ŠKANDÁL v Labouristickej strane: Počas divokej akcie, kde boli aj poslanci, našli na toaletách stopy kokaínu

LONDÝN - Britský bulvárny denník Daily Star Sunday použil na toaletách počas akcie špeciálne detekčné utierky, ktoré odhalili prítomnosť drog triedy A. Stopy kokaínu boli nájdené na záchodoch počas súkromnej akcie Labouristickej strany, ktorej sa zúčastnilo niekoľko vysokopostavených poslancov britského parlamentu.
Daily Star Sunday nasadil do akcie špeciálne detekčné utierky ku koncu alkoholom pretkanej akcie určenej len pre pozvaných, ktorá bola určená pre stovky členov Labour Students. Testy odhalili prítomnosť látky triedy A prakticky všade. Tampóny, ktoré bežne využíva polícia, sa zafarbili modrými škvrnami, čo signalizuje prítomnosť drogy. Presnosť týchto testov dosahuje 95 percent.
Hlučná udalosť v bare Camp & Furnace v Liverpoole sa uskutočnila len niekoľko hodín potom, čo premiér Keir Starmer predniesol svoj líderský prejav na konferencii Labouristickej strany minulý utorok. Večierok, ktorý sponzorovali TikTok a UK Music, sa taktiež zúčastnila skupina poslancov, ktorí sa zapojili do DJskej súťaže.
Medzi účastníkmi známe tváre
Medzi účastníkmi podujatia boli kandidátka na post zástupkyne lídra labouristov Bridget Phillipson, líder škótskych labouristov Anas Sarwar, ministerka kultúry Lisa Nandy, generálna tajomníčka Hollie Ridley, poslankyňa Emily Thornberry a hlavný organizátor Jonathan Reynolds. Reynolds, ktorý prišiel so svojou manželkou Claire, taktiež politickou predstaviteľkou Labour, priviedol dav do varu hraním série starých hitov. "Žezlo" neskôr prevzal profesionálny DJ a zástup hostí sa zabával až do druhej hodiny rannej.
Politickí rivali rýchlo upozornili na pokrytectvo Labouristickej strany. "Nie je smiešne, že sa správajú ako strana vznešených - súdia ostatných, obzvlášť Nigela Farageho na svojej konferencii, a po celý čas sa množstvo z nich venuje tejto nemravnosti. Takéto pokrytectvo. To, že sú pod vplyvom drog, môže vysvetliť niektoré ich politiky. Občianske preukazy pre každého?," pýta sa Patrick Willior, člen strany Reform.
Laboristická strana reaguje, že užívanie drog netoleruje
"Ide o verejný priestor, ktorý sa nachádzal mimo bezpečnostnej zóny, v ktorej sa konala naša konferencia. Netolerujeme žiadne užívanie nelegálnych drog," reagoval hovorca Labouristickej strany.
"Akcia Labour Students je známa ako jedna z najdivokejších večerných udalostí na konferencii. Je to jedna z najžiadanejších udalostí pre podporovateľov a tento rok sa rad tiahol okolo celého bloku. Vždy sa koná počas poslednej noci konferencie, takže si všetci uvoľňujú napätie z predchádzajúcich dní," informoval zdroj denník. "Vždy sa tam objaví množstvo poslancov s veľkým menom. Nebudú radi, keď zistia, že v blízkosti boli nájdené stopy drog, ale je to preplnený nočný klub uprostred mesta," dodal.