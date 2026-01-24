Sobota24. január 2026, meniny má Timotej, Timon, Tímea, zajtra Gejza

To nie je matka ale netvor: Svoju sedemročnú dcéru ponúkla pedofilovi! TAKTO sa vyhovárala pred súdom

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
AUGSBURG - Prípad z bavorského Augsburgu vyvolal šok aj pobúrenie. Tridsaťročná žena skončila pred súdom po tom, čo cez internet ponúkala vlastné dieťa na sexuálne zneužitie.

Rýchly proces a trest odňatia slobody

Okresný súd v Augsburgu rozhodol v mimoriadne krátkom čase 75 minút. Sudkyňa Sandra Meyer vyhlásila verdikt po približne hodine a štvrť: Ramona M. má stráviť tri a pol roka vo väzení.

Podľa súdu žena cez internet komunikovala so sexuálnym páchateľom a ponúkala mu svoju sedemročnú dcéru. Dieťaťu sa napokon nič nestalo.

„Neprijateľné a odporné“

Pri odôvodnení rozsudku sudkyňa nešetrila slovami odporu. Označila konanie obžalovanej za šokujúce a morálne neprijateľné. „Je neprípustné, aby matka ponúkala vlastné dieťa za peniaze na sexuálne účely,“ zaznelo v súdnej sieni.

Vyšetrovanie preukázalo, že obžalovaná posielala páchateľovi fotografie dieťaťa a poskytla mu údaje potrebné na finančný prevod. Muž, s ktorým komunikovala, bol už v minulosti právoplatne odsúdený za sexuálne trestné činy.

Obrana neobstála

Počas procesu sa Ramona M. snažila vysvetľovať svoje správanie tým, že údajne chcela páchateľov „nachytať“ a nahlásiť polícii. Tvrdila tiež, že žiadne peniaze neprijala.

Súd jej verziu odmietol. Sudkyňa reagovala priamo: výpoveď označila za nedôveryhodnú a bez opory v dôkazoch.

Ďalšie zistenia vyšetrovateľov

Postavenie obžalovanej zhoršili ďalšie dôkazy. Vyšetrovatelia našli komunikáciu v aplikácii WhatsApp, v ktorej žena ponúkala intímne snímky dieťaťa za tisíce eur. Prípad sa dostal k polícii po upozornení známych, ktorí si všimli podozrivú aktivitu na sociálnych sieťach.

Na súde zaznelo aj to, že Ramona M. mala predchádzajúci konflikt so zákonom – v roku 2021 bola odsúdená za násilie voči dieťaťu. Dievčatko dnes žije v starostlivosti starej mamy.

Ochrana dieťaťa je prioritou

Súd zdôraznil, že kľúčovým cieľom rozhodnutia je ochrana dieťaťa a jasný signál nulovej tolerancie voči podobným skutkom. Prípad z Augsburgu opäť otvoril diskusiu o tom, ako včas zachytávať varovné signály v online prostredí.

