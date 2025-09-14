MIMORIADNY ONLINE Tvrdý odkaz od Zelenského: Ak Putin nechce mier, musí byť k nemu prinútený

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu opäť vyzval medzinárodných partnerov na obmedzenie dovozu ruskej ropy. Podľa neho by sa tak znížila schopnosť Kremľa viesť viac ako tri a pol roka trvajúcu vojnu. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:52 Dvaja ľudia zahynuli a ďalšia osoba utrpela zranenia pri sobotňajšej explózii výbušného zariadenia na železničnej trati v ruskej Oriolskej oblasti. Oznámil to tamojší gubernátor Andrej Klyčkov.
6:27 Mierové sily Organizácie Spojených národov (OSN) by podľa novej predsedníčky Valného zhromaždenia OSN Annaleny Baerbockovej mohli zohrávať svoju úlohu pri zabezpečovaní mierovej dohody na Ukrajine.
6:18 Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v sobotu označil narušenie poľského vzdušného priestoru počas útoku na Ukrajinu za „nešťastný a nebezpečný vývoj“ situácie. „Otázkou je, či drony cielene leteli práve do Poľska. Ak je to tak, ak nás k tomu dovedú dôkazy, potom to bude samozrejme... veľmi vážna eskalácia,“ povedal Rubio novinárom vo Washingtone.
6:03 Rusko v sobotu uviedlo, že obsadilo ďalšiu obec v ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti, do ktorej sa sily Moskvy údajne dostali už začiatkom júla. Ministerstvo obrany uviedlo, že jeho jednotky obsadili obec Novomykolajivka neďaleko hraníc s Doneckou oblasťou - epicentrom bojov na fronte. AFP nedokázala nezávisle overiť tieto informácie.
Zelenskyj po výzve Trumpa apeloval na obmedzenie dovozu ruskej ropy
„Počujeme postoj USA a tento postoj by mali počuť všetci, ktorí sa stále rozhodujú pre dodávky z Ruska namiesto dodávok od iných partnerov,“ reagoval Zelenskyj na sobotňajšie vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa.Šéf Bieleho domu prezradil, že napísal list všetkým členským štátom NATO, v ktorom ich vyzval, aby prestali nakupovať ropu od Ruska. Keď tak urobia, je pripravený uvaliť na Moskvu rozsiahle sankcie za predpokladu, že sa na tom dohodnú všetci spojenci v Aliancii a začnú konať rovnako.
Americký prezident tvrdí, že ho nákup ruskej ropy niektorými krajinami NATO šokoval. Agentúra AP pripomína, že od roku 2023 je Turecko tretím najväčším odberateľom ruskej ropy po Číne a Indii. Slovensko a Maďarsko sú ďalšími krajinami v 32-člennom zoskupení, ktoré naďalej nakupujú fosílne palivá z Ruska.Minister energetiky USA Chris Wright pritom v piatok vyzval Slovensko a Maďarsko, aby prestali brojiť proti snahám EÚ o ukončenie energetickej závislosti od Ruska do roku 2027 a aby namiesto toho nakupovali energonosiče zo Spojených štátov.
Ruské drony v Poľsku: Ukrajina tvrdo reaguje na slová slovenského ministra Blanára
Zelenskyj ďalej v príspevku na sociálnej sieti X vyzval partnerov z Európy, USA, zoskupení G7 a G20, aby prestali hľadať výhovorky, prečo neuplatniť ďalšie sankcie proti Rusku. „Mier je cieľom, ktorý musí viesť od vojny k mieru. Každý musí kráčať touto cestou a sankcie sú jej súčasťou. Ak (ruský prezident Vladimir) Putin nechce mier, musí byť k nemu prinútený,“ zdôraznil.