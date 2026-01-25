Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Generálny riaditeľ WHO: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé!

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus (Zdroj: Magali Girardin/Keystone via AP )
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ŽENEVA - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu vyhlásil, že dôvody, ktoré Spojené štáty uviedli v súvislosti s odchodom z medzinárodnej organizácie, „nie sú pravdivé“. Informuje o tom agentúra AFP a DPA.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a minister zdravotníctva Robert F. Kennedy vo štvrtok uviedli, že organizácia „poškodila a zničila všetko, čo pre ňu Amerika urobila“. V rozšírenom vyhlásení WHO po prvýkrát podrobne reagovala na obvinenia, ktoré vzniesla Trumpova administratíva po tom, ako USA vo štvrtok oficiálne vystúpili z tejto organizácie.

„Dôvody, ktoré USA uvádzajú ako dôvod svojho rozhodnutia vystúpiť z WHO, sú bohužiaľ nepravdivé,“ napísal Ghebreyesus na platforme X. Dodal, že organizácia „vždy spolupracovala s USA a všetkými členskými štátmi s plným rešpektom k ich suverenite“. WHO tiež odmietla obvinenie USA, že počas pandémie COVID-19 „bránila včasnému a presnému zdieľaniu dôležitých informácií“.

Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu

„Počas celej pandémie WHO konala rýchlo - všetky dostupné informácie poskytovala svetu urýchlene a transparentne. Zároveň poskytovala členským štátom poradenstvo na základe najlepších dostupných dôkazov,“ uviedla organizácia. Kennedy tiež vo videu zverejnenom v piatok na platforme X naznačil, že WHO je zodpovedná za „Američanov, ktorí zomreli osamotení v domovoch dôchodcov a malé podniky, ktoré neprežili v dôsledku nezodpovedných nariadení“ nosiť masky a dať sa očkovať.

„WHO odporúčala používanie masiek, očkovanie a fyzické odstupy, ale v žiadnej fáze neodporúčala povinné nosenie masiek, povinné očkovanie ani lockdowny,“ dodala. Odchod USA vyvolal v organizácii finančnú krízu, ktorá viedla k zníženiu počtu zamestnancov WHO na polovicu i redukcii práce, čím sa znížili rozpočty celej agentúry. Washington bol tradične zďaleka najväčším finančným podporovateľom zdravotníckej agentúry OSN, pričom prispieval približne 18 percent z jej celkového financovania. WHO tiež do polovice tohto roka prepustí približne štvrtinu svojich zamestnancov.

Viac o téme: USADonald TrumpWHOTedros Adhanom Ghebreyesus
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident USA Donald Trump.
USA získajú suverenitu nad základňami v Grónsku: Trump potvrdil kontrolu nad americkými objektmi
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Trump telefonoval so Starmerom: Vyzdvihol britských vojakov v Afganistane
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump varoval Kanadu pred dohodou s Čínou: Premiéra označil za guvernéra
Zahraničné
Trump narýchlo zbúchal Radu
Trump narýchlo zbúchal Radu mieru: Bizarní členovia, vstupné a zamietnutá pozvánka pre Kanadu, takto obstáli Slováci!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner volejbalistov VK MIRAD UNIPO Prešov Erik Digaňa: V prvých dvoch setoch sme dobre tlačili na servise
Tréner volejbalistov VK MIRAD UNIPO Prešov Erik Digaňa: V prvých dvoch setoch sme dobre tlačili na servise
Zoznam TV
Hlavný tréner volejbalistov TJ Spartak Myjava Matúš Kalný: Pomohol nám druhý nahrávač
Hlavný tréner volejbalistov TJ Spartak Myjava Matúš Kalný: Pomohol nám druhý nahrávač
Zoznam TV
Basketbalisti Róbert Rožánek a Dalibor Hlivák po Zápase hviezd najlepších hráčov Tipos SBL
Basketbalisti Róbert Rožánek a Dalibor Hlivák po Zápase hviezd najlepších hráčov Tipos SBL
Zoznam TV

Domáce správy

Vtipné HLÁŠKY z pôrodnice:
Vtipné HLÁŠKY z pôrodnice: Pozrite, čo všetko môže zaznieť pod stresom! Na tieto PERLY v nemocnici nezabudnú
Domáce
Minister zahraničných vecí a
Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Trumpovej Rady mieru, uviedol Blanár
Domáce
Útočníci nespali ani počas
Útočníci nespali ani počas Vianoc: Desivá analýza, známy hráč len za jediný mesiac zabránil miliónom hrozieb!
Domáce
OBROVSKÁ RANA Zomrel legendárny TANEČNÍK: Zvíťazil na majstrovstvách, len nedávno ho uviedli do Siene slávy
OBROVSKÁ RANA Zomrel legendárny TANEČNÍK: Zvíťazil na majstrovstvách, len nedávno ho uviedli do Siene slávy
Košice

Zahraničné

Donald Trump
Ostré slová Trumpa: USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou
Zahraničné
Donald Trump
Trumpova administratíva údajne plánuje deportovať desiatky Iráncov
Zahraničné
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Generálny riaditeľ WHO: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé!
Zahraničné
Tragédia v americkom veľkomeste:
Tragédia v americkom veľkomeste: Výbuch plynu spôsobil masívny požiar v obytnej budove, hlásia tragické následky!
Zahraničné

Prominenti

Boráros mal Jákliovej (†31)
Boráros mal Jákliovej (†31) posielať výhražné správy: ZÁKAZ priblíženia!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Nepela. Na
Hana Rapantová kvôli šatám TRPÍ bolesťami: Spravila hroznú chybu! Pred týmto varuje
Domáci prominenti
Boris Rösner
Český herec uveril rodinnej kliatbe: Splnila sa... Staroby sa nedožil!
Osobnosti
Monika Jákliová
NOVÉ informácie o tragickej nehode Jákliovej (†31): Horúce telefonáty! Bola v núdzi?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vieme o nej menej
Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde!
Zaujímavosti
Prísne pravidlá a vysoké
Prísne pravidlá a vysoké zárobky: Koľko sa NAOZAJ zarába v amsterdamskej červenej štvrti? Miestna žena prelomila mlčanie
Zaujímavosti
Plastický chirurg Šimko: Muži
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia! A viete, ktoré nedostatky najviac trápia ženy?
vysetrenie.sk
Dcéry darovali mame nezvyčajný
Dcéry darovali mame nezvyčajný darček: Striptér v domove dôchodcov, nikto neveril vlastným očiam!
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!

Šport

VIDEO Dvorský znovu zažiaril! Slafkovský pocítil krutý obrat a veľké obavy pre slovenský hokej
VIDEO Dvorský znovu zažiaril! Slafkovský pocítil krutý obrat a veľké obavy pre slovenský hokej
NHL
VIDEO Chýbali centimetre: Novak Djokovič bol blízko diskvalifikácie na Australian Open
VIDEO Chýbali centimetre: Novak Djokovič bol blízko diskvalifikácie na Australian Open
Australian Open
VIDEO Dúbravka opäť čaroval: Neskutočným výkonom vychytal body, Liverpool prišiel o bod v závere
VIDEO Dúbravka opäť čaroval: Neskutočným výkonom vychytal body, Liverpool prišiel o bod v závere
Premier League
VIDEO Ďalší krok k úspechu, ktorý ešte nedosiahol: Carlos Alcaraz musel poriadne zabrať
VIDEO Ďalší krok k úspechu, ktorý ešte nedosiahol: Carlos Alcaraz musel poriadne zabrať
Australian Open

Auto-moto

TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky

Kariéra a motivácia

Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
KarieraInfo.sk
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Motivácia a inšpirácia
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Aktuality

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty
Domáci chlieb bez miesenia: Minimum práce, skvelý výsledok
Domáci chlieb bez miesenia: Minimum práce, skvelý výsledok
Výber receptov

Technológie

„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
Bezpečnosť
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Veda a výskum
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
Bezpečnosť

Bývanie

Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Pre kutilov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

TOP pilates štúdiá v Bratislave: Tieto cviky vám vyformujú najkrajšiu postavu
Chudnutie a diéty
TOP pilates štúdiá v Bratislave: Tieto cviky vám vyformujú najkrajšiu postavu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vtipné HLÁŠKY z pôrodnice:
Domáce
Vtipné HLÁŠKY z pôrodnice: Pozrite, čo všetko môže zaznieť pod stresom! Na tieto PERLY v nemocnici nezabudnú
MIMORIADNY ONLINE Ruské mesto
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské mesto pod ukrajinskou paľbou: Najintenzívnejší útok zasiahol kľúčové objekty!
Tragický príbeh: Muž sa
Zahraničné
Tragický príbeh: Muž sa nechal vypísať kvôli mŕtvej mačke! Šéf ho chcel vyhodiť, súd rozhodol prekvapivo
Útočníci nespali ani počas
Domáce
Útočníci nespali ani počas Vianoc: Desivá analýza, známy hráč len za jediný mesiac zabránil miliónom hrozieb!

Ďalšie zo Zoznamu