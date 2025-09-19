Piatok19. september 2025, meniny má Konštantín, zajtra Ľuboslav, Ľuboslava

Francúzsko prerušilo protiteroristickú spoluprácu s Mali a vyhostilo diplomatov

PARÍŽ - Paríž pozastavil protiteroristickú spoluprácu s Mali a nariadil dvom diplomatom z tejto krajiny, aby opustili Francúzsko. Došlo k tomu v reakcii na zadržanie francúzskeho vyslanca v Bamaku, uviedol v piatok francúzsky diplomatický zdroj pre agentúru AFP.

Úrady v Mali minulý mesiac oznámili zadržanie francúzskeho občana pre podozrenie zo spolupráce so spravodajskými službami Paríža a obvinili „cudzie štáty“ zo snahy destabilizovať krajinu. Francúzsko v reakcii na to vyhostilo dvoch malijských diplomatov, ktorí musia do soboty odísť. Francúzsky diplomatický zdroj uviedol, že Mali udelilo status „nežiaducej osoby“ piatim pracovníkom francúzskeho veľvyslanectva v Bamaku, ktorí odtiaľ odišli už v nedeľu. Zdroje AFP doplnili, že čoskoro pribudnú „ďalšie opatrenia“, pokiaľ nedôjde k rýchlemu prepusteniu zadržanej osoby.

Paríž označil tvrdenia Bamaka za „neopodstatnené“

Paríž označil tvrdenia Bamaka o destabilizácii za „neopodstatnené“ nedorozumenia“ a zabezpečiť „okamžité prepustenie“ zadržaného vyslanca. Paríž označil tvrdenia Bamaka o destabilizácii za „neopodstatnené“ a uviedol, že zamestnanec veľvyslanectva by mal byť prepustený na základe diplomatickej imunity.

Vládnuca junta v Mali minulý mesiac tiež uviedla, že desiatky vojakov boli zadržané pre údajnú snahu o zvrhnutie vlády. Mali od roku 2012 sužuje bezpečnostná kríza, ktorú zhoršujú násilnosti zo strany skupín napojených na al-Káidu a Islamský štát, ako aj zločineckých gangov. Junta sa tiež odvrátila od západných partnerov, ako je bývalá koloniálna mocnosť Francúzsko, a v mene národnej suverenity sa politicky a vojensky zladila s Ruskom, pripomína AFP.

Ľuboš Kostelný a Mirka Partlová v seriáli Nemocnica stvárňujú tak trošku zvláštny párik.
Ľuboš Kostelný a Mirka Partlová v seriáli Nemocnica stvárňujú tak trošku zvláštny párik.
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Synček Vlada Kobielskeho už vie, čím bude: Ani otec nechápe, kde na také povolanie prišiel!
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
Slovenská reprezentantka v hádzanej Barbora Lancz po prehre so Španielskom: V zápase sme mali zbytočne veľa dvojminútových trestov
FOTO Septembrový PRIESKUM mení doterajšie
Septembrový PRIESKUM mení doterajšie trendy: Koalícii sa nedarí, problém má aj Republika!
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY:
Sociálna poisťovňa oznámila NOVINKY: Viaceré dávky pôjdu už čoskoro hore! TOTO sú nové sumy
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Na D2 v
AKTUÁLNE Na D2 v smere do Bratislavy horí kamión: Premávka je obmedzená
Čičmany privítajú stovky fujaristov: Výnimočný festival oslávi 20 rokov zápisu do UNESCO
Čičmany privítajú stovky fujaristov: Výnimočný festival oslávi 20 rokov zápisu do UNESCO
