Tragický príbeh: Muž sa nechal vypísať kvôli mŕtvej mačke! Šéf ho chcel vyhodiť, súd rozhodol prekvapivo

TAMPERE - Strata domáceho miláčika ho zasiahla natoľko, že skončil na PN. Zamestnávateľ to neakceptoval a prípad sa dostal až pred súd. Rozhodnutie fínskych sudcov prekvapilo – no muž, ktorému dali za pravdu, sa ho už nedožil.

Keď bolesť prerástla do práceneschopnosti

Fínsky automechanik sa po smrti svojej mačky psychicky zrútil natoľko, že vyhľadal lekára a predložil zamestnávateľovi potvrdenie o práceneschopnosti. Zviera muselo byť pre vážny zdravotný stav uspané a muž stratu niesol mimoriadne ťažko.

Vedenie autoservisu však jeho PN neuznalo. Podľa informácií, ktoré priniesli fínske médiá, zamestnávateľ trval na tom, aby sa muž okamžite vrátil do práce, inak mal pracovný pomer ukončiť.

Nátlak, návrat do práce a výpoveď

Zo strachu o zamestnanie sa mechanik napokon do dielne vrátil, hoci jeho psychický stav sa nezlepšoval. Atmosféra na pracovisku sa postupne vyhrotila a situácia sa pre neho stala neudržateľnou.

Krátko nato dostal výpoveď. Zamestnávateľ ju zdôvodnil neospravedlnenou absenciou, zanedbávaním pracovných povinností a dokonca aj údajným vyhrážaním sa nadriadenému.

Súd sa postavil na stranu zamestnanca

Muž sa rozhodol brániť právnou cestou a obrátil sa na okresný súd v Tampere. Sudcovia po preskúmaní prípadu dospeli k záveru, že výpoveď nebola oprávnená.

Kľúčovým argumentom bolo, že firma nepreukázala existenciu predchádzajúcich napomenutí či disciplinárnych postihov, na ktoré sa v dokumentoch odvolávala. Súd zároveň prihliadol na lekárske potvrdenie o práceneschopnosti.

Výsledkom bol verdikt, podľa ktorého mala spoločnosť bývalému zamestnancovi vyplatiť viac než 40-tisíc eur. Suma zahŕňala odškodnenie, náhradu ušlej mzdy počas PN aj preplatenie právnych nákladov.

Rozsudok prišiel príliš neskoro

Príbeh však dostal tragický rozmer. Muž, ktorý už predtým prišiel o svojho domáceho miláčika, zomrel ešte pred vyhlásením rozsudku. Peniaze, ktoré mu súd priznal, sa tak stali súčasťou jeho dedičstva.

Firma sa pokúsila verdikt napadnúť odvolaním, no neuspela. Rozhodnutie súdu zostalo v platnosti.

Prípad otvoril otázky o duševnom zdraví

Rozsudok vyvolal vo Fínsku diskusiu o tom, do akej miery by mali zamestnávatelia brať vážne psychické zdravie zamestnancov a individuálne životné situácie. Smútok po strate blízkej bytosti – hoci zvieracej – súd v tomto prípade uznal ako legitímny dôvod na dočasnú práceneschopnosť.

