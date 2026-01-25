Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Trumpovej Rady mieru, uviedol Blanár

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa už pred niekoľkými dňami, uviedol v sobotu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Dodal, že rezort diplomacie v súčasnosti ponuku vyhodnocuje. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Slovenská republika bola oslovená prostredníctvom ambasády Spojených štátov v Bratislave na zapojenie sa do Rady mieru už v utorok tento týždeň,“ uviedol Blanár. Doplnil, že ministerstvo momentálne „vyhodnocuje doručené zakladajúce dokumenty, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami“„Vítame akúkoľvek mierovú iniciatívu, ktorá dokáže priniesť reálne výsledky, ako sa to americkej administratíve pod vedením Donalda Trumpa podarilo napríklad medzi Arménskom a Azerbajdžanom, mierovým plánom v Pásme Gazy či pri aktuálne prebiehajúcich rokovaniach medzi ukrajinskou a ruskou stranou,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

archívne video

Slovenský premiér Robert Fico sa na Floride v USA stretol s prezidentom Donaldom Trumpom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Trump založil Radu mieru podpisom jej charty vo štvrtok na okraji stretnutia Svetového ekonomického fóra v Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, pričom z EÚ sú zatiaľ jej jedinými členmi Maďarsko a Bulharsko. Medzi ďalšími signatármi sú napríklad Argentína, Izrael či Saudská Arábia.

Trump pôvodne navrhol novú radu s tým, že by dohliadala na obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a palestínskou militantnou organizáciou Hamas. Neskôr prezident USA naznačil, že jej ciele by sa mohli rozšíriť aj na riešenie konfliktov a kríz po celom svete, a nielen v Pásme Gazy. Španielsky premiér Sanchéz v tejto súvislosti poukázal na to, že Trump do Rady mieru nezahrnul Palestínsku samosprávu. Pozvanie odmietol.

Viac o téme: Donald TrumpJuraj BlanárRada mieru
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Na snímke obytné budovy
Blanár tvrdo odsúdil ruské útoky: Slovensko pomáha Ukrajine energiou
Domáce
Na snímke obyvateľka odchádza
MIMORIADNY ONLINE Po nočných útokoch sú bez elektriny milióny Ukrajincov: Rokovania Ruska s USA budú pokračovať
Zahraničné
Chovanec rokoval v Gbeľanoch
Chovanec rokoval v Gbeľanoch s CEO Hyundai Mobis o ďalšom rozvoji investícií
Domáce
Trump narýchlo zbúchal Radu
Trump narýchlo zbúchal Radu mieru: Bizarní členovia, vstupné a zamietnutá pozvánka pre Kanadu, takto obstáli Slováci!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner volejbalistov VK MIRAD UNIPO Prešov Erik Digaňa: V prvých dvoch setoch sme dobre tlačili na servise
Tréner volejbalistov VK MIRAD UNIPO Prešov Erik Digaňa: V prvých dvoch setoch sme dobre tlačili na servise
Zoznam TV
Hlavný tréner volejbalistov TJ Spartak Myjava Matúš Kalný: Pomohol nám druhý nahrávač
Hlavný tréner volejbalistov TJ Spartak Myjava Matúš Kalný: Pomohol nám druhý nahrávač
Zoznam TV
Basketbalisti Róbert Rožánek a Dalibor Hlivák po Zápase hviezd najlepších hráčov Tipos SBL
Basketbalisti Róbert Rožánek a Dalibor Hlivák po Zápase hviezd najlepších hráčov Tipos SBL
Zoznam TV

Domáce správy

Minister zahraničných vecí a
Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Trumpovej Rady mieru, uviedol Blanár
Domáce
Útočníci nespali ani počas
Útočníci nespali ani počas Vianoc: Desivá analýza, známy hráč len za jediný mesiac zabránil miliónom hrozieb!
Domáce
AKTUÁLNE Vážna nehoda na
AKTUÁLNE Vážna nehoda na rýchlostnej ceste R2: Cesta pri Revúcej je neprejazdná
Domáce
Výnimočné osobnosti veterinárnej medicíny ocenili v Košiciach: Poznáme všetkých laureátov roka 2026
Výnimočné osobnosti veterinárnej medicíny ocenili v Košiciach: Poznáme všetkých laureátov roka 2026
Košice

Zahraničné

Tedros Adhanom Ghebreyesus
Generálny riaditeľ WHO: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé!
Zahraničné
Tragédia v americkom veľkomeste:
Tragédia v americkom veľkomeste: Výbuch plynu spôsobil masívny požiar v obytnej budove, hlásia tragické následky!
Zahraničné
V Mjanmarsku sa začala
V Mjanmarsku sa začala posledná fáza volieb: Juntou podporovaná strana už získala väčšinu kresiel
Zahraničné
FOTO Nepokoje v Albánsku: Počas
Nepokoje v Albánsku: Počas protivládnych protestov v Tirane došlo k potýčkam s políciou
Zahraničné

Prominenti

Boráros mal Jákliovej (†31)
Boráros mal Jákliovej (†31) posielať výhražné správy: ZÁKAZ priblíženia!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Nepela. Na
Hana Rapantová kvôli šatám TRPÍ bolesťami: Spravila hroznú chybu! Pred týmto varuje
Domáci prominenti
Boris Rösner
Český herec uveril rodinnej kliatbe: Splnila sa... Staroby sa nedožil!
Osobnosti
Monika Jákliová
NOVÉ informácie o tragickej nehode Jákliovej (†31): Horúce telefonáty! Bola v núdzi?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Vieme o nej menej
Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde!
Zaujímavosti
Prísne pravidlá a vysoké
Prísne pravidlá a vysoké zárobky: Koľko sa NAOZAJ zarába v amsterdamskej červenej štvrti? Miestna žena prelomila mlčanie
Zaujímavosti
Plastický chirurg Šimko: Muži
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia! A viete, ktoré nedostatky najviac trápia ženy?
vysetrenie.sk
Dcéry darovali mame nezvyčajný
Dcéry darovali mame nezvyčajný darček: Striptér v domove dôchodcov, nikto neveril vlastným očiam!
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!

Šport

Juraj Slafkovský vs. David Pastrňák: Online prenos zo zápasu Boston – Montreal
Juraj Slafkovský vs. David Pastrňák: Online prenos zo zápasu Boston – Montreal
Juraj Slafkovský
Nedvěd chce pre Česko do bojov o MS získať bývalého kapitána: Je mojou povinnosťou to skúsiť
Nedvěd chce pre Česko do bojov o MS získať bývalého kapitána: Je mojou povinnosťou to skúsiť
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Chýbali centimetre: Novak Djokovič bol blízko diskvalifikácie na Australian Open
VIDEO Chýbali centimetre: Novak Djokovič bol blízko diskvalifikácie na Australian Open
Australian Open
VIDEO Dúbravka opäť čaroval: Neskutočným výkonom vychytal body, Liverpool prišiel o bod v závere
VIDEO Dúbravka opäť čaroval: Neskutočným výkonom vychytal body, Liverpool prišiel o bod v závere
Premier League

Auto-moto

TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Predstavujeme
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Novinky

Kariéra a motivácia

Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Motivácia a inšpirácia
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Motivácia a inšpirácia
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Aktuality
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Prídete z práce unavení a deň sa končí na gauči? Takto budete efektívni aj po pracovnej dobe
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Koláče a torty
Domáci chlieb bez miesenia: Minimum práce, skvelý výsledok
Domáci chlieb bez miesenia: Minimum práce, skvelý výsledok
Výber receptov

Technológie

mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Veda a výskum
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
Veda a výskum
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
Bezpečnosť
Microsoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkcia
Microsoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkcia
Aplikácie a hry

Bývanie

Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Pre kutilov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

TOP pilates štúdiá v Bratislave: Tieto cviky vám vyformujú najkrajšiu postavu
Chudnutie a diéty
TOP pilates štúdiá v Bratislave: Tieto cviky vám vyformujú najkrajšiu postavu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Ruské mesto
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ruské mesto pod ukrajinskou paľbou: Najintenzívnejší útok zasiahol kľúčové objekty!
Tragický príbeh: Muž sa
Zahraničné
Tragický príbeh: Muž sa nechal vypísať kvôli mŕtvej mačke! Šéf ho chcel vyhodiť, súd rozhodol prekvapivo
Útočníci nespali ani počas
Domáce
Útočníci nespali ani počas Vianoc: Desivá analýza, známy hráč len za jediný mesiac zabránil miliónom hrozieb!
To nie je matka
Zahraničné
To nie je matka ale netvor: Svoju sedemročnú dcéru ponúkla pedofilovi! TAKTO sa vyhovárala pred súdom

Ďalšie zo Zoznamu