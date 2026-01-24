Dcéry darovali mame nezvyčajný darček: Striptér v domove dôchodcov, nikto neveril vlastným očiam!

PRESTON - Nezvyčajné prekvapenie rozveselilo obyvateľky domova dôchodcov na predmestí anglického Prestonu. Sedemdesiattriročná seniorka dostala od svojich dcér originálny darček v podobe striptízovej šou, ktorá sa rýchlo stala nezabudnuteľným zážitkom nielen pre ňu, ale aj pre ostatné klientky zariadenia.
Darček, ktorý mal pôvodne potešiť len jednu oslávencu, sa napokon zmenil na veselú udalosť pre celý domov. Keď sa dcéry Elaine a Vicky obrátili na vedenie zariadenia s netradičnou prosbou, stretli sa s prekvapivo pozitívnou reakciou. Ako uviedla agentúra AP, personál súhlasil a do spoločenskej miestnosti tak zavítal profesionálny tanečník, ktorý svojím vystúpením rozprúdil atmosféru a vyvolal nadšené reakcie prítomných senioriek.
Svoju šou poriadne okorenil
Tanečník Max Hunter prišiel do zariadenia oblečený v policajnej uniforme, aby svoju šou patrične „okorenil“. Do sály vstúpil za búrlivého potlesku diváčok. Nadšenie vyvrcholilo vo chvíli, keď sa Max s vypracovanými svalmi v bezprostrednej blízkosti pani Sue, ktorá sedela v kresle, odhalil. „Keď za nami Elaine a Vicky prišli s touto mierne nezvyčajnou požiadavkou, vedeli sme, že to bude pre všetkých v domove mimoriadne skvelý zážitok,“ uviedla riaditeľka zariadenia Caroline Daleyová.
Pravda o misionárskej polohe: Vedci mali jasno až po MRI! Prekvapivé detaily, ktoré voľným okom neuvidíte
Podľa jej slov ľudia často vnímajú život v zariadeniach sociálnej starostlivosti ako strohý a nudný, no realita môže byť podľa nej úplne iná. „Každý deň sa snažíme pomáhať našim klientom žiť čo najlepší život. Tento zážitok je toho dôkazom,“ dodala. „Vidieť ten šibalský úsmev na tvári pani Sue bolo jednoducho úžasné. A vieme, že ona aj všetci obyvatelia si tento deň budú dlho pamätať,“ povedala ďalej riaditeľka. Podobne si Maxovu šou pochvaľujú aj Elaine a Vicky, ktoré ju matke darovali k Vianociam s termínom realizácie 3. januára. „Vzniklo množstvo spomienok, veľa fotografií a videí, ktoré pomáhajú udržať iskru v maminých očiach. Ďakujeme personálu, že nám to umožnil,“ uviedli.