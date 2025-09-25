Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Putinov priateľ šokoval: USA sa pripoja k Rusku! Spoločne budeme bojovať proti Európe

Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov
Propagandista Kremľa Vladimir Solovjov (Zdroj: profimedia.sk)
MOSKVA - Ruský moderátor Vladimir Solovjov vyhlásil, že USA sa údajne skôr či neskôr pridajú k Moskve v konflikte s Európou. Pritom vyzýval Rusov, aby „mali radi Trumpa“.

Rétorika v štátnom vysielaní

Vladimir Solovjov, dlhoročný hlas blízky Kremľu, v jednej zo svojich relácií opäť tlmočil ostré a provokatívne postoje. V programe sa vysmieval západným politikom, spomenul meno Donalda Trumpa a naznačil, že Amerika nakoniec „vstúpi do boja po boku Ruska“ — tvrdenie, ktoré v diskusii vzbudilo pozornosť aj posmech, píše Daily Star.

Odráža sa v tom kult osobnosti

Na pódiu sa pri téme Trumpa objavila aj narážka na „lásku k lídrovi“ — jeden z diskutujúcich, akademik Andrey Sidorov, priznal skôr rešpekt či obavu než nekritickú obdivnú náklonnosť. Relácia tak znova ukázala, že v prostredí štátnej propagandy sa osobné sympatie k zahraničným politikom miešajú s geopolitickými víziami.

Zastrašovanie aj provokácia

Solovjov nešetril ani ostrými výrokmi o Západe, pripomenul kontroverzie okolo americkej televízie a kultúrnych konfliktov — zosúladenie politických postojov a tlaku zamestnávateľov na respondentov. Podľa neho to naznačuje odklon USA od tradičných hodnôt. V relácii kritizoval aj rozhodnutie o dočasnom pozastavení programu moderátora Jimmyho Kimmela a spomenul reakcie na vyjadrenia okolo konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka.

Staršie výstupy a obvinenia

Solovjov nie je známy svojimi ostrými vyhláseniami: V minulosti vzbudil pobúrenie návrhmi útokov či dokonca jadrovými hrozbami voči Západu. Ukrajinské bezpečnostné služby (SBU) proti nemu podľa medializovaných informácií vzniesli trestné oznámenia za výzvy na opakované útočné akcie vrátane taktického nasadenia jadrových zbraní.

Jadrová dohoda a hrozby eskalácie

V tej istej relácii Solovjov povedal, že Moskva plánuje naďalej dodržiavať limity vyplývajúce z poslednej platnej jadrovej dohody ešte jeden rok a vyzval Washington, aby urobil to isté. Poukázal pritom na obavy z konca zmluvy New START a riziko nových pretekov v zbrojení — tému, ktorá v posledných mesiacoch znepokojila odborníkov na kontrolu zbraní.

Čo z toho vyplýva

Solovjovova relácia znovu ukázala, že prokremeľská rétorika spája vnútorné ospravedlňovanie krokov Moskvy s otvorenými hrozbami voči Západu. Význam takýchto slov nespočíva len v ich dramatickom zafarbení — prejaví sa v politických krokoch, ktoré nasledujú, najmä pri rokovaniach o budúcnosti jadrových dohôd. Podľa medializovaných správ pritom Trump uviedol, že s Putinom o jadrových otázkach debatoval aj osobne.
 

