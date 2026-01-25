V Mjanmarsku sa začala posledná fáza volieb: Juntou podporovaná strana už získala väčšinu kresiel

MANDALAY - V Mjanmarsku sa v nedeľu začala tretia a posledná fáza volieb do momentálne rozpusteného dvojkomorového parlamentu. Juntou podporovaná Strana únie solidarity a rozvoja (USDP) je už na ceste k jednoznačnému víťazstvu. Kritici však tvrdia, že ide o podvod, ktorého cieľom je udržať armádu pri moci a vytvoriť ilúziu jej legitimity. Informuje o tom agentúra AP a AFP.
Posledná fáza volieb sa začalo okolo 6. hodiny ráno (0.30 h SEČ) v desiatkach volebných obvodoch po celej krajine. USDP už získala väčšinu kresiel v prvých dvoch kolách volieb. Oficiálne výsledky sa očakávajú koncom budúceho týždňa, ale USDP by mohla vyhlásiť víťazstvo už v pondelok, píše AFP. Podľa dostupných informácií si strana zabezpečila viac ako 85 percent kresiel v dolnej komore parlamentu a dve tretiny kresiel v hornej komore. Ústava vypracovaná armádou si zároveň dopredu vyhradzuje štvrtinu kresiel pre armádu v oboch komorách.
Kritici tieto voľby nepovažujú za slobodné, spravodlivé ani dôveryhodné. Nezúčastňujú sa na nich totiž strany, ktoré sú proti vládnucej junte. V predchádzajúcich voľbách v roku 2020 stranu USDP prevalcovala Národná liga za demokraciu zosadenej líderky Aun Schan Su Ťij. Tá je v súčasnosti rozpustená a nefigurovala na hlasovacích lístkoch. Nositeľka Nobelovej ceny navyše zostáva vo väzení. Armáda sa chopila moci po vojenskom prevrate 1. februára 2021. Odvtedy sa Mjanmarsko zmieta v občianskej vojne, ktorá si vyžiadala tisíce mŕtvych. Junta sa usiluje potlačiť ozbrojený odpor Ľudových obranných síl (PDF), ako aj etnických ozbrojených skupín.