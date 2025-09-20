Sobota20. september 2025, meniny má Ľuboslav, Ľuboslava, zajtra Matúš

V Dominikánskej republike zadržali Rusa spájaného s dezinformačnou sieťou

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SANTO DOMINGO - V Dominikánskej republike zadržali ruského občana spájaného s dezinformačnou kampaňou, ktorá organizovala špionážne operácie v Dominikánskej republike aj v ďalších latinskoamerických krajinách vrátane Argentíny. Oznámila to v piatok miestna prokuratúra, informuje agentúra AFP.

Dmitrijho Novikova (25) zadržali v jeho dome v letovisku Bavaro na východnom pobreží tohto karibského štátu. Podľa vyjadrenia dominikánskej prokuratúry riadil kybernetické operácie siete spájanej s tzv. Projektom Lachta, a síce ruskou dezinformačnou kampaňou na sociálnych sieťach, ktorú spustil medzičasom zosnulý ruský oligarcha Jevgenij Prigožin a stala sa neskôr známou vďaka vyšetrovaniu v USA v roku 2018. Americké ministerstvo financií tvrdí, že Projekt Lachta cieli na publikum v Spojených štátoch, Európe, na Ukrajine a dokonca aj v samotnom Rusku.

Operácie ovplyvňovali verejnú mienku

Argentína ešte v júni oznámila, že na svojom území odhalila skupinu ruských špiónov pôsobiacich tam práve v rámci tohto projektu. Dominikánska prokuratúra teraz informovala, že zadržaný Novikov riadil operácie zamerané na ovplyvňovanie verejnej mienky v Dominikánskej republike aj v iných latinskoamerických krajinách, vrátane Argentíny.

Maskoval identitu a pôsobil ako bojový umelec

Podľa zistení prokuratúry sa usadil v turistami vyhľadávanej Dominikánskej republike, aby „zabránil odhaleniu pôvodu obsahu (šírenému na internete)“. Vydával sa tam za zápasníka bojových umení, zatajoval svoju národnosť a na finančné transakcie používal tzv. kryptopeňaženky. Vyšetrovatelia tvrdia, že objavili aj dôkazy, ktoré ho spájajú s predajom a distribúciou strelných zbraní.

Špionážnu sieť odhalenú v Argentíne - známu ako La Compaňía (spoločnosť) - spájanú s Projektom Lachta viedol podľa zistení tamojších úradov ruský občan Lev Konstantinovič Andriašvili spoločne so svojou manželkou Irinou Jakovenkovou, taktiež Ruskou.

Distribúcia finančných prostriedkov na dezinformácie

Podľa argentínskej tajnej služby SIDE i vyjadrení hovorcu argentínskej vlády Manuela Adorniho nadviazal tento pár v krajine kontakty, dostával a distribuoval finančné prostriedky určené na šírenie dezinformácií.

Dvojica podľa Adorniho vytvárala a šírila dezinformačný obsah na sociálnych sieťach, ovplyvňovala argentínske občianske či mimovládne organizácie, vytvárala tzv. fokusové skupiny s Argentínčanmi a pre Rusko získavala politické informácie.

Viac o téme: ZadržanýRuskoArgentínaDominikánska republika
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Javier Milei
Argentínska strana prezidenta Mileiho utrpela porážku v provinčných voľbách
Zahraničné
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia vo svete: Slováci prekvapili! Kde majú muži naozaj veľkú výbavu?
Zaujímavosti
Maroš Šefčovič
Maroš Šefčovič uviedol, že Európska komisia plánuje nové obchodné dohody s Indiou, Indonéziou a Malajziou
Zahraničné
Európska komisia navrhuje prijatie
Európska komisia navrhuje prijatie obchodných dohôd EÚ s Mercosurom a Mexikom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Marek Majeský prezradil trik legendárneho slovenského herca: To si žiadny divák nevšimol!
Marek Majeský prezradil trik legendárneho slovenského herca: To si žiadny divák nevšimol!
Prominenti
Deň Ministerstva vnútra SR
Deň Ministerstva vnútra SR
Správy
V súťaži Slovak Press Photo 2025 zvíťazil aj fotoreportér TASR M. Svítok
V súťaži Slovak Press Photo 2025 zvíťazil aj fotoreportér TASR M. Svítok
Správy

Domáce správy

Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie,
Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, ktoré prebiehali bez nej, tvrdí Hrabko
Domáce
FOTO Čaká nás posledný pekný
Čaká nás posledný pekný a mimoriadne teplý víkend: Letné teploty následne vystrieda veľká zmena!
Domáce
Veronika Remišová
Remišová kritizuje zmluvu na prenájom strelnice: Rezort vnútra hovorí o potrebe priestorov
Domáce
OBROVSKÁ RANA Richardovi (†29) sa ľudia nestihli vyzbierať peniaze na liečbu! Boj o život prehral
OBROVSKÁ RANA Richardovi (†29) sa ľudia nestihli vyzbierať peniaze na liečbu! Boj o život prehral
Prešov

Zahraničné

Trumpova administratíva hrozí Harvardovej
Trumpova administratíva hrozí Harvardovej univerzite ďalšími sankciami
Zahraničné
Generálny tajomník OSN António
Generálny tajomník OSN varuje: Svet sa nesmie nechať zastrašiť Izraelom
Zahraničné
Škandál pred voľbami! Kandidát
Škandál pred voľbami! Kandidát ANO nakúpil nehnuteľnosti za milióny: Všetko mu vraj dali rodičia v keši
Zahraničné
Ilustračné foto
Armáda USA udrela na ďalšiu loď zapojenú do pašovania drog
Zahraničné

Prominenti

2 roky od SAMOVRAŽDY
2 roky od SAMOVRAŽDY partnera SuperStaristky: Zabil sa kvôli internetovému podvodníkovi!
Domáci prominenti
KVÍZ Predstavenie novej knihy Kamila
Žbirka, Hammel či Gombitová: Všetci spievali texty Kamila Peteraja... Poznáte ich? Otestujte sa!
Domáci prominenti
Josef Nedorost a Jan
Krutá smrť hereckého idola: Napil sa mlieka a život sa mu obrátil naruby! Ochrnul a zomrel
Osobnosti
Marek Majeský
Marek Majeský prezradil trik legendárneho herca: To si žiadny divák nevšimol!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Z meteoritu v Paname
Z meteoritu vychádzali záhadné chápadlá: VIDEO To sa hýbe?! Ľudia si myslia, že je to mimozemšťan
Zaujímavosti
FOTO Madelynn May
Pornohviezda radí mužom s malou výbavou: Denne jej píšu stovky zúfalcov! Budete prekvapení, čo im odkázala
Zaujímavosti
Čo o „čistení od
Čo o „čistení od parazitov‟ hovoria odborníci?
vysetrenie.sk
FOTO Dievčatko (10) má doma
Šokujúce! 10-ročné dievča má viac kozmetiky než dospelé ženy: Minula už tisíce eur, bez lesku na pery ani nevyjde z domu!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce

Ekonomika

Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Uhádnete legendy zo slovenských ciest? Toto sú historicky najpopulárnejšie modely áut u nás! (kvíz)
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Ráž avizuje hektickú jeseň: Môžeme sa tešiť na nové diaľnice, železnice či letecké linky! (foto)
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Zdražovanie, vyháňanie mozgov, zadusená ekonomika: Firmy varujú pred vládnym balíčkom, chcú ho zastaviť!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!
Prichádza veľká zmena v bankách: Každý prevod peňazí sa bude dodatočne overovať!

Šport

VIDEO Magický večer pre slovenský futbal: Strelec s prvým gólom v Anglicku prispel k výhre Middlesbrough
VIDEO Magický večer pre slovenský futbal: Strelec s prvým gólom v Anglicku prispel k výhre Middlesbrough
Slováci v zahraničí
Fantázia v pohybe, lepší začiatok ani nemohol mať: Greif s čistým kontom v premiére za Lyon!
Fantázia v pohybe, lepší začiatok ani nemohol mať: Greif s čistým kontom v premiére za Lyon!
Ligue 1
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
FOTO Najsexi futbalistka sveta si užíva pôsobenie v Taliansku: Mamma Mia, to je telo!
Ženský futbal
VIDEO Neuveriteľné, historický úspech! Emma Zapletalová senzačne získala bronz na MS
VIDEO Neuveriteľné, historický úspech! Emma Zapletalová senzačne získala bronz na MS
MS v atletike

Auto-moto

Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Náhrada za najpopulárnejší model Kie prichádza. Podkapotou s príjemným prekvapením
Predstavujeme
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Cupra Tindaya: ak by ste o športovosti Cupry mali akékoľvek pochybnosti
Novinky
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
V Bratislave pribudne 80 nových kĺbových autobusov
Doprava
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky

Kariéra a motivácia

Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Pasívny príjem: Mýtus alebo realita?
Rady, tipy a triky
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Dnes hľadáme v práci lídra, nielen autoritu
Pre zamestnávateľov
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Digitálna gramotnosť pre zamestnancov: Prečo sa oplatí učiť AI nástroje
Rady, tipy a triky
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
Kariérny horoskop: Ktoré znamenia čaká silná jeseň a úspech v práci?
O práci s humorom

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Môj recept na vynikajúcu gazdovskú zemiakovú pizzu so slaninou a cibuľou.
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Ako zamraziť huby a ako dlho vám v mrazničke vydržia
Rady a tipy
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia

Technológie

Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Celý život nás učili, že človek má päť základných zmyslov. Nemusí to byť pravda
Veda a výskum
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
Google mení Chrome na superinteligentný prehliadač. Takto bude robiť prácu namiesto teba
Aplikácie a hry
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
OpenAI prináša brutálny update: Vyskúšaj teraz ChatGPT Search, nevymeníš ho za nič!
Umelá inteligencia
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Táto lacná tabletka po operácii môže znížiť riziko návratu rakoviny o viac než polovicu. Určite ju máš doma
Veda a výskum

Bývanie

Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Vysávač za 200 eur do dvojpodlažného domu prosto nestačí, vraví odborník. Toto odporúča na koberce a zvieracie chlpy
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
Stroje by sa k nim nedostali, tak stavali ručne. Rodina si na život vybrala nádherný kraj, dom ich stál 275 000 eur
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax

Pre kutilov

Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Ako vybrať drevo na stavbu? Praktický sprievodca pre každého staviteľa
Stavebný materiál
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Ako pripraviť záhradu na zimu: 10 krokov, ktoré vám na jar ušetria nervy
Záhrada
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Spájali ju s rôznymi mužmi, no ona bola verná jednému: Krásna nevesta a svadba, o ktorej sa ešte pár dní bude hovoriť
Slovenské celebrity
Spájali ju s rôznymi mužmi, no ona bola verná jednému: Krásna nevesta a svadba, o ktorej sa ešte pár dní bude hovoriť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Škandál pred voľbami! Kandidát
Zahraničné
Škandál pred voľbami! Kandidát ANO nakúpil nehnuteľnosti za milióny: Všetko mu vraj dali rodičia v keši
MIMORIADNY ONLINE Ruské stíhačky
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské stíhačky nad Estónskom Moskva popiera: Zelenskyj varuje pred eskaláciou
Čaká nás posledný pekný
Domáce
Čaká nás posledný pekný a mimoriadne teplý víkend: Letné teploty následne vystrieda veľká zmena!
Nebezpečné mutácie koronavírusu: Muž
Zahraničné
Nebezpečné mutácie koronavírusu: Muž mal viac ako dva roky v kuse Covid! Každú chvíľu bol v nemocnici

Ďalšie zo Zoznamu