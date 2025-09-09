Šokujúce priznanie Putinovej hlavnej propagandistky: Mám strašnú chorobu! Hrozí jej koniec kariéry

MOSKVA - Jedna z hlavných tvárí ruskej propagandy Margarita Simonjanová prehovorila v relácii Večer s Vladimirom Solovjovom na stanici Rossija 1 o vážnych zdravotných problémoch. Tvrdí, že ju čaká operácia v oblasti hrudníka. Exilový denník The Moscow Times cituje zdroje, podľa ktorých má rakovinu a jej stav je kritický.
Oznámenie priamo v televízii
Simonjanová, 45-ročná šéfka štátneho holdingu Russia Today, prekvapila divákov hneď na začiatku programu. Vyhlásila, že chce predísť špekuláciám o svojom zdraví a preto sa rozhodla pre verejné priznanie. Dodala, že pôvodne vôbec nemala v úmysle vystúpiť, no povzbudili ju slová patriarchu Kirilla, ktorý jej pri odovzdávaní medaily povedal, že je bojovníčka.
„Čaká ma operácia“
„Tento týždeň mi diagnostikovali strašnú, vážnu chorobu. Zajtra ma operujú priamo pod touto medailou,“ povedala Simonjanová, pričom si položila ruku na ľavú stranu hrudníka. „Prišla som napriek tomu, aby som podporila mamy, manželky, sestry a dcéry, ktoré stále čakajú na svojich blízkych z frontu,“ dodala.
Exilový denník hovorí o rakovine
Hoci Simonjanová nespresnila diagnózu, podľa informácií denníka The Moscow Times má ísť o rakovinu. „Bola jej potvrdená rakovina a zdravotný stav je vážny. Podľa nášho zdroja sa dokonca rieši, či zostane na čele Russia Today, alebo bude musieť odstúpiť,“ napísal list. Zo slov, ktoré zazneli u Solovjova, možno usudzovať, že Simonjanová má podstúpiť mastektómiu.
Symbol propagandy
Simonjanová stojí na čele mediálneho gigantu Russia Today (Rossija segodňa), ktorý zastrešuje okrem iného agentúru RIA Novosti či televíziu RT vysielajúcu v mnohých jazykoch. Spolu so Solovjovom, ako aj s manželmi Olgou Skabejevovou a Jevgenijom Popovom patrí medzi najvýraznejšie figúry ruského propagandistického aparátu.
Pod sankciami
Európska únia aj Spojené štáty už na Russia Today, RIA Novosti, ale aj na samotnú Simonjanovú a jej kolegov uvalili sankcie.