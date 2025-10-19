Nedeľa19. október 2025, meniny má Kristián, zajtra Vendelín

Obľúbená aplikácia Whatsapp prináša novinky: Na TOTO sa môžu tešiť všetci používatelia!

KALIFORNIA – Čoraz výraznejšie prepojenie sveta si žiada aj vylepšenia rôznych aplikácii, ktoré spájajú ľudí po celom svete. Jednou z nich je aj Whatsapp, ktorý v mnohých situáciách nahradil funkciu bežného telefónu. Teraz navyše prichádza s novinkou, ktorá poteší mnohých používateľov.

Aplikácia Whatsapp patrí medzi najobľúbenejšie v rámci dorozumievania sa. Portál Ynet News ju dokonca označil za celosvetovo najpopulárnejšiu platformu na odosielanie správ. Rýchly technický pokrok si vyžiadal nové funkcie aj pri Whatsappe. Skupinové hovory by mali byť oveľa prijateľnejšie pre široké masy obyvateľstva. 

Jednou z inovácii je možnosť vidieť, koľko ľudí je momentálne online v zozname vašich skupinových rozhovorov (chatov). "Živý indikátor počtu aktívnych účastníkov sa teraz zobrazí hneď pod názvom skupiny. Podobne to funguje aj na Telegrame," približuje portál. Pokiaľ si niekto bude želať mať naďalej skrytú svoju aktivitu pre okolie, tejto novej funkcie sa nebude musieť obávať. Žiadne mená aktívnych používateľov sa nezobrazia. 

Plánované hovory

Keď ste už niekedy zmeškali na Whatsappe skupinový hovor, po novom sa budete môcť prichystať dopredu. Jednou z ďalších noviniek je možné hovory naplánovať vopred. Už sa skončí situácia, kedy bolo treba na poslednú chvíľu zháňať všetkých účastníkov. 

Na karte hovory nájdete tlačidlo "plus". Kliknete naň a z ponuky vyberiete možnosť "Naplánovať hovor". Nálsedne tam môžete pozvať jednotlivé kontakty, alebo celé skupiny. Všetci pozvaní dostanú pred začatím hovoru upozornenie. 

Reakcia bez zvuku 

Používatelia budú schopní po novom reagovať na hovor a to bez vydávania akéhokoľvek zvuku. Portál dáva príklad ako emotikon vo videohovore. Vylepšením prešla sa aj časť s upozorneniami, takže účastníci budú informovaní aj počas prebiehajúcich hovorov a bez ich narušenia. Okrem toho sa bude môcť pridať účet aj počas už prebiehajúcich hovorov. 

Menšiu výhodu budú mať majitelia iPhonov. Počas videohovoru si budú môcť obrazovku zväčšiť jednoduchým "pinch" (štipnutím, klikom). Rovnkao to bude platiť aj o obrázku osoby, s ktorou budú práve viesť hovor. 

