Hana Rapantová kvôli šatám TRPÍ bolesťami: Spravila hroznú chybu! Pred týmto varuje

BRATISLAVA - Hana Rapantová dbá nielen o svoj výzor, ale aj o svoje zdravie! V starostlivosti oň je disciplinovaná a - poučená. Prezradila nám pôvod svojich zdravotných problémov i čo robí pre to, aby sa vyhla bolesti.
S koncom roka mnohí bilancujeme, dávame si predsavzatia do nového roka a tie sa častokrát spájajú so zdravším životným štýlom. V tomto smere by mohla ísť Hana Rapantová vzorom. Ako totiž priznala, lekárov nevyhľadáva len vtedy, keď už "horí", ale naopak – preventívne prehliadky sú pre ňu základ. Občas ju však dobehne - chrbtica. Moderátorka sa však považuje za vzornú pacientku a to ju v mnohých smeroch doslova zachránilo. Fyzioterapeutka Iveta Holešová jej vysvetlila, čo robí zle, ktoré pohyby jej vyvolávajú bolesť, čomu sa má vyhýbať a ona si jej slová zobrala k srdcu. „Ja dnes nevstanem z postele bez toho, aby som si zacvičila zopár cvikov.“
Usmievavá brunetka si však zaspomínala aj na prapôvod svojich zdravotných problémov a hoci to znie neuveriteľne, za jej bolesťou a utrpením boli... šaty! „Pred mnohými rokmi som moderovala jeden ples a mala som korzetové šaty, nič okolo ramien, nič na pleciach a bola som asi osem hodín v studenom priestore, kde bol prievan a nie všetky priestory boli dobre vykúrené. O dva dni ma tak veľmi seklo, že som nebola schopná sa pohnúť a odvtedy je to miesto na mojom tele veľmi citlivé a musím si dávať pozor.“ Ruka v ruke s tým ide aj darček, ktorý jej vie vyčarovať najväčší úsmev na tvári! Wau, tak to už áno!