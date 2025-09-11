Starmer odvolal z funkcie britského veľvyslanca v USA kvôli väzbám na Epsteina

Keir Starmer (Zdroj: TASR/AP Photo/Jon Super)
LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer dnes odvolal z funkcie britského veľvyslanca v Spojených štátoch Petra Mandelsona kvôli jeho väzbám na už zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina, odsúdeného za sexuálne zločiny vrátane zneužívania maloletých dievčat. Niekoľko dní pred návštevou Donalda Trumpa v Spojenom kráľovstve to oznámilo britské ministerstvo zahraničia.
Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat. Už v roku 2008 bol v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.