MIMORIADNY ONLINE Ruské mesto pod ukrajinskou paľbou: Najintenzívnejší útok zasiahol kľúčové objekty!

KYJEV/BELGOROD - Oblastné mesto Belgorod na západe Ruska sa ocitlo pod ukrajinskou paľbou, zrejme vedenou z raketometov Himars americkej konštrukcie. Pri doteraz najintenzívnejšom ostreľovaní mesta utrpeli škody energetické objekty, uviedol dnes na sociálnej sieti gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
"Teraz zbierame informácie. Záchranné zložky a hasiči vycestovali na miesta (zásahu)," uviedol gubernátor. Útok sa podľa predbežných informácií zaobišiel bez mŕtvych a ranených, dodal.
Belgorod leží asi 30 kilometrov od ukrajinských hraníc. Mesto a okolie čelí častému ostreľovaniu a náletom dronov, čo bývalo vnímané aj ako odveta za ruské ostreľovanie a bombardovanie Charkova. Ruský útok v noci na dnes si v druhom najväčšom ukrajinskom meste podľa miestnych úradov vyžiadal viac ako tri desiatky ranených, vrátane dvoch detí. Ukrajina sa s pomocou Západu už takmer štyri roky bráni ruskej agresii.