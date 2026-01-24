Prísne pravidlá a vysoké zárobky: Koľko sa NAOZAJ zarába v amsterdamskej červenej štvrti? Miestna žena prelomila mlčanie

AMSTERDAM – Život v známom red light districte De Wallen má ďaleko od stereotypných predstáv. Mladá žena vystupujúca pod menom Lena, ktorá má vysokoškolské vzdelanie v odbore biológia, sa rozhodla prehovoriť o zákulisí práce, ktorá je v Holandsku legálna už viac než dve desaťročia.
Podľa jej slov jej práca poskytuje presne to, čo v bežnom zamestnaní nenašla – slobodu, finančnú nezávislosť a jasne nastavené pravidlá. Zdôrazňuje, že v krajine, kde je sexbiznis regulovaný, majú ženy právnu ochranu, zdravotné poistenie a pravidelné kontroly pracovných podmienok. Práve pocit bezpečia je pre ňu kľúčový.
„Nie som obeť. Som podnikateľka,“ hovorí Lena otvorene pre portál NeedToKnow. Tvrdí, že každý klient musí rešpektovať jej hranice a pravidlá, inak spolupráca končí. V presklených miestnostiach, ktoré si ženy prenajímajú, nechýbajú bezpečnostné prvky ani hygienické zabezpečenie. Prostredie opisuje ako diskrétne, profesionálne a ďaleko od chaosu, aký si mnohí predstavujú.
Má vysokoškolské vzdelanie a je sex worker
Zaujímavosťou je, že Lena má ukončené univerzitné štúdium. Prácu vo svojom odbore si vyskúšala, no nenapĺňala ju ani finančne, ani osobne. Sex work jej podľa vlastných slov priniesla omnoho väčšiu flexibilitu a možnosť kontrolovať vlastný čas aj príjem. Tvrdí, že v dobrých dňoch si dokáže zarobiť niekoľko tisíc eur, no upozorňuje, že nejde o jednoduchú cestu. Práca si vyžaduje psychickú odolnosť, profesionalitu a schopnosť pracovať s ľuďmi. Mnohí klienti podľa nej nehľadajú len fyzický kontakt, ale aj rozhovor, pochopenie či pocit blízkosti.
Pravda o misionárskej polohe: Vedci mali jasno až po MRI! Prekvapivé detaily, ktoré voľným okom neuvidíte
Hovorí aj nie
Lena priznáva, že sa stretla aj s extrémnymi a neprijateľnými návrhmi. V takých prípadoch však vždy bez váhania odmieta. „Ak niečo prekračuje moje hranice, odpoveď je nie. Bez výnimiek,“ hovorí. Pripomína, že aj v sexbiznise platia pravidlá a nie všetko je dovolené. Podľa nej je veľkým problémom stigmatizácia žien pracujúcich v tomto odvetví. Mnohí ich automaticky považujú za obete alebo osoby bez vzdelania. „Platím dane, podnikám a rozhodujem sama o sebe. Nevidím dôvod, prečo by som sa mala hanbiť,“ dodáva.
Brittany s manželom vyskúšali ročný maratón v posteli: Pravda, o ktorej sa v slušnej spoločnosti mlčí! Funguje to?
Povolanie ovplyvňuje aj jej osobný život
Otvorene priznáva, že jej povolanie ovplyvňuje aj osobný život. Niektorí muži si myslia, že s jej prácou dokážu žiť, no časom zistia opak. Napriek tomu to vníma pozitívne – filtrovanie ľudí, ktorí nie sú kompatibilní s jej životným štýlom, jej šetrí čas aj energiu. Na záver zdôrazňuje, že sex work nie je romantický príbeh ani senzácia. Je to práca ako každá iná – s jasnými pravidlami, povinnosťami aj zodpovednosťou. „Dáva mi slobodu a stabilitu. A to je pre mňa najdôležitejšie,“ uzatvára.