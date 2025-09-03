EÚ by mala odstrániť medzery pri regulácii stablecoinov, uviedla Lagardová

FRANKFURT NAD MOHANOM - Zákonodarcovia Európskej únie (EÚ) by mali od zahraničných emitentov stablecoinov požadovať ochranné opatrenia a robustné režimy ekvivalencie, aby sa predišlo riziku hromadného výberu rezerv držaných v Únii. Uviedla to v stredu prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová. Informuje správa Reuters.
EÚ zaviedla jeden z najprísnejších režimov pre kryptoaktíva na svete a vyžaduje, aby stablecoiny, ktoré sú viazané na oficiálnu menu, boli plne kryté rezervami. Podľa Lagardovej zákonodarcovia by mali od spoločností, ktoré vydávajú stablecoiny v EÚ aj v zahraničí, vyžadovať rovnako vysoké štandardy.
„Európska legislatíva by mala zabezpečiť, aby takéto schémy nemohli fungovať v EÚ, pokiaľ nie sú podporené robustnými režimami ekvivalencie v iných jurisdikciách a ochrannými opatreniami týkajúcimi sa prevodu aktív medzi EÚ a subjektmi mimo EÚ,“ povedala na konferencii regulátorov. „To tiež zdôrazňuje, prečo je medzinárodná spolupráca nevyhnutná. Bez rovnakých globálnych podmienok budú riziká vždy hľadať cestu najmenšieho odporu,“ vyhlásila.
Zákonným platidlom je iba euro vydané ECB
Neskôr na tom istom podujatí Federico Cornelli z talianskeho úradu na reguláciu trhu CONSOB uviedol, že pravidlá EÚ musia jasne stanoviť, že kryptomeny vrátane stablecoinov nemožno považovať za zákonné platidlo pri žiadnej finančnej transakcii. „Zákonným platidlom je iba euro vydané ECB a to musí byť všetkým občanom jasné,“ povedal Cornelli.
ECB je veriteľom poslednej inštancie pre banky z eurozóny a ich hlavným regulátorom. Je tiež zodpovedná za finančnú stabilitu v EÚ spolu s vnútroštátnymi orgánmi. Lagardová poznamenala, že nariadenie EÚ o trhoch s kryptoaktívami (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCAR) umožňuje držiteľom stablecoinu vydaného v európskom bloku aj v zahraničí, speňažiť ho kdekoľvek uznajú za vhodné.
Rezervy držané v EÚ
To znamená, že by si v prípade masového predaja pravdepodobne vybrali EÚ vzhľadom na jej prísnejšie požiadavky na rezervy. Rezervy držané v EÚ sa však v prípade takýchto výpredajov môžu ukázať ako príliš nízke. „V prípade masového výpredaja by investori prirodzene uprednostnili jurisdikciu s najsilnejšími zárukami, ktorou bude pravdepodobne EÚ, kde MiCAR zakazuje tiež poplatky za spätné odkúpenie,“ upozornila Lagardová. „Rezervy držané v EÚ však nemusia stačiť na uspokojenie takéhoto koncentrovaného dopytu,“ dodala.