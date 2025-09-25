Vyšetrovanie korupcie v Košickom kraji: Nové zvraty v kauze nákupu posypových zariadení

KOŠICE - Krajská prokuratúra (KP) v Košiciach nepodala obžalobu v kauze verejného obstarávania posypových nadstavieb na zimnú údržbu Správou ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) a trestnú vec vrátila vyšetrovateľovi na doplnenie vyšetrovania. Potvrdila to hovorkyňa košickej KP Jarmila Janová. „Dôvodom pre takýto postup prokurátora bolo zistenie procesných pochybení,“ uviedla.
Prokurátor tak podľa hovorkyne urobil po oboznámení sa s predloženým spisovým materiálom a s návrhom na podanie obžaloby. Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite sa tak vecou musí opätovne zaoberať. Na to, že krajský prokurátor nevyhovel návrhu vyšetrovateľa na podanie obžaloby, upozornil denník Korzár.
Kauza sa týka nákupu posypových nadstavieb a radlíc v roku 2021. V novembri 2023 Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní vtedajšieho generálneho riaditeľa SC KSK Antona T. a ďalšiu osobu. Podľa obvinenia mala vzniknúť pre SC KSK škoda viac ako 200-tisíc eur. Anton T., obvinený aj v kauze nákupu bezdotykových teplomerov, sa následne vzdal riadenia krajskej správy ciest.