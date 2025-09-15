Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Trump otočil rétoriku voči Putinovi: Na Aljaške si podávali ruky, teraz označil Rusko za AGRESORA!

Ruský vládca Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump Zobraziť galériu (3)
Ruský vládca Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc
TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump zrejme zaujal voči Ruskej federácii zatiaľ najjasnejšie stanovisko od začiatku vojny na Ukrajine. Počas jeho príhovoru k novinárom koncom minulého týždňa zazneli slová, kedy sa šéf Bieleho domu rozhodol označiť Rusko za agresora v tejto krutej a dlhotrvajúcej vojne.

Trump predtým odmietol odsúdiť Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu a niekoľkokrát tiež naznačil, že za vypuknutie vojny, ktorú sa od svojho januárového návratu do Bieleho domu snaží ukončiť, nesie zodpovednosť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom POLITICO.

Začiatkom roku ešte na strane Ruska 

USA sa vo februári pridali na stranu Ruska, keď odmietli európsky návrh rezolúcie OSN, ktorý vyjadroval podporu územnej celistvosti Ukrajiny a odsudzoval Rusko. Koncom februára sa zase vo vyhlásení G7 vydanom pri príležitosti tretieho výročia vojny na Ukrajine postavili proti označeniu Ruska za "agresora".

Donald Trump a Vladimir Putin si podávajú ruky na červenom koberci pred začiatkom summitu na Aljaške
Zobraziť galériu (3)
Donald Trump a Vladimir Putin si podávajú ruky na červenom koberci pred začiatkom summitu na Aljaške  (Zdroj: SITA/AP/Julia Demaree Nikhinson))

Výrok, v ktorom Trump podľa Politica označil Rusko za agresora, zaznel v nedeľu, keď na margo ukrajinských a ruských vojenských obetí hovoril o tom, že podľa jeho informácií iba tento týždeň prišlo o život 8 000 vojakov z oboch krajín. "Z Ruska ich bolo o niečo viac, ale keď ste agresorom, straty sú väčšie," citoval magazín vyjadrenie, ktoré americký prezident poskytol novinárom pred odletom z New Jersey do Washingtonu.

Zmena prišla v lete 

Jeho postoj voči Rusku sa podľa magazínu zmenil počas uplynulého leta. Tento piatok povedal, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa nedávno osobne stretol na Aljaške, rýchlo dochádza trpezlivosť. V sobotu potom avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.

Trump otočil rétoriku voči
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

V nedeľu Trump vyhlásil, že aj keď európske krajiny považuje za svojich "priateľov", stále nakupujú ruskú ropu. "Nechcem, aby nakupovali ropu. A sankcie, ktoré zavádzajú, nie sú dostatočne prísne," povedal. Súčasne dal ale najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty.

"Nemali by nakupovať od Ruska, či už ide o zemný plyn alebo cigarety, to je mi jedno," dodal s tým, že Európania v súčasnosti "len rozprávajú a nekonajú". Najväčšími odberateľmi ruských fosílnych palív v EÚ sú Maďarsko a Slovensko, ktoré oponujú snahám Európskej komisie o postupné ukončenie dovozu ruských energií.

Viac o téme: AgresorRuskoUSADonald TrumpPolitikaVladimur Putim
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trump plánuje nasadiť Národnú
Trump plánuje nasadiť Národnú gardu do Memphisu: Zvažuje aj New Orleans
Zahraničné
Zadržali podozrivého z vraždy
Zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka, potvrdil Trump
Zahraničné
Donald Trump
Trump si na výročie 11. septembra pozrel zápas Yankees priamo na štadióne
Zahraničné
Donald Trump
Narušenie vzdušného priestoru Poľska dronmi mohlo byť podľa Trumpa len omylom
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Monika Szabó bola najväčší strachopud v rodine: Zvládli by ste podstúpiť to, čo jej partneri?!
Monika Szabó bola najväčší strachopud v rodine: Zvládli by ste podstúpiť to, čo jej partneri?!
Prominenti
Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!
Dcéra Karin Hajdu má len 21 a už našla toho pravého: Čo na mladého biznismana hovorí známa mama?!
Prominenti
Vyjadrenie biskupov na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Vyjadrenie biskupov na Národnej púti v Šaštíne-Strážach
Správy

Domáce správy

TEST banánov v čokoláde:
TEST banánov v čokoláde: Obhájila si známa klasika prvenstvo?
hashtag.sk
Meteorológovia varujú pred dažďom:
Meteorológovia varujú pred dažďom: Vydali výstrahu prvého stupňa pre niektoré oblasti
Domáce
Ministri zahraničných vecí sa
Ministri zahraničných vecí sa stretnú na diskusiu o Ukrajine, Blízkom východe, obrane, bezpečnosti a ďalších témach
Domáce
Humenné ocenilo výnimočných obyvateľov a kolektívy pri príležitosti 708. výročia mesta
Humenné ocenilo výnimočných obyvateľov a kolektívy pri príležitosti 708. výročia mesta
Humenné

Zahraničné

FOTO Trump otočil rétoriku voči
Trump otočil rétoriku voči Putinovi: Na Aljaške si podávali ruky, teraz označil Rusko za AGRESORA!
Zahraničné
Starlink zaznamenal globálny výpadok:
Starlink zaznamenal globálny výpadok: Ovplyvnilo to komunikáciu ukrajinskej armády
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ ukrajinskí vojaci bránia svoje
Situácia na Ukrajine eskaluje, NATO je podľa Kremľa vo vojne s Ruskom, Česi posilňujú východné krídlo Aliancie
Zahraničné
NATO posilňuje východné krídlo:
NATO posilňuje východné krídlo: České vrtuľníky dorazili na východ Poľska
Zahraničné

Prominenti

Zomrel legendárny Bobby Hart
Zomrel legendárny Bobby Hart (†86): Jeho hity pozná celý svet!
Zahraniční prominenti
Zlatica Švajdová Puškárová s
Syn Švajdovcov opúšťa Slovensko: Hokejový talent dostal ponuku, ktorá sa neodmieta!
Domáci prominenti
Premiéra seriálu Neuer. Na
Monika Szabó bola najväčší strachopud v rodine: Zvládli by ste podstúpiť to, čo jej partneri?!
Domáci prominenti
Barbora Krajčírová a jej
Barbora Krajčírová sú s dcérou na nerozoznanie: Amia oslávila 15 a aha, aká je krásna!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Uff, tak toto je
Uff, tak toto je poriadny TRAPAS: VIDEO Ženích povedal počas obradu meno bývalej! Nevesta to skoro nepredýchala
Zaujímavosti
Sú kosti v konzervovaných
Sú kosti v konzervovaných rybách bezpečné na konzumáciu? Odpoveď vás zrejme prekvapí
vysetrenie.sk
Trávite desiatky minút na
Trávite desiatky minút na toalete s telefónom v ruke? OKAMŽITE prestaňte! Hrozia vám zdravotné komplikácie až operácia
Zaujímavosti
FOTO Elias Kim s rodinou
V Británii prepisujú históriu: Na prestížnu univerzitu mieri len 14-ročný génius! Jeden z najmladších študentov v krajine
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
Sú Slováci pripravení na dôchodok? Horšie dopadli už len Gréci!
Sú Slováci pripravení na dôchodok? Horšie dopadli už len Gréci!
Kažimír: Pri krotení inflácie sme dosiahli pokrok, riziká však nikam neodišli!
Kažimír: Pri krotení inflácie sme dosiahli pokrok, riziká však nikam neodišli!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!

Šport

Hokejový svet v slzách: Zomrel člen Siene slávy a nezabudnuteľná legenda New York Rangers
Hokejový svet v slzách: Zomrel člen Siene slávy a nezabudnuteľná legenda New York Rangers
NHL
Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
Fantastická správa z MS v atletike: Slovensko zaznamenalo skvelý výsledok
MS v atletike
Fantastická správa z MS v Záhrebe: Salkazanov vybojoval pre Slovensko cenný kov
Fantastická správa z MS v Záhrebe: Salkazanov vybojoval pre Slovensko cenný kov
Bojové športy
VIDEO Majster sveta a vicemajster Európy prišiel so zásadným rozhodnutím: Nastal čas
VIDEO Majster sveta a vicemajster Európy prišiel so zásadným rozhodnutím: Nastal čas
Francúzsko

Auto-moto

Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Koľko dnes trvá nájsť si novú prácu? Rozhoduje vek, lokalita aj to, čo máte v životopise
Hľadám prácu
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Tajná zbraň úspechu v práci? Hybridný režim mení pravidlá hry viac, než si myslíte!
Prostredie práce
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Zemiaková kaša, čo s ňou? Tomuto sa vyhnite pri jej príprave
Rady a tipy
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov

Technológie

Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Ide o nebezpečnú zbraň schopnú zmeniť povahu vojny. Japonsko ukázalo, čo dokáže koľajnicové delo na vojnovej lodi
Armádne technológie
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Fantastické správy! Samsung uvoľňuje One UI 8 aj na staršie modely, tieto dostanú aktualizáciu ešte tento týždeň
Samsung
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Čína ukázala AI, ktorá má zosmiešniť ChatGPT. Tvrdia, že je až 100-krát rýchlejšia a funguje ako ľudský mozog
Umelá inteligencia
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Takto si prenesieš fotky z Androidu do počítača za pár sekúnd
Návody

Bývanie

Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!

Pre kutilov

Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní muži vedia flirtovať tak, že im málokto odolá: Na týchto si dajte pozor
Partnerské vzťahy
Daní muži vedia flirtovať tak, že im málokto odolá: Na týchto si dajte pozor
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Trump otočil rétoriku voči
Zahraničné
Trump otočil rétoriku voči Putinovi: Na Aljaške si podávali ruky, teraz označil Rusko za AGRESORA!
ukrajinskí vojaci bránia svoje
Zahraničné
Situácia na Ukrajine eskaluje, NATO je podľa Kremľa vo vojne s Ruskom, Česi posilňujú východné krídlo Aliancie
BIZARNÉ momenty na letisku:
Zahraničné
BIZARNÉ momenty na letisku: Niekoľko pasažierov muselo VYSTÚPIŤ tesne pred odletom, TOTO bol problém!
Ruská ponorka Archangeľsk odpálila
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina útočila na infraštruktúru v Rusku! Kremeľ vypustil z jadrovej ponorky strelu Kalibr

Ďalšie zo Zoznamu