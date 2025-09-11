Európski aj svetoví odsúdili vraždu Charlieho Kirka: Polícia pátra po strelcovi

WASHINGTON - Svetoví lídri po zastrelení amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka upozornili na nebezpečenstvo politicky motivovaného násilia. Podľa kanadského premiéra Marka Carneyho neexistuje žiadne ospravedlnenie pre politické násilie. Predseda britskej vlády Keir Starmer uviedol, že všetci musia mať možnosť bez strachu otvorene a slobodne diskutovať. Informuje AFP.
Tridsaťjedenročný Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah útočník postrelil do krku. Trump tento incident označil za „temný moment pre Ameriku“ a nariadil, aby boli na počesť Kirka spustené americké vlajky na pol žrde.
Na zabitie pravicového mládežníckeho aktivistu reagovali aj viacerí svetoví lídri. „Som zdesený vraždou Charlieho Kirka. Politické násilie nemá žiadne ospravedlnenie a každý jeho prejav ohrozuje demokraciu,“ napísal na sociálnej sieti X kanadský premiér Carney. Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila zabitie Kirka za „ohavnú vraždu a hlbokú ranu pre demokraciu a tých, ktorí veria v slobodu.“
„Všetci musíme mať možnosť otvorene a slobode diskutovať bez strachu, nemôže existovať žiadne ospravedlnenie politického násilia,“ uviedol na X britský premiér. K streľbe sa na X vyjadril aj izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý tvrdí, že s Kirkom pred dvoma týždňami hovoril a pozval ho do Izraela. „Charlieho Kirka zabili pre to, že hovoril pravdu a bránil slobodu. Odvážny priateľ Izraela, bojoval proti lžiam a hrdinsky stál na obranu židovsko-kresťanskej civilizácie,“ uviedol.
Zastrelenie aktivistu odsúdil aj bývalý americký prezident Joe Biden, ktorý vyzval na zastavenie násilia. Bidenova bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová uviedla, že politické násilie nemá v USA miesto.
Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa. Síce nezastával volenú funkciu, mal však výrazný vplyv v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a na sociálnych sieťach ho sledovali milióny ľudí, pripomína agentúra DPA. Vystupoval aj na zhromaždeniach Trumpovej kampane pred minuloročnými voľbami a zúčastnil sa aj na jeho inaugurácii.
Agentúra Reuters informuje, že polícia a federálni agenti naďalej intenzívne pátrajú po strelcovi, ktorý pravdepodobne na Kirka vystrelil iba raz. Polícia v noci na štvrtok uviedla, že vyšetrovatelia hľadajú stopy na viacerých miestach, ktoré boli určené na základe miesta, kde bol Kirk postrelený, a miest, kde sa obeť a podozrivý pohybovali.
Vražda Kirka je odporný zločin, v demokracii nemožno akceptovať násilie, uviedol Fiala
Český premiér Petr Fiala vo štvrtok na sociálnej sieti X odsúdil vraždu vplyvného amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka. Politika by podľa Fialu mala byť stretom názorov, a nie miestom pre násilie.
„Vražda Charlieho Kirka je odporný zločin. Je potrebné ho jednoznačne odsúdiť, bez ohľadu na to, aký máme názor na jeho postoje. Politika má byť stretom názorov a ideí, ale nikdy nesmieme v demokratickej spoločnosti akceptovať násilie. To by bol začiatok konca demokracie a slobody,“ napísal predseda českej vlády.
Pravicový mládežnícky aktivista Kirk bol riaditeľom a spoluzakladateľom konzervatívnej mládežníckej organizácie s názvom Turning Point USA a významným spojencom a podporovateľom Trumpa. Síce nezastával volenú funkciu, mal však výrazný vplyv v konzervatívnej politike na miestnej úrovni, moderoval populárny podcast a na sociálnych sieťach ho sledovali milióny ľudí. Kirk podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah postrelil doposiaľ neznámy páchateľ, ktorý je naďalej na úteku.
Útoky na Fica, Babiša i Kirka sú výsledkom nenávisti šírenej ľavicou, hovorí Orbán
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok reagoval na zastrelenie amerického konzervatívneho mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka. Na platforme X z jeho stredajšej smrti obvinil liberálnu ľavicu.
„Včera sme stratili skutočného obrancu viery a slobody. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť Kirkovej rodine a americkému ľudu. Smrť Charlieho Kirka je výsledkom medzinárodnej nenávistnej kampane vedenej progresívno-liberálnou ľavicou. To viedlo k útokom aj na (slovenského premiéra) Roberta Fica, (českého expremiéra) Andreja Babiša a teraz Charlieho Kirka. Musíme zastaviť nenávisť! Musíme zastaviť ľavicu, ktorá šíri nenávisť!“ napísal Orbán.
Tridsaťjedenročný Kirk, vplyvný spojenec a podporovateľ úradujúceho prezidenta USA Donalda Trumpa, podľahol svojim zraneniam po tom, čo ho v stredu počas prejavu na podujatí na univerzite v štáte Utah útočník postrelil do krku. Strelec je v súčasnosti na úteku.