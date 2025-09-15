Bývalý brazílsky prezident absolvoval lekárske ošetrenie, odstránili mu TOTO

BRAZÍLIA - Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro v nedeľu absolvoval niekoľko lekárskych zákrokov. Exprezident okrem laboratórnych testov podstúpil aj úspešné chirurgické odstránenie kožných lézií, píše správa agentúry Reuters.
Lekári diagnostikovali 70-ročnému Bolsonarovi chudokrvnosť spôsobenú nedostatkom železa a pri CT vyšetrení hrudníka zistili aj príznaky nedávnej pneumónie zapríčinenej vdýchnutím neznámeho telesa, uviedla klinika DF Star vo vyhlásení. Bývalý brazílsky prezident taktiež podstúpil menší chirurgický zákrok, pri ktorom mu lekári z kože na hrudi a na pravom ramene odstránili osem kožných lézií.
Z vyhlásenia kliniky vyplýva, že všetky zákroky prebehli bez komplikácií a Bolsonaro po nich dostal vnútrožilovú infúziu so železom. Postup ďalšej liečby sa bude odvíjať od výsledkov patologickej analýzy odobratých lézií.
Najvyšší súd ho odsúdili na 27 rokov
Bolsonara vo štvrtok brazílsky najvyšší súd odsúdili na 27 rokov a tri mesiace väzenia pre pokus o štátny prevrat po prehre v prezidentských voľbách v roku 2022. Exprezidenta viackrát ošetrovali pre rôzne zdravotné komplikácie po tom, čo ho v roku 2018 počas volebnej kampane bodli.