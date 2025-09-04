Šefčovič konal proti nadriadenej komisárke, píše POLITICO: Zradil EÚ? Rozhodol vraj na nátlak Trumpa

BRUSEL/WASHINGTON – Americká spoločnosť Google čelí pokute za porušenie obchodných pravidiel v rámci reklamného sektora na európskom kontinente. Začiatkom týždňa jej mala byť udelená pokuta, ktorú ale napokon pozastavil slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič. Spravil tak proti vôli vyššie postavenej komisárky.
Začiatkom tohto týždňa mala Európska komisia v pláne udeliť pokutu americkej spoločnosti Google za jej kroky v oblasti reklamy. Ako píše POLITICO, rozhodnutie malo prísť po štvorročnom vyšetrovaní EÚ v oblasti reklamných technológii (Adtech). Podľa dvoch zdrojov, ktoré si prijali zostať v anonymite, má ísť o veľmi citlivý prípad, pretože "zasahuje jadro obchodného modelu spoločnosti" pri "umiestňovaní online reklám".
Obavy pred ďalšími clami
Rozhodnutie o udelení pokuty ale na poslednú chvíľu zastavil eurokomisár pre obchod Maroš Šefčovič. Konal tak proti vôli komisárky pre hospodársku súťaž Teresy Riberovej. Hlavným dôvodom tejto náhlej zmeny má byť tlak zo strany amerického prezidenta USA Donalda Trumpa.
Biely dom vyvíja na Európu čoraz väčší tlak. Po uzavretí jednostrannej obchodnej dohody teraz hrozí zavedením viacerých dodatočných ciel a prerušením predaja čipov krajinám, ktoré v jeho očiach diskriminujú kroky amerických spoločností.
Nezvyčajné, ale nie nereálne
Rozhodnutie o prijatí opatrenia, v tomto prípade udelenie pokuty, musia okrem Riberovej formálne schváliť aj všetci eurokomisári. Je ale nezvyčajné, keď komisár, ktorý nevedie daný spis a navyše v hierarchii výkonnej moci EÚ má nižšie postavenie, stojí v centre pozastavenia rozhodnutia v rámci celej Komisie.
Obžaloba zo strany Komisie na adresu Google bola za porušenie antitrustových pravidiel EÚ podaná pred dvomi rokmi. Za toto obdobie narástla aj ochota o udelenie pokuty, najmä keď začiatkom roku ministerstvo spravodlivosti USA vyzvalo na rozdelenie spoločnosti Google. Skloňuje sa odpredaj prehliadača Chrome a v budúcnosti možno aj Androidu.
"Prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania a ukončí sa až po po prijatí konečného rozhodnutia," uviedol hovorca EÚ.