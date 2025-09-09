Obľúbený pokrm dnešnej generácie je nebezpečný: POZOR na pravidelnú konzumáciu! Zvyšuje riziko chronického ochorenia

CAMBRIDGE - Milovníci hranoliek by mali spozornieť. Nová štúdia z Harvardu odhalila, že ich pravidelná konzumácia trikrát do týždňa zvyšuje riziko vzniku cukrovky 2. typu až o pätinu. Varené či pečené zemiaky pritom takéto riziko nemajú.
Nová štúdia z Harvardu, publikovaná v prestížnom časopise BMJ, ukazuje, že pravidelná konzumácia hranoliek trikrát týždenne zvyšuje riziko vzniku diabetu 2. typu o približne 20 %. Naopak, varené, pečené či rozmixované zemiaky takéto riziko neprinášajú, informuje web New York Post. Vedci navyše zistili, že nahradením hranoliek celozrnnými alternatívami sa dá riziko znížiť až o 19 %.
Výskum publikovaný v British Medical Journal prináša nové poznatky o tom, ako spôsob prípravy zemiakov ovplyvňuje riziko rozvoja diabetu 2. typu. Dlhodobá harvardská štúdia sledovala viac ako 205-tisíc dospelých počas takmer troch desaťročí a ukázala, že konzumácia hranoliek trikrát týždenne zvyšuje riziko cukrovky o pätinu. Naopak, zemiaky pripravené varením, pečením či vo forme jednoduchého pyré neboli spojené so zvýšeným rizikom. Vedci zároveň potvrdili, že nahradenie zemiakov celozrnnými potravinami, ako sú chlieb, cestoviny alebo quinoa, znižuje pravdepodobnosť ochorenia – o 8 % pri celých zemiakoch a až o 19 % v prípade hranoliek.
Matematický príklad, ktorý zmätie každého: Dokážete prísť na odpoveď? Tá je prekvapivo jednoduchá
„Nesnažíme sa úplne vylúčiť zemiaky zo stravy, ale ukázali sme, že kľúčové je, ako sú pripravené,“ vysvetlil vedúci autor výskumu Seyed Mohammad Mousavi z Harvard T.H. Chan School of Public Health. Spoluautor Walter Willett dodal, že aj malé zmeny, napríklad obmedzenie hranoliek a častejšie využívanie celozrnných sacharidov, môžu mať významný dopad na verejné zdravie.
Zemiaky samy osebe obsahujú prospešné látky
Odborníci však pripomínajú, že zemiaky samy osebe obsahujú prospešné látky – vitamín C, draslík, vlákninu a antioxidanty. Problém nastáva pri smažení, ktoré sa často spája s použitím nezdravých tukov, vysokými teplotami a nadmerným solení. Tieto faktory podporujú zápal, inzulínovú rezistenciu a prudké výkyvy hladiny cukru v krvi.
Nový TEST od vedcov: Zistite, či vaše dieťa čaká obezita! Vidíte tieto prejavy už teraz?
Vedci tiež upozorňujú, že počas sledovaného obdobia sa hranolky pripravovali v olejoch, ktoré sú dnes už zakázané. To otvára otázku, ako sa moderné spôsoby prípravy, napríklad pečenie či air-fryer, môžu odlišovať z hľadiska zdravotných dopadov.
Odporúčania odborníkov:
- Hranolky konzumovať len príležitostne, nie pravidelne.
- Uprednostniť varené, pečené alebo pyré namiesto smažených zemiakov.
- Nahrádzať časť jedál celozrnnými alternatívami, aby sa znížilo riziko cukrovky 2. typu.
Výskum tak potvrdzuje, že pri prevencii cukrovky nie je dôležité len čo jeme, ale aj ako to pripravujeme a čím jednotlivé potraviny nahrádzame. Aj malé úpravy v jedálničku môžu mať veľký vplyv na zdravie.