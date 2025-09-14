Obrovské manévre v Bielorusku sleduje celý svet: Rusko počas cvičenia otestovalo aj obávanú zbraň

MOSKVA - Rusko pri spoločnom vojenskom cvičení s Bieloruskom, ktorého sa zúčastňuje na 30 000 vojakov, otestovalo hypersonickú strelu Cirkon (Zirkon), ktorú vyslalo na cieľ v Barentsovom mori. S odvolaním sa na dnešné vyjadrenie Moskvy o tom informuje agentúra Reuters.
"Podľa objektívnych monitorovacích údajov získaných v reálnom čase bol cieľ zničený priamym zásahom," konštatovalo ruské ministerstvo obrany, ktoré už strelu testovalo opakovane v minulosti. Ruský prezident Vladimir Putin podľa Reuters už v roku 2019 uviedol, že Cirkon je schopný letieť rýchlosťou zhruba deväťkrát vyššou ako rýchlosť zvuku a zasiahnuť ciele na mori aj na súši na vzdialenosť viac ako 1000 kilometrov. Patrí k novej generácii ruských zbraní, ktoré podľa Putina môžu zasiahnuť akýkoľvek cieľ na Zemi a preniknúť aj americkou protiraketovou obranou.
Cvičenie začalo v mimoriadne vyostrenej situácii
Vojenské manévre nazvané Západ 2025 Rusko s Bieloruskom začali v piatok, trvať majú do utorka. Cvičenie začalo v mimoriadne vyostrenej situácii len dva dni po tom, ako Poľsko prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu nad svojím územím zostrelilo ruské drony.
MIMORIADNY ONLINE Tvrdý odkaz od Zelenského: Ak Putin nechce mier, musí byť k nemu prinútený
Minsk aj Moskva, ktorá už viac ako tri a pol roka vedie vojnu proti Ukrajine, opakovane ubezpečovali, že manévre sú rýdzo obranného charakteru a že nemajú v úmysle zaútočiť na žiadnu členskú krajinu Severoatlantickej aliancie. Podľa správy agentúry DPA z tohto týždňa je cvičenie v porovnaní s minulosťou relatívne malé. V roku 2021 sa manévrov zúčastnilo asi 200 000 vojakov, z ktorých sa potom značná časť podieľala na útoku na Ukrajinu z februára 2022.