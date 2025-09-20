V Dominikánskej republike zadržali Rusa spájaného s dezinformačnou sieťou

SANTO DOMINGO - V Dominikánskej republike zadržali ruského občana spájaného s dezinformačnou kampaňou, ktorá organizovala špionážne operácie v Dominikánskej republike aj v ďalších latinskoamerických krajinách vrátane Argentíny. Oznámila to v piatok miestna prokuratúra, informuje agentúra AFP.
Dmitrijho Novikova (25) zadržali v jeho dome v letovisku Bavaro na východnom pobreží tohto karibského štátu. Podľa vyjadrenia dominikánskej prokuratúry riadil kybernetické operácie siete spájanej s tzv. Projektom Lachta, a síce ruskou dezinformačnou kampaňou na sociálnych sieťach, ktorú spustil medzičasom zosnulý ruský oligarcha Jevgenij Prigožin a stala sa neskôr známou vďaka vyšetrovaniu v USA v roku 2018. Americké ministerstvo financií tvrdí, že Projekt Lachta cieli na publikum v Spojených štátoch, Európe, na Ukrajine a dokonca aj v samotnom Rusku.
Operácie ovplyvňovali verejnú mienku
Argentína ešte v júni oznámila, že na svojom území odhalila skupinu ruských špiónov pôsobiacich tam práve v rámci tohto projektu. Dominikánska prokuratúra teraz informovala, že zadržaný Novikov riadil operácie zamerané na ovplyvňovanie verejnej mienky v Dominikánskej republike aj v iných latinskoamerických krajinách, vrátane Argentíny.
Maskoval identitu a pôsobil ako bojový umelec
Podľa zistení prokuratúry sa usadil v turistami vyhľadávanej Dominikánskej republike, aby „zabránil odhaleniu pôvodu obsahu (šírenému na internete)“. Vydával sa tam za zápasníka bojových umení, zatajoval svoju národnosť a na finančné transakcie používal tzv. kryptopeňaženky. Vyšetrovatelia tvrdia, že objavili aj dôkazy, ktoré ho spájajú s predajom a distribúciou strelných zbraní.
Špionážnu sieť odhalenú v Argentíne - známu ako La Compaňía (spoločnosť) - spájanú s Projektom Lachta viedol podľa zistení tamojších úradov ruský občan Lev Konstantinovič Andriašvili spoločne so svojou manželkou Irinou Jakovenkovou, taktiež Ruskou.
Distribúcia finančných prostriedkov na dezinformácie
Podľa argentínskej tajnej služby SIDE i vyjadrení hovorcu argentínskej vlády Manuela Adorniho nadviazal tento pár v krajine kontakty, dostával a distribuoval finančné prostriedky určené na šírenie dezinformácií.
Dvojica podľa Adorniho vytvárala a šírila dezinformačný obsah na sociálnych sieťach, ovplyvňovala argentínske občianske či mimovládne organizácie, vytvárala tzv. fokusové skupiny s Argentínčanmi a pre Rusko získavala politické informácie.