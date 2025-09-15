Trump otočil rétoriku voči Putinovi: Na Aljaške si podávali ruky, teraz označil Rusko za AGRESORA!

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zrejme zaujal voči Ruskej federácii zatiaľ najjasnejšie stanovisko od začiatku vojny na Ukrajine. Počas jeho príhovoru k novinárom koncom minulého týždňa zazneli slová, kedy sa šéf Bieleho domu rozhodol označiť Rusko za agresora v tejto krutej a dlhotrvajúcej vojne.
Trump predtým odmietol odsúdiť Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu a niekoľkokrát tiež naznačil, že za vypuknutie vojny, ktorú sa od svojho januárového návratu do Bieleho domu snaží ukončiť, nesie zodpovednosť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom POLITICO.
Začiatkom roku ešte na strane Ruska
USA sa vo februári pridali na stranu Ruska, keď odmietli európsky návrh rezolúcie OSN, ktorý vyjadroval podporu územnej celistvosti Ukrajiny a odsudzoval Rusko. Koncom februára sa zase vo vyhlásení G7 vydanom pri príležitosti tretieho výročia vojny na Ukrajine postavili proti označeniu Ruska za "agresora".
Výrok, v ktorom Trump podľa Politica označil Rusko za agresora, zaznel v nedeľu, keď na margo ukrajinských a ruských vojenských obetí hovoril o tom, že podľa jeho informácií iba tento týždeň prišlo o život 8 000 vojakov z oboch krajín. "Z Ruska ich bolo o niečo viac, ale keď ste agresorom, straty sú väčšie," citoval magazín vyjadrenie, ktoré americký prezident poskytol novinárom pred odletom z New Jersey do Washingtonu.
Zmena prišla v lete
Jeho postoj voči Rusku sa podľa magazínu zmenil počas uplynulého leta. Tento piatok povedal, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa nedávno osobne stretol na Aljaške, rýchlo dochádza trpezlivosť. V sobotu potom avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.
V nedeľu Trump vyhlásil, že aj keď európske krajiny považuje za svojich "priateľov", stále nakupujú ruskú ropu. "Nechcem, aby nakupovali ropu. A sankcie, ktoré zavádzajú, nie sú dostatočne prísne," povedal. Súčasne dal ale najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty.
"Nemali by nakupovať od Ruska, či už ide o zemný plyn alebo cigarety, to je mi jedno," dodal s tým, že Európania v súčasnosti "len rozprávajú a nekonajú". Najväčšími odberateľmi ruských fosílnych palív v EÚ sú Maďarsko a Slovensko, ktoré oponujú snahám Európskej komisie o postupné ukončenie dovozu ruských energií.