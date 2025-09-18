Česko poskytne pomoc jordánskym nemocniciam, ktoré sídlia v Gaze

PRAHA - Česko poskytne zdravotnícky materiál v hodnote 1,37 milióna korún (približne 56.000 eur) jordánskym poľným nemocniciam, ktoré sídlia v Pásme Gazy. Vo štvrtok o tom informoval český úrad vlády. ČR tak podľa neho chce prispieť k zlepšeniu tamojšej humanitárnej situácie. V rovnaký deň český minister zahraničných vecí Jan Lipavský uviedol, že nesúhlasí so závermi vyšetrovacej správy OSN, ktorá viní Izrael z genocídy Palestínčanov v Gaze, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„V snahe zlepšiť kritickú humanitárnu situáciu v Pásme Gazy schválila vláda Petra Fialu dar zdravotníckeho materiálu v hodnote 1,37 milióna korún, ktorý je primárne určený pre tamojšie jordánske poľné nemocnice... Na zozname darovaného materiálu sú napríklad ochranné prostriedky, obväzový materiál, lekárske nástroje a liečivá,“ uviedol úrad vlády. Prepravu materiálu podľa neho zaistí česká armáda.
Dve poľné nemocnice
Jordánsko v Gaze v súčasnosti prevádzkuje dve poľné nemocnice a pripravuje otvorenie tretej. Od počiatku konfliktu v nich bolo podľa českého úradu vlády ošetrených viac než 100.000 pacientov. Ak nebude možné či účelné využiť darovaný materiál v Gaze, Jordánsko ho môže poskytnúť aj svojim ozbrojeným silám.
Česká vláda o schválení pomoci informovala v deň, keď český minister vnútra Jan Lipavský uviedol, že nesúhlasí so závermi správy vyšetrovacej komisie OSN, ktorá Izrael viní z toho, že v Gaze pácha genocídu. Obvinenie izraelského prezidenta Jicchaka Herzoga považuje Lipavský za neprijateľné. Podotkol, že minulosť niektorých členov komisie narúša dôveru v nezávislosť jej záverov. Zároveň však podľa neho platí, že správa prináša závažné poznatky o kritickej humanitárnej situácii v Gaze. Česko podľa slov Lipavského v záujme jej zlepšenia dlhodobo apeluje na všetky strany konfliktu.Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov.