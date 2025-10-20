MOSKVA - Ruské úrady odhalili skupinu dvanástich neonacistov, ktorí pripravovali atentát na šéfredaktorku propagandistickej stanice RT Margaritu Simonjanovú. Extrémistická bunka s názvom Nacionalnyj socializm / Biela sila pôsobila priamo v Moskve a mala na svedomí sériu útokov.
Odhalený plán na likvidáciu propagandistky
Podľa hovorkyne Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Svetlany Petrenkovej vyšetrovatelia ukončili prípad neonacistickej skupiny vedený Michailom Balašovom. Jeho organizácia National Socialism / White Power pripravovala vraždu prominentnej štátnej propagandistky Margarity Simonjanovej, šéfredaktorky televízie RT.
„Hlavné vyšetrovacie riaditeľstvo ukončilo trestné konanie proti Balašovovi a ďalším jedenástim členom teroristickej bunky,“ uviedla Petrenková pre agentúru RIA Novosti. Všetci sú obvinení z vytvorenia a členstva v teroristickej organizácii, z podnecovania nenávisti, ozbrojených útokov, lúpeží a plánovania vraždy.
Ideológia nacizmu priamo v Moskve
Podľa vyšetrovania Balašov založil skupinu v roku 2022 a do svojich radov verboval sympatizantov nemeckého nacizmu. Členovia, medzi nimi aj maloletí, sa medzi septembrom 2022 a júlom 2023 dopustili najmenej šiestich násilných útokov na migrantov a osoby patriace do LGBT+ komunity.
Zároveň šírili extrémistické videá a propagandu na sociálnych sieťach. Ich aktivity podľa ruských úradov ukazujú, že radikálny nacionalizmus sa v krajine šíri aj mimo ukrajinského kontextu, na ktorý ruská propaganda bežne odkazuje.
Pokus o atentát za 50-tisíc dolárov
Vyšetrovanie ukázalo, že Balašov spolu s ďalším členom skupiny, Saveljevom, plánovali Simonjanovú zavraždiť. Odmenu za vykonanie vraždy si stanovili na 50-tisíc dolárov.
Obaja boli zadržaní skôr, než stihli plán uskutočniť. Všetkých dvanásť obvinených je momentálne vo väzbe a prípad bol postúpený prokuratúre.
Ticho o objednávateľovi
Agentúra RIA Novosti nezverejnila žiadne informácie o tom, kto si mohol atentát objednať. V celom článku sa nespomína ani Ukrajina – krajina, ktorú ruské štátne médiá často označujú za „nacistickú“.
Analytici upozorňujú, že kauza odhaľuje vnútorný problém Ruska s domácimi extrémistami – neonacistami a rasistickými supremacistami. Paradoxne ide o skupiny, proti ktorým Kremeľ dlhodobo vedie propagandistickú vojnu, zatiaľ čo v skutočnosti pôsobia priamo na jeho území.
Zarážajúce je aj to, že v správach sa spomína útok na členov LGBT+ komunity, pričom v samotnom Rusku je táto komunita oficiálne zakázaná.