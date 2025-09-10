Europarlament schválil zmeny mechanizmu EÚ: Odobril aj reformu financovania

BRUSEL - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu schválili zmeny mechanizmu EÚ na kompenzáciu uhlíka na hraniciach (CBAM). Navrhnuté zmeny sú súčasťou úsilia EÚ o zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže pre malé a stredné podniky, informuje spravodajca.
Za zmeny týkajúce sa CBAM zahlasovalo 617 poslancov, 18 bolo proti a 19 sa zdržalo hlasovania. Ide o zmeny, ktorú sú súčasťou balíka zjednodušení pravidiel „Omnibus I“, ktorý bol predložený 26. februára tohto roku a ktorého cieľom je zjednodušiť existujúce právne predpisy v oblasti udržateľnosti a investícií. Zmenený zákon stanovuje nový prah pre hmotnosť, podľa ktorého dovoz do 50 ton na dovozcu ročne nebude podliehať pravidlám CBAM. Zmena oslobodzuje od pravidiel tovar zanedbateľnej hodnoty. Nová prahová hodnota oslobodzuje prevažnú väčšinu (90 %) dovozcov - najmä malé a stredné podniky a jednotlivcov - dovážajúcich iba malé množstvá tovaru podliehajúceho CBAM.
Klimatické ambície mechanizmu
Klimatické ambície mechanizmu zostávajú nezmenené, keďže 99 % celkových emisií CO2 z dovozu železa, ocele, hliníka, cementu a hnojív bude stále zahrnutých do CBAM. Pravidlá týkajúce sa dovozu, na ktoré sa stále vzťahuje CBAM, boli tiež zjednodušené, napríklad pokiaľ ide o proces autorizácie, výpočet emisií, pravidlá overovania a finančnú zodpovednosť oprávnených deklarantov CBAM. Text musí ešte oficiálne schváliť Rada EÚ (členské štáty). Účinnosť nadobudne tri dni po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.
Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach EÚ je nástrojom Únie na vyrovnanie ceny uhlíka plateného za produkty EÚ fungujúce v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS) s cenou dovážaného tovaru a na podporu väčších klimatických ambícií v krajinách mimo EÚ. Európska komisia začiatkom roka 2026 posúdi, či treba rozšíriť rozsah pôsobnosti mechanizmu CBAM aj na ďalšie sektory ETS.
Poslanci EP odobrili reformu financovania súdržnosti s cieľom riešiť nové výzvy
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu definitívne schválili zmeny v oblasti financovania politiky súdržnosti a sociálnych vecí v EÚ. Navrhnuté zmeny boli reakciou na nové výzvy a priority EÚ, informuje spravodajca. Navrhnutá reforma ponúka členským štátom a regiónom možnosť nasmerovať finančné prostriedky do nových cieľov a na riešenie nových výziev uprostred geopolitickej nestability. Ide napríklad o obranné priemyselné kapacity a vojenskú mobilitu, odolnosť voči vode a prístup k vode, dostupné a udržateľné bývanie, dekarbonizáciu, energetickú infraštruktúru (prenosové a skladovacie kapacity) a civilnú pripravenosť. V oblasti financovania obranného priemyslu a vojenskej mobility sa uprednostní infraštruktúra s dvojakým využitím, vhodná na civilné aj vojenské účely. Sociálne fondy sa môžu použiť na podporu zručností súvisiacich s civilnou pripravenosťou, obranou, kybernetickou bezpečnosťou a dekarbonizáciou.
Výdavky a investície
Výdavky a investície do strategických technológií v rámci platformy STEP sa zvýšia o dodatočných 20 % v podobe jednorazového predfinancovania pre sumy prerozdelené v roku 2026 a o miery spolufinancovania o 10 percentuálnych bodov vyššie ako predtým. Keď riadiace orgány prerozdelia aspoň 10 % zdrojov programu na nové priority, môžu využiť dodatočné predfinancovanie vo výške 1,5 % z celkovej podpory z Kohézneho fondu. Táto dodatočná podpora sa zvyšuje na 9,5 % pre regióny EÚ hraničiace s Ruskom, Bieloruskom a Ukrajinou.
V snahe zabezpečiť, že politika súdržnosti si zachová zameranie na malé a stredné podniky a znevýhodnené regióny, investície veľkých spoločností do technológií, obrany a dekarbonizácie možno podporovať iba v oblastiach EÚ s nižším ako priemerným HDP na obyvateľa a investície sa budú naďalej zameriavať na malé a stredné podniky. No dôležité projekty spoločného európskeho záujmu môžu získať financovanie bez obmedzení regionálnych príjmov.
Nariadenie jasne uvádza, že financie zmrazené v rámci nariadenia o podmienenosti rešpektovania zásad právneho štátu nemožno prerozdeliť na nové priority. Po prijatí Radou EÚ (členské štáty) budú nariadenia financovania politiky súdržnosti a sociálnych vecí zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť dňom po ich zverejnení.