BRATISLAVA - Na Slovensku pribúdajú prípady rakoviny prsníka a prostaty, úmrtnosť na zhubné nádory však dlhodobo klesá. Ukazujú to nové dáta, ktoré zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Interaktívna infografika mapuje vývoj od roku 1996 do roku 2024 a umožňuje porovnať výskyt, úmrtnosť aj prežívanie pacientov podľa diagnóz, veku či regiónov. Novinkou je, že dáta sú dostupné až na úroveň okresov. Informovala o tom špecialistka komunikácie centra Simona Uhlárová Jarošová.
Podľa NCZI vzrástol výskyt zhubných nádorov od roku 1996 o 23,5 percenta, pričom rast bol výraznejší u žien. Muži však mali počas celého obdobia vyššiu mieru incidencie. Uhlárová Jarošová objasnila, že úmrtnosť na rakovinu mala klesajúcu tendenciu - v roku 2024 zomrelo 258 osôb na 100-tisíc obyvateľov, čo je o 78 menej ako v roku 1996. U mužov sa počas celého pozorovaného obdobia najčastejšie vyskytovali okrem iných zhubných nádorov kože aj zhubný nádor prostaty, hrubého čreva a konečníka a zhubný nádor priedušnice, priedušky a pľúc.
Rakovina prostaty stúpla od roku 1996 o 91 prípadov na 100-tisíc mužov. „U žien sa po iných zhubných nádoroch kože vyskytovali najmä zhubný nádor prsníka, s väčším odstupom zhubný nádor hrubého čreva a konečníka, potom zhubný nádor tela maternice a bližšie neurčenej časti maternice,“ priblížila Uhlárová Jarošová. Dodala, že rakovina prsníka u žien vzrástla od roku 1996 o 42 prípadov na 100-tisíc žien.
Skríning zlepšuje včasný záchyt
Dáta zároveň ukazujú, že hoci sa päťročné prežívanie v posledných rokoch výraznejšie nemenilo (58 až 59 percent v rokoch 2016 až 2019), v dlhodobom horizonte pacienti s rakovinou žijú dlhšie než v minulosti. U mladších pacientov bolo prežívanie vyššie - vo veku 30 až 44 rokov až 84 percent. Najvyššie hodnoty päťročného prežívania sa týkali zhubných nádorov semenníka, štítnej žľazy, kože, prsníka a maternice, najnižšie rakoviny pankreasu, pečene či žlčníka.
Ako ozrejmilo NCZI, údaje potvrdzujú aj efekt skríningových programov - klesol výskyt rakoviny krčka maternice vo vyšších štádiách, naopak, vo včasných štádiách stúpol, čo odborníci pripisujú lepšiemu záchytu. Vo vekovej skupine žien 23 až 64 rokov oprávnenej na skríning bol nárast incidencie karcinómu krčka maternice o 69 prípadov na 100-tisíc osôb pri porovnaní rokov 2016 a 2024.
Efektívne spracovanie dát o rakovine
NCZI spresnilo, že dlhé roky sa Národný onkologický register (NOR) SR, ktorý je centrálnou databázou informácií o výskyte onkologických ochorení na Slovensku, spracovával manuálne, čo spôsobovalo časové oneskorenia. Od roku 2023 preto centrum využíva nový informačný systém a algoritmus, ktorý pracuje s údajmi zdravotných poisťovní.