Macron ako prvý navštívil zrekonštruované veže katedrály Notre-Dame

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok ako prvý navštívil dve veže katedrály Notre-Dame v Paríži, ktoré boli zrekonštruované po rozsiahlom požiari z 15. apríla 2019. V sobotu budú veže, odkiaľ je bezkonkurenčný výhľad na francúzsku metropolu, oficiálne otvorené pre verejnosť, informuje AFP.
Znovuotvorenie veží je ďalším míľnikom rozsiahlej rekonštrukcie pokračujúcej aj po okázalom znovuotvorení katedrály, na ktorom sa 7. decembra 2024 krátko pred svojou inauguráciou zúčastnil aj americký prezident Donald Trump. Zároveň je to veľký úspech pre Macrona, ktorému sa podarilo splniť sľub, že podstatná časť rekonštrukcie bude dokončená do roku 2025. „Katedrála znovu nadobúda všetku svoju krásu a opäť ponúka nádherný výhľad na Paríž,“ uviedol Macron na sieti X.
Približne 45-minútová prehliadka sa začína v južnej veži, kde vedie 424 schodov do zvonice s najväčším a najstarším zvonom katedrály Notre-Dame. Bol odliaty v 17. storočí, váži 13,3 tony a nesie meno Emmanuel, ktoré však nemá nič spoločné so súčasným prezidentom. Zvoní sa naň iba pri dôležitých príležitostiach. V roku 2013 k nemu pri príležitosti 850. výročia začiatku výstavby katedrály pribudol 6,2-tonový zvon Marie.
V južnej veži bolo nainštalované dvojité točité schodisko, takže návštevníci sa už nemusia tlačiť na jedinom úzkom schodisku.
Súčasťou prehliadky je aj nová strešná konštrukcia, na ktorú sa použilo viac ako 1000 dubov vyrúbaných na území Francúzska a opracovaných pôvodnými postupmi. Pôvodná stredoveká strešná konštrukcia padla za obeť ničivému požiaru.
Prehliadka končí v severnej veži, ktorá bola pri požiari vážne poškodená a hrozilo jej zrútenie. Z južnej do severnej veže sa návštevníci dostanú chodbou, ktorá bola kompletne prepracovaná a má lepšie zabezpečenie.
Po požiari boli všetky zvony demontované a skontrolované v zlievarni v severnom Francúzsku. V menej poškodenej južnej veži vymenili trámy, pretože boli napadnuté červotočmi. Veže boli vybavené aj vylepšenou protipožiarnou ochranou.
Zatiaľ čo vstup do samotnej katedrály je bezplatný, vstupenky do veží stoja 16 eur a dajú sa kúpiť iba online. Vstupenky na sobotu sa vypredali za 24 minút. Do veží je povolený vstup iba 19 osobám naraz.
Rekonštrukcia katedrály bude stáť približne 700 miliónov a financovaná je z darov. Jej ďalšou fázou je oprava apsidy vo východnej časti katedrály. Počas rekonštrukcie sa vykonali aj opravy, ktoré katedrála potrebovala a nesúviseli s požiarom, povedal Philippe Jost, dohliadajúci na konzervátorské a reštaurátorské práce po nečakanej tragickej smrti svojho predchodcu, generála Jeana-Louisa Georgelina v roku 2023.