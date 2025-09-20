Sobota20. september 2025, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš

Rezignoval americký federálny prokurátor poverený vyšetrovaním kritikov Trumpa

Americký federálny prokurátor Erik Siebert
Americký federálny prokurátor Erik Siebert (Zdroj: X)
WASHINGTON - Americký federálny prokurátor Erik Siebert v piatok rezignoval po tom, ako údajne čelil tlaku v súvislosti s vyšetrovaním politických nepriateľov Donalda Trumpa. Informujú agentúry AFP a AP.

Rezignácia prostredníctvom e-mailu

Erik Siebert ako zastupujúci prokurátor pre východný súdny obvod štátu Virgínia oznámil svojim zamestnancom rezignáciu prostredníctvom e-mailu, informoval denník New York Times a ďalšie americké médiá. Niekoľko hodín predtým prezident Trump novinárom v Oválnej pracovni povedal: „Chcem, aby odišiel,“ v odpovedi na otázku o jeho prepustení.

Mal stíhať Comeyho a Jamesovú

Siebert bol pod tlakom, aby stíhal bývalého riaditeľa FBI Jamesa Comeyho a generálnu prokurátorku štátu New York Leticiu Jamesovú. Vedeniu ministerstva spravodlivosti nedávno oznámil, že odmieta stíhať Comeyho v prípade obvinení, že klamal Kongresu.

Bývalý riaditeľ FBI bol prepustený v roku 2017 počas vyšetrovania, či sa niektorí členovia Trumpovej kampane tajne dohodli s Moskvou na ovplyvnení prezidentských volieb v roku 2016. V prípade Jamesovej podľa neho neexistujú dostatočné dôkazy na obvinenie z hypotekárneho podvodu, informoval denník Washington Post.

Jamesová podala žalobu proti Trumpovi za 464 miliónov dolárov

Jamesová ako prokurátorka štátu New York podala proti Trumpovi žalobu vo výške 464 miliónov dolárov. Podľa nej on a jeho spoločnosť nezákonne nafúkli jeho majetok a manipulovali s hodnotou nehnuteľností, aby získali výhodné bankové úvery alebo poistné podmienky.

Na otázku o Jamesovej prípade v piatok Trump povedal: „Zdá sa mi, že je z niečoho naozaj vinná, ale naozaj to neviem.“ Úradníci Federálnej agentúry pre financovanie bývania (FHFA) tvrdia, že Jamesová sfalšovala bankové a majetkové záznamy, aby získala lepšie úverové zmluvy na dom v Norfolku vo Virgínii.

Siebert nenašiel dostatok dôkazov na stíhanie

Siebert podľa denníka New York Times povedal vysokým predstaviteľom ministerstva spravodlivosti, že ich vyšetrovanie neodhalilo dostatok dôkazov na stíhanie. Následne mu bolo navrhnuté aby rezignoval, inak bude prepustený, informovala AP.

Od januára bol Siebert zastupujúcim prokurátorom a viedol tím približne 300 prokurátorov v jurisdikcii, ktorá často rieši závažné prípady súvisiace s národnou bezpečnosťou. Jeho nominácia čakala na potvrdenie v americkom Senáte.

Viac o téme: VyšetrovanieRezignáciaProkurátorKritikUSADonald Trump
