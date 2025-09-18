Štvrtok18. september 2025, meniny má Eugénia, zajtra Konštantín

Česko poskytne pomoc jordánskym nemocniciam, ktoré sídlia v Gaze

Ilustračný obrázok
(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRAHA - Česko poskytne zdravotnícky materiál v hodnote 1,37 milióna korún (približne 56.000 eur) jordánskym poľným nemocniciam, ktoré sídlia v Pásme Gazy. Vo štvrtok o tom informoval český úrad vlády. ČR tak podľa neho chce prispieť k zlepšeniu tamojšej humanitárnej situácie. V rovnaký deň český minister zahraničných vecí Jan Lipavský uviedol, že nesúhlasí so závermi vyšetrovacej správy OSN, ktorá viní Izrael z genocídy Palestínčanov v Gaze, informuje spravodajkyňa v Prahe.

„V snahe zlepšiť kritickú humanitárnu situáciu v Pásme Gazy schválila vláda Petra Fialu dar zdravotníckeho materiálu v hodnote 1,37 milióna korún, ktorý je primárne určený pre tamojšie jordánske poľné nemocnice... Na zozname darovaného materiálu sú napríklad ochranné prostriedky, obväzový materiál, lekárske nástroje a liečivá,“ uviedol úrad vlády. Prepravu materiálu podľa neho zaistí česká armáda.

Dve poľné nemocnice

Jordánsko v Gaze v súčasnosti prevádzkuje dve poľné nemocnice a pripravuje otvorenie tretej. Od počiatku konfliktu v nich bolo podľa českého úradu vlády ošetrených viac než 100.000 pacientov. Ak nebude možné či účelné využiť darovaný materiál v Gaze, Jordánsko ho môže poskytnúť aj svojim ozbrojeným silám.

Česká vláda o schválení pomoci informovala v deň, keď český minister vnútra Jan Lipavský uviedol, že nesúhlasí so závermi správy vyšetrovacej komisie OSN, ktorá Izrael viní z toho, že v Gaze pácha genocídu. Obvinenie izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga považuje Lipavský za neprijateľné. Podotkol, že minulosť niektorých členov komisie narúša dôveru v nezávislosť jej záverov. Zároveň však podľa neho platí, že správa prináša závažné poznatky o kritickej humanitárnej situácii v Gaze. Česko podľa slov Lipavského v záujme jej zlepšenia dlhodobo apeluje na všetky strany konfliktu.Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov.

Viac o téme: PomocGazaĆesko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Pápež Lev XIV. na
Pápež Lev XIV. opätovne vyzýva na prímerie: Vyzval na koniec vojny v Pásme Gazy a vyjadril podporu obyvateľom
Zahraničné
Kaja Kallasová
Kallasová varuje pred izraelskou ofenzívou v Gaze: EÚ chystá sankcie a obmedzenie dohody
Zahraničné
Pápež Lev XIV.
Pápež Lev XIV. hovorí o raste násilia: Telefonoval s farnosťou v Gaze
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jodensavanne bola židovská komunita v Suriname, okolo roku 1700 mali 500 plantáží
Jodensavanne bola židovská komunita v Suriname, okolo roku 1700 mali 500 plantáží
Cestovanie
Tlačová konferencia: Reakcia strán na ochranu pamätníkov
Tlačová konferencia: Reakcia strán na ochranu pamätníkov
Správy
Nová sezóna Národného divadlo Košice bude patriť deťom a rozprávkam
Nová sezóna Národného divadlo Košice bude patriť deťom a rozprávkam
Správy

Domáce správy

Nehoda pri Leviciach! Zrazil
Nehoda pri Leviciach! Zrazil sa traktor s rýchlikom: Zranil sa vodič
Domáce
Polícia vo Svidníku vedie
Polícia vo Svidníku vedie trestné stíhanie: Ide o opustenie dieťaťa
Domáce
V Machu Picchu uviazli
V Machu Picchu uviazli turisti: Ministerstvo varuje pred komplikáciami
Domáce
Snina chystá veľký projekt: Nová autobusová stanica za milióny, komfort aj bezpečnosť cestujúcich
Snina chystá veľký projekt: Nová autobusová stanica za milióny, komfort aj bezpečnosť cestujúcich
Prešov

Zahraničné

Česko poskytne pomoc jordánskym
Česko poskytne pomoc jordánskym nemocniciam, ktoré sídlia v Gaze
Zahraničné
Vysoká zver sa v
Vysoká zver sa v Anglicku vymkla kontrole: Pomôže propagácia diviny?
dromedar.sk
Dráma v Taliansku: Opozícia
Dráma v Taliansku: Opozícia zablokovala parlament! Chce, aby sa vláda vyjadrila ku Gaze
Zahraničné
O Brigitte Macronovej sa
TOTO už zachádza priďaleko: Macronovci na súde! Odovzdajú mu dôkazy, že Brigitte je naozaj žena
Zahraničné

Prominenti

Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec
Obrovská TRAGÉDIA: Hollywoodsky herec (†46) zomrel pri hrozivej autonehode!
Zahraniční prominenti
Mary Bartalos učinila rázny
Mary Bartalos učinila rázny krok: Sťahuje sa!
Domáci prominenti
Dolly Parton
Slávna speváčka RUŠÍ svoje plány: Vážne zdravotné problémy!
Zahraniční prominenti
Premiéra muzikálu o Krajíčkovi
Premiéra muzikálu o Krajíčkovi (†57): Hlaváček po smrti otca v spoločnosti a TÚTO ženu Ivan miloval!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Neuveriteľné, čo manžel spravil:
Neuveriteľné, čo manžel spravil: Na romantický víkend priviedol vlastnú mamu! Žena skončila v inej izbe
Zaujímavosti
Pastor šokuje proroctvom: Ježiš
Pastor šokuje proroctvom: Ježiš Kristus sa má vrátiť na Zem už o PÁR DNÍ! Duchovní začali s prípravou
Zaujímavosti
Totálny bizár: Takéto exponáty
Totálny bizár: Takéto exponáty by ste v múzeu rozhodne nečakali
dromedar.sk
Lásku už potrebovať nebudete:
Lásku už potrebovať nebudete: Stačí pricestovať do Japonska a priateľa si môžete prenajať! Koľko si účtujú za hodinu?
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Štát chce ešte viac priškrtiť zneužívanie PN-iek: Skončiť by mala nová finta!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Sumy dôležitých dávok idú hore: Stúpnu už od nového roka!
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)
Meta prichádza s novými okuliarmi: Ovládajú sa gestami, pozriete si aj videá či správy! (foto)
Nová pobočka UniCredit Bank v Nitre spája funkčnosť, komfort a špičkové finančné služby
Nová pobočka UniCredit Bank v Nitre spája funkčnosť, komfort a špičkové finančné služby

Šport

VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
VIDEO Fantastický finiš Gajanovej: Po zdrvujúcom nástupe postúpila do semifinále MS!
MS v atletike
Radostný pohľad na rebríček FIFA: Slováci si polepšili najviac zo všetkých krajín! Zmena na čele
Radostný pohľad na rebríček FIFA: Slováci si polepšili najviac zo všetkých krajín! Zmena na čele
Reprezentácia
Djokovičov extréner sa vrátil do minulosti: Ten človek mi zničil život a sny, nemohol som kvôli nemu spať
Djokovičov extréner sa vrátil do minulosti: Ten človek mi zničil život a sny, nemohol som kvôli nemu spať
ATP
Montreal či Colorado snívajú: Špekulácie silnejú, otrasie svetom NHL Crosbyho bombová výmena?
Montreal či Colorado snívajú: Špekulácie silnejú, otrasie svetom NHL Crosbyho bombová výmena?
NHL

Auto-moto

Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Ceny nového VW T-Roc pre Slovensko zverejnené: štvorvalec a DSG v základe
Novinky
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Raval. Cupra Raval. Malý agent športovosti medzi novými kompaktami VW
Novinky
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Správy

Kariéra a motivácia

3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
3 odpovede, ktoré vás okamžite vyradia z pracovného pohovoru: Radšej povedzte TOTO!
Pracovný pohovor
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Učitelia si prilepšia: Platy rastú, bonusy prichádzajú a ďalšie zvýšenie je už na ceste
Domáce
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Najčastejšie manažérske chyby, ktoré brzdia tím. Nerobíte ich aj vy?
Motivácia a produktivita
Čo si o vás personalista myslí podľa vašej e-mailovej adresy? Možno viac, než tušíte
Čo si o vás personalista myslí podľa vašej e-mailovej adresy? Možno viac, než tušíte
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Recept na obľúbené syrové obrátené rezne na rodinný obed
Kuracie prsia
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Ako upiecť jablkovú roládu: Recept zvládnete na jednom plechu
Výber receptov

Technológie

V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
V populárnych smart televízoroch objavili kritickú chybu. Hackeri sa do nich dostanú za pár minút
Bezpečnosť
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android už nebude vyzerať rovnako. Tvoj mobilný telefón čaká zásadná zmena
Android
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Meta predstavila revolučné AI okuliare Ray-Ban Meta Glasses: Na poličky obchodov sa dostanú už o pár dní!
Technológie
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
Ako môžeš počúvať YouTube na pozadí telefónu bez platenia Premium účtu? Microsoft si práve „kopol“ do Googlu
Aplikácie a hry

Bývanie

6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
6 vynikajúcich húb, ktoré ste možno doteraz obchádzali. Vyzerajú zvláštne, no ich chuť je vynikajúca!
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto

Pre kutilov

Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Hrozba pre vinohradníkov aj záhradkárov pestujúcich vinič! Ako sa zlaté žltnutie viniča šíri a čo o ňom treba vedieť
Záhrada
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Partnerské vzťahy
Bol ženatý, ale kvôli tejto jednej veci som mu nedokázala povedať nie: Spávala som s ním, ale z úplne iného dôvodu ako si myslel
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Konsolidácia jatrí staré rany:
Domáce
Konsolidácia jatrí staré rany: Migaľ opäť griluje svojho bývalého šéfa, načo nám je takáto prezidentská forma?
O Brigitte Macronovej sa
Zahraničné
TOTO už zachádza priďaleko: Macronovci na súde! Odovzdajú mu dôkazy, že Brigitte je naozaj žena
Peter Kotlár
Domáce
Kotlár sa opäť rozohnil na tlačovke: Nebudem robiť šaša! Výzva Ficovi aj kritika Pellegriniho a Hlasu
NEZVYČAJNÁ nehoda! Kamionista objavil
Domáce
NEZVYČAJNÁ nehoda! Kamionista objavil v priekope havarované auto a dve malé deti: Po vodičovi nebolo ani stopy

Ďalšie zo Zoznamu