Trump to priznal: Vo Venezuele použili supertajnú zvukovú zbraň! Vojaci zvracali krv

WASHINGTON - Americký prezident otvorene naznačil použitie zbrane, o ktorej má verejnosť vedieť len minimum. Podľa dostupných výpovedí mala počas zásahu vyvolať krvácanie, zvracanie krvi aj úplnú dezorientáciu.
„Máme zbrane, o ktorých nikto netuší“
Prezident Spojených štátov Donald Trump priznal, že americká armáda pri operácii spojenej so zadržaním venezuelského prezidenta Nicolása Madura použila špeciálnu zvukovú zbraň. Podľa Trumpa ide o technológiu, ktorú iné krajiny nemajú k dispozícii.
Šéf Bieleho domu pritom zdôraznil výnimočné schopnosti amerických ozbrojených síl a naznačil, že ide len o zlomok ich reálneho arzenálu. „Disponujeme zbraňami, o ktorých nikto iný ani len netuší,“ vyhlásil.
Prvé informácie o vážnych následkoch
Špekulácie o nasadení sonickej technológie sa objavili už skôr, keď hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavitt uviedla, že zariadenie spôsobilo venezuelským vojakom krvácanie z nosa a zvracanie krvi.
Trump sa k podrobnostiam vyjadroval mimoriadne opatrne. V rozhovore v relácii Katie Pavlich Tonight na stanici NewsNation odmietol vysvetliť, ako presne zbraň funguje. Na otázku, či by sa Američania mali obávať jej sily, reagoval vyhýbavo. „Áno… je to niečo, o čom nechcem hovoriť. Nikto iný to nemá,“ povedal a dodal, že ide o „neuveriteľný zásah“.
Moskva žiada vysvetlenie
Trumpove slová vyvolali pozornosť aj v zahraničí. Podľa denníka The Independent požiadalo Rusko Spojené štáty o dodatočné informácie o povahe použitej zbrane.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že ruské bezpečnostné zložky dostali pokyn zhromaždiť dostupné údaje o Trumpových vyjadreniach a preveriť ich význam.
Čo dokáže sonická zbraň
Zbrane založené na intenzívnych zvukových vlnách majú za cieľ vyradiť protivníka bez použitia klasickej munície. Niektoré systémy vysielajú extrémne bolestivé zvukové lúče priamo na cieľ, iné pracujú s vysokými frekvenciami, ktoré pôsobia selektívne podľa rozsahu ľudského sluchu.
Ich účinky môžu zahŕňať silné bolesti hlavy, poruchy rovnováhy, dezorientáciu či trvalé poškodenie sluchu. Podľa vyjadrení z Bieleho domu však v tomto prípade následky presiahli bežne opisované účinky.
„Padli sme na zem a nemohli sa pohnúť“
Svedectvo osoby, ktorá sa označila za člena ochranky Nicolása Madura, opisuje dramatické momenty po použití zbrane. Muž uviedol, že po zásahu nebol schopný stáť ani udržať rovnováhu.
„V istom momente spustili niečo, čo neviem ani pomenovať. Bolo to, akoby nás zasiahla extrémne silná zvuková vlna. Mal som pocit, že mi hlava zvnútra exploduje,“ cituje jeho výpoveď americká administratíva.
Podľa svedka začali viacerým vojakom tiecť krv z nosa, niektorí dokonca zvracali krv. „Spadli sme na zem a nedokázali sa hýbať. Po tom zásahu sme sa nevedeli ani postaviť,“ dodal s tým, že niečo podobné nikdy predtým nezažil.