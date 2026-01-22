TOTO nikto nečakal! Trumpov syn zdieľa Ficovo VIDEO: Komentár mladého Barrona na adresu nášho premiéra

BRATISLAVA/WASHINGTON – Na sociálnych sieťach sa šíri virálne video so slovenským premiérom Robertom Ficom, ktoré mu pripisuje ostré vyjadrenia na adresu Európskej únie. To si všimol aj syn amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ho zdieľal s tvrdením, že ide o pravdu, ktorú sa európski lídri boja povedať nahlas.
Na internete sa v posledných dňoch šíri video, v ktorom slovenský premiér Robert Fico hovorí s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom o svojich rozhovoroch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom.
Video zdieľal aj Barron Trump, syn amerického prezidenta, ktorý je známy svojím vplyvom v online priestore medzi mladou generáciou konzervatívcov. Zábery zachytávajú Fica počas telefonátu, samotný klip je však bez zvukovej stopy a neobsahuje žiadne priame vyjadrenia. Trump mladší vo svojom statuse uviedol, že slovenský premiér podľa neho otvorene hovorí o tom, ako Spojené štáty presadzujú svoje národnoštátne záujmy.
Tvrdí, že Fico poukazuje na to, že ak by Európska únia konala podobne, jej pozícia vo svete by bola výrazne silnejšia. Zároveň mu pripisuje kritiku klimatickej a migračnej politiky EÚ, kvôli ktorej podľa premiéra svetoví lídri Úniu neberú dostatočne vážne. Trumpov syn dodáva, že ide o pravdu, ktorú sa podľa neho mnohí európski lídri obávajú vysloviť nahlas.
V závere svojho príspevku Barron Trump Ficove postoje výrazne ocenil. O slovenskom premiérovi napísal, že „This guy is BASED“. Výraz „based“ sa v online prostredí používa ako pochvala pre osobu, ktorá otvorene a bez kompromisov presadzuje svoje názory, bez ohľadu na politickú korektnosť či kritiku.
Výroky korešpondujú s oficiálnymi vyjadreniami
Podobné vyjadrenia premiér Robert Fico použil aj v oficiálnej komunikácii. Vyplýva to z informácií Úradu vlády SR po jeho telefonáte s nemeckým spolkovým kancelárom Friedrichom Merzom. Fico mu podľa tlačového a informačného odboru priblížil rozhovor s prezidentom USA Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ktorý absolvoval počas návštevy Trumpovho sídla Mar-a-Lago na Floride.
„Prezident USA ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch USA. Keby takto konala Európska únia, tak sme úplne inde ako teraz,“ uviedol premiér. Zároveň zopakoval, že svetoví lídri Európsku úniu podľa neho neberú úplne vážne, čo pripisuje „nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike“.