Obrovská tragédia: Na palube lode vypukol požiar, zahynulo najmenej 107 ľudí

KINSHASA - Pri nehode lode v severozápadnej časti Konžskej demokratickej republiky (KDR) zahynulo najmenej 107 ľudí a 146 je stále nezvestných, informovali v piatok miestne úrady. Na palube plavidla s takmer 500 pasažiermi vypukol vo štvrtok požiar a loď sa následne prevrátila. Ide už o druhú podobnú tragédiu v tejto oblasti za posledný týždeň, píše agentúra AP.
K najnovšej nehode došlo na rieke Kongo v provincii Equateur, uviedlo vo svojej správe konžské ministerstvo pre humanitárne záležitosti. Podľa správy sa podarilo zachrániť dovedna 209 ľudí. Príčina nehody nebola dosiaľ zverejnená. K incidentu došlo len deň po tom, ako sa v tejto provincii prevrátil motorový čln. Dané nešťastie si v-'yžiadalo 86 obetí, pričom niekoľko ďalších ľudí je stále nezvestných. Príčina incidentu nebola okamžite jasná, no podľa štátnych médií ju zapríčinilo „nesprávne naloženie (tovaru) a plavba počas noci“.
Prevrátenie lodí je v tejto africkej krajine čoraz bežnejším javom, keďže rastúci počet ľudí uprednostňuje na prepravu lacnejšie drevené plavidlá, ktoré sa často pod váhou cestujúcich a ich tovaru rozpadajú, konštatuje AP. Počas týchto plavieb cestujúci zvyčajne nemajú k dispozícií záchranné vesty a plavidlá sú preťažené. Mnohé takéto lode sa plavia aj v noci, čo komplikuje záchranné akcie a často vedie k tomu, že mnohí ľudia zostávajú nezvestní.