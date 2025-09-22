AKTUÁLNE Francúzsko uznalo Palestínsky štát: Niektoré radnice vyvesili palestínsku vlajku

NEW YORK - rancúzsko v pondelok na medzinárodnej konferencii o dvojštátnom riešení konfliktu na Blízkom východe organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy 80. Valného zhromaždenia OSN uznalo Palestínsky štát. Informujú správy svetových agentúr.
„Francúzsko dnes uznalo Palestínsky štát,“ vyhlásil francúzsky prezident Emmanuel Macron s tým, že tak spravil pre „mier medzi Izraelom a Palestínčanmi“. „Preto, verný historickému záväzku mojej krajiny voči Blízkemu východu, k mieru medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi, vyhlasujem, že dnes Francúzsko uznalo Palestínsky štát,“ pokračoval.
Šéf Elyzejského paláca vo svojom úvodnom prejave uviedol, že „nadišiel čas na mier“. „Nikdy neprestaneme s naším existenčným bojom proti antisemitizmu. Chceme, aby sa dva štáty žijúce vedľa seba v mieri a bezpečí, stali realitou. V súčasnosti však Izrael ďalej rozširuje svoju vojenskú operáciu v Gaze s deklarovaným cieľom zničiť Hamas. Státisíce ľudí boli vysídlené, zranené, hladujú, sú traumatizované. Ich životy sú stále ničené,“ pokračoval.
Francúzsky prezident doplnil, že na území novouznaného Palestínskeho štátu neotvorí svoje veľvyslanectvo, dokým v konflikte v Pásme Gazy nebude uzavreté prímerie a nebudú prepustení všetci izraelskí rukojemníci. Macron avizoval, že počas konferencie uzná palestínsku štátnosť ešte niekoľko ďalších krajín.
Macron ešte koncom júla oznámil, že jeho krajina na septembrovom Valnom zhromaždení OSN uzná Palestínsky štát. Na sociálnej sieti X vysvetlil, že pre tento krok sa rozhodol v súlade so svojím dlhodobým záväzkom k spravodlivému a trvalému mieru na Blízkom východe.
Palestínsky štát v nedeľu uznali i Spojené kráľovstvo, Kanada, Austrália a Portugalsko. Britský premiér Keir Starmer oznámil, že Británia tak urobila napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s takto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney. Starmer už v júli avizoval, že Spojené kráľovstvo uzná palestínsku štátnosť, pokiaľ Izrael nepodnikne „podstatné“ kroky vrátane dosiahnutia prímeria v Pásme Gazy.
Rozhodnutie štvorice krajín Izrael v reakcii odsúdil. Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Palestínsky štát nevznikne, a prisľúbil, že Izrael bude pokračovať v rozširovaní židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Palestínsky štát celkovo uznáva vyše 140 krajín sveta, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN. V máji a júni tohto roka sa k nim pridali aj Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko. Spomedzi krajín v 27-členného eurobloku nezávislosť Palestínskeho štátu uznávajú okrem už zmienených napríklad aj Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko či aj Slovensko.
Takmer 100 francúzskych radníc vyvesilo napriek vláde palestínsku vlajku
Takmer 100 francúzskych radníc vyvesilo dnes, keď má prezident Emmanuel Macron oficiálne uznať Štát Palestína, na svojich budovách palestínsku vlajku. Proti rozhodnutiu prevažne ľavicových zástupcov miest sa ostro postavil odstupujúci minister vnútra Bruno Retailleau, podľa ktorého tak nectí podmienku neutrality verejnej služby, uviedla agentúra AFP.
Vlajka zaviala napríklad na radniciach v Nantes, Rennes alebo treťom najväčšom francúzskom meste Lyon. Podľa údajov ministerstva vnútra z dnešného popoludnia sa k iniciatíve lídra Socialistickej strany (PS) Oliviera Faureho pripojilo najmenej 86 obcí z celkových 34 875 vo Francúzsku. "Uznanie Štátu Palestína nie je urážkou Izraela. Neexistencia štátu je živnou pôdou pre všetky teroristické skupiny, od Islamského štátu po Hamas," uviedol vo vyhlásení starosta Lyonu Grégory Doucet.
Ministerstvo vnútra predtým vydalo pokyn, aby úradníci na radniciach naprieč Francúzskom vlajky nevyvešovali. Odôvodnilo to zásadou neutrality verejnej služby, jej nezasahovaním do medzinárodnej politiky Francúzska a rizikom nepokojov narúšajúcich verejný poriadok. "Štát nielenže nevyžaduje vyvešovanie vlajok, ale dokonca požaduje, aby neboli vyvešané," uviedol podľa serveru denníka Le Monde v nedeľu zástupca ministerstva vnútra Hugues Moutúžb. Elysejský palác sa podľa AFP k záležitosti nevyjadril.
V Paríži vyvesilo palestínsku vlajku krátko po 18.00 h z okna radnice približne desať politikov. Medzi nimi bol aj David Belliard, kandidát ekologickej strany na parížskeho starostu do volieb v roku 2026. Vlajka z budovy visela približne pol hodiny. Podľa agentúry AFP politici vyvesili vlajku proti vôli socialistickej starostky Anne Hidalgovej. Starosta Marseille Benoit Payan palestínsku vlajku vyvesiť odmietol. Namiesto toho oznámil uzavretie partnerstva s mestom Betlehem na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
Nie je to prvýkrát, čo vyvesenie vlajok na radniciach vyvolalo vo Francúzsku kontroverziu. Po smrti pápeža Františka bola žiadosť vlády o stiahnutie francúzskej vlajky na pol žrde niektorými starostami považovaná za odporujúcu princípu sekularizmu oddeľujúceho náboženstvo od štátu.