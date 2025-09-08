Útok na policajnú stanicu si vyžiadal smrť dvoch policajtov a ďalších zranených: Páchateľom má byť tínedžer

ANAKRA - Pri útoku na policajnú stanicu v tureckej provincii Izmir prišli o život dvaja policajti a šesť ďalších osôb utrpelo zranenia. V pondelok to pre agentúru Reuters uviedli nemenované bezpečnostné zdroje a následne to potvrdil aj minister vnútra Ali Yerlikaya. Páchateľom je podľa turecký médií tínedžer, ktorého polícia zadržala.
Útok podľa tureckých médií vrátane súkromnej televíznej stanice NTV a agentúry DHA vykonal 16-ročný mladík, ktorý na policajnú stanicu v okrese Balcova spustil paľbu. Zabil pri tom dvoch policajtov a šiestim ľuďom spôsobil zranenia. Z nich je jeden policajt vo vážnom stave.
Útočníka na mieste streľby polícia zadržala, jeho motív je momentálne predmetom vyšetrovania. Podľa prvotných informácií NTV bol ale tínedžer pred niekoľkými dňami zadržaný za iný trestný čin. Previezli ho na tú istú policajnú stanicu a krátko nato prepustili. Útok spáchal údajne ako odplatu za zlé zaobchádzanie.
Turecko sa podľa Reuters v minulosti neraz stalo terčom útokov kurdských militantov, islamistických skupín a krajne ľavicových organizácií. Ich cieľmi boli často bezpečnostné zložky a vládne inštitúcie. V Izmire, treťom najväčšom tureckom meste, bola takto v roku 2017 odpálená bomba v aute pred budovou súdu, ktorá pripravila o život jedného z pracovníkov a policajta.