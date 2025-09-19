Ukrajinskí vojaci zajali športovca z Kene, ktorý bol naverbovaný do ruskej armády

KYJEV - Ukrajinskí vojaci v bojoch s Rusmi na východe krajiny zajali 36-ročného kenského občana Evansa Kibeta. Pri výsluchu tvrdil, že je športovec, ľahký atlét, ale Rusi ho podvodom prinútili k vstupu do ruskej armády. Uviedol to server BBC News s odvolaním sa na video, ktoré so zajatcom natočili ukrajinskí vojaci.
Kensky športovec vysvetľoval, že pôvodne do Petrohradu, druhého najväčšieho ruského mesta, pricestoval ako turista. Keď mu vízum končilo, podpísal "nejaké papiere", bez toho, aby vedel, že práve podpísal kontrakt s ruskou armádou. Nevedel totiž po rusky a nedokázal prečítať, čo podpisuje. Vzápätí mu zobrali cestovný pas a mobilný telefón a odoslali do výcvikového tábora, kde ale strávil iba týždeň a kde ho prekrstili na Ivana. Ešte cestou do prvého nasadenia do boja v Charkovskej oblasti na severovýchode Ukrajiny sa mu podarilo zbehnúť a vzdať sa, tvrdil Afričan.
Ukrajinca požiadal, aby ho nevrátili Rusom, pretože sa bojí o život. Ruská armáda sa k prípadu doteraz nevyjadrila. "Vyzerá to ako trailer k filmovej komédii," okomentovali Keňanove rozprávanie ukrajinskí vojaci z 57. brigády, ktorí Afričana zajali. "Rozhovor bol natočený so súhlasom zajatca, ale stojí za zváženie, či veriť slovám a slzám človeka, ktorý bojoval na strane nepriateľa. Nesporné na celom príbehu je len to, že bol doplnený výmenný fond (na výmenu vojnových zajatcov)," dodali v popisku videa. Na internete sa možno dopátrať údajov o bežcovi menom Evans Kibet, dotyčný športovec je ale rodený Američan. V Keni však na prelome tisícročí pôsobil tréner bežcov James Kibet.