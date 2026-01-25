Nepokoje v Albánsku: Počas protivládnych protestov v Tirane došlo k potýčkam s políciou

TIRANA - V albánskom hlavnom meste Tirana v sobotu vypukli potýčky medzi políciou a opozičnými demonštrantmi, ktorí obviňujú premiéra Ediho Ramu z korupcie a požadujú jeho odstúpenie z funkcie. Píše o tom agentúra AFP.
Protest vedený opozičným lídrom a bývalým premiérom Salim Berišom prilákal tisíce ľudí pred hlavnou vládnou budovou v Tirane. Líder pravicovej Demokratickej strany (PD) vyzval dav, aby „sa zjednotil, zvrhol vládu a ustanovil dočasnú vládu, ktorá pripraví predčasné, slobodné a spravodlivé voľby“.
Po prejavoch sa niektorí demonštranti snažili preraziť policajné barikády a hádzali na príslušníkov bezpečnostných zložiek tzv. Molotovove koktaily. Polícia na rozohnanie davu následne použila slzotvorný plyn a vodné delá. Najmenej 10 jej príslušníkov utrpelo ľahké zranenia, uvádza sa vo vyhlásení bezpečnostných zložiek.
Podľa Berišu polícia zadržala 25 demonštrantov. „Toto je posledný kilometer k ukončeniu režimu Ediho Ramu,“ povedal svojim priaznivcom pred sídlom svojej strany po zhromaždení. Zároveň prisľúbil, že bude v „boji“ pokračovať.
Albánske pravicové aj ľavicové strany si vymieňajú urážky a obvinenia z korupcie a prepojenia na organizovaný zločin. Sám Beriša je podozrivý z udeľovania verejných zákaziek svojim spolupracovníkom, čo však dôrazne poprel.
V novembri albánsky súd odvolal z funkcie podpredsedníčku albánskej vlády a ministerku pre infraštruktúru Belindu Ballukuovú po tom, čo ju prokuratúra obžalovala z ovplyvňovania výberového konania na výstavbu tunela na juhu krajiny. Ballukuová obvinenia poprela, pričom Rama označil jej suspendovanie za „brutálny akt zasahovania do nezávislosti výkonnej moci“.
Na žiadosť vlády Ústavný súd v decembri dočasne obnovil jej funkciu, kým nevydá konečné rozhodnutie. Parlamentná komisia má v stredu preskúmať žiadosť prokuratúry o zrušenie jej imunity, čo by umožnilo jej zatknutie. Organizovaný zločin a korupcia sú hlavnými problémami, ktoré bránia Albánsku vstúpiť do Európskej únie.