Šok pre bývalého prezidenta Brazílie: Odhalili mu rakovinu kože!

Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro (Zdroj: SITA/AP Photo/Eraldo Peres)
TASR

BRAZÍLIA - Bývalému brazílskemu prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, ktorého minulý týždeň odsúdili na viac než 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat, diagnostikovali skoré štádium rakoviny kože. V stredu to podľa agentúry AFP potvrdil jeho lekár.

Bolsonaro v uplynulých dňoch absolvoval niekoľko zákrokov vrátane odstránenia kožných lézií. Dve z nich boli podľa lekára pozitívne na spinocelulárny karcinóm. Bolsonara v stredu prepustili z nemocnice, kde ho deň predtým hospitalizovali kvôli zvracaniu, závratom a nízkemu krvnému tlaku. Jeho zdravotný stav sa zlepšil, bude ale musieť chodiť pravidelne na kontrolu a podstupovať liečbu, uviedla agentúra Reuters.

„Testy ukázali, že dve z lézií boli raným typom rakoviny kože,“ povedal novinárom Bolsonarov lekár Claudio Birolini. „Toto už bolo liečené odstránením, ale je potrebné pravidelné sledovanie, aby sa zabezpečilo, že sa neobjavia žiadne nové lézie a že odstránenie bolo kompletné,“ dodal. Bývalého armádneho kapitána minulý štvrtok brazílsky najvyšší súd odsúdil na 27 rokov a tri mesiace väzenia za pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022. Proti rozsudku sa jeho právni zástupcovia plánujú odvolať. Exprezidenta v minulosti viackrát ošetrovali pre rôzne zdravotné komplikácie po tom, čo ho v roku 2018 počas volebnej kampane bodli.

