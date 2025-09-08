Pondelok8. september 2025, meniny má Miriama, zajtra Martina

Útok na policajnú stanicu si vyžiadal smrť dvoch policajtov a ďalších zranených: Páchateľom má byť tínedžer

Prívrženci tureckej opozície protestovali
Prívrženci tureckej opozície protestovali (Zdroj: SITA/AP Photo/Berk Ozkan)
TASR

ANAKRA - Pri útoku na policajnú stanicu v tureckej provincii Izmir prišli o život dvaja policajti a šesť ďalších osôb utrpelo zranenia. V pondelok to pre agentúru Reuters uviedli nemenované bezpečnostné zdroje a následne to potvrdil aj minister vnútra Ali Yerlikaya. Páchateľom je podľa turecký médií tínedžer, ktorého polícia zadržala.

Útok podľa tureckých médií vrátane súkromnej televíznej stanice NTV a agentúry DHA vykonal 16-ročný mladík, ktorý na policajnú stanicu v okrese Balcova spustil paľbu. Zabil pri tom dvoch policajtov a šiestim ľuďom spôsobil zranenia. Z nich je jeden policajt vo vážnom stave.

Útočníka na mieste streľby polícia zadržala, jeho motív je momentálne predmetom vyšetrovania. Podľa prvotných informácií NTV bol ale tínedžer pred niekoľkými dňami zadržaný za iný trestný čin. Previezli ho na tú istú policajnú stanicu a krátko nato prepustili. Útok spáchal údajne ako odplatu za zlé zaobchádzanie.

Turecko sa podľa Reuters v minulosti neraz stalo terčom útokov kurdských militantov, islamistických skupín a krajne ľavicových organizácií. Ich cieľmi boli často bezpečnostné zložky a vládne inštitúcie. V Izmire, treťom najväčšom tureckom meste, bola takto v roku 2017 odpálená bomba v aute pred budovou súdu, ktorá pripravila o život jedného z pracovníkov a policajta.

Spustenie rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou na ulici Jána Valašťana Dolinského v Martine
Spustenie rekonštrukcie Základnej školy s materskou školou na ulici Jána Valašťana Dolinského v Martine
Správy
Dopravná nehoda kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice – okolie
Dopravná nehoda kamióna a autobusu pri obci Drienovec v okrese Košice – okolie
Správy
Kamil Šaško navštívil stanicu vrtuľníkovej záchrannej služby
Kamil Šaško navštívil stanicu vrtuľníkovej záchrannej služby
Správy

Príchod Roberta Fica a
Koalícia ide do finále! Rokovania o konsolidácii: Hovorí sa o rušení až ŠIESTICH sviatkov aj úradov
Domáce
AKTUALIZUJEME NEŠŤASTIE na východe: Jedna
NEŠŤASTIE na východe: Jedna obeť a 28 zranených po zrážke autobusu a nákladiaku! FOTO z miesta nehody
Domáce
FOTO VAROVANIE pred búrkami! Hrozia
VAROVANIE pred búrkami! Hrozia krúpy, silný vietor a povodne: Prvé už udreli, vyčíňať majú až do večera
Domáce
Dôležitá rekonštrukcia pri Dolnom Kubíne: Chodník na I/70 dostane nový povrch, pozor na obmedzenia
Dôležitá rekonštrukcia pri Dolnom Kubíne: Chodník na I/70 dostane nový povrch, pozor na obmedzenia
Dolný Kubín

Verešovej dcére ODVAHA nechýba:
Verešovej dcére ODVAHA nechýba: Sieťované šaty a pod nimi... Fúha!
Domáci prominenti
Obrovská STRATA pre umelecký
Obrovská STRATA pre umelecký svet: Zomrel slávny hudobný dirigent... 2 dni pred narodeninami!
Zahraniční prominenti
FOTO Hviezda Gossip Girl opäť
Hviezda Gossip Girl opäť PROVOKUJE: Fúha, tá sa nemá za čo HANBIŤ!
Zahraniční prominenti
Michal Kovačič s manželkou
Hanzelová v úprimnej spovedi: TOTO robila, aby sa NEZBLÁZNILA a... Čo ju ŠTVE na Kovačičovi?
Domáci prominenti

Matematický príklad, ktorý zmätie
Matematický príklad, ktorý zmätie každého: Dokážete prísť na odpoveď? Tá je prekvapivo jednoduchá
Zaujímavosti
Nový TEST od vedcov:
Nový TEST od vedcov: Zistite, či vaše dieťa čaká obezita! Vidíte tieto prejavy už teraz?
Zaujímavosti
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia vo svete: Slováci prekvapili! Kde majú muži naozaj veľkú výbavu?
Zaujímavosti
Máte 50 a zúria
Máte 50 a zúria vaše hormóny? Menopauza: Čo sa v skutočnosti deje s vaším telom
vysetrenie.sk

Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk

Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ryanair mení pravidlá: Dajte si pozor, od novembra vás nemusia pustiť na palubu lietadla!
Ostrá výzva firiem a odborárov vláde: Zvyšovanie odvodov je ekonomický hazard!
Ostrá výzva firiem a odborárov vláde: Zvyšovanie odvodov je ekonomický hazard!
Známa automobilka varuje pred podvodmi s ojazdenými autami: Na toto si dajte pozor!
Známa automobilka varuje pred podvodmi s ojazdenými autami: Na toto si dajte pozor!
TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)
TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)

VIDEO Calzona si po vydretej výhre nezakrýval oči pred realitou: Jediné pozitívum sú tri body
VIDEO Calzona si po vydretej výhre nezakrýval oči pred realitou: Jediné pozitívum sú tri body
MS vo futbale
Výkon nebol optimálny, ukázala sa naša súdržnosť: Reakcie Slovenska po utrápenej výhre
Výkon nebol optimálny, ukázala sa naša súdržnosť: Reakcie Slovenska po utrápenej výhre
MS vo futbale
Alcaraz sa po dvoch rokoch vrátil na čelo rebríčka: Molčan sa derie dopredu, obrovský posun
Alcaraz sa po dvoch rokoch vrátil na čelo rebríčka: Molčan sa derie dopredu, obrovský posun
Muži
Alcaraz priznal, o čom sníva: Ak sa mu to podarí, prekoná aj Djokoviča, Nadala a Federera
Alcaraz priznal, o čom sníva: Ak sa mu to podarí, prekoná aj Djokoviča, Nadala a Federera
US Open

Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Výstavbu kruhovej križovatky v Sliači ukončili, slúži bez obmedzení
Doprava
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Podvedomé strachy, ktoré vám bránia posunúť sa v kariére: Pozor na týchto 7 vecí!
Podvedomé strachy, ktoré vám bránia posunúť sa v kariére: Pozor na týchto 7 vecí!
Motivácia a produktivita
Máte na pracovisku rôzne generácie zamestnancov? Využite na nich princíp Gentelligence
Máte na pracovisku rôzne generácie zamestnancov? Využite na nich princíp Gentelligence
Pre zamestnávateľov
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Drožďové knedličky do polievky: Overený recept, ktorý nesklame
Výber receptov
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Prečo sa vývar varí bez pokrievky? Dôvod, prečo sa to neodporúča
Rady a tipy

Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Ako by asi znel vesmír, kebyže ho môžeme počuť?
Vesmír
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Viac megapixelov automaticky neznamená lepšie fotky. Výrobcovia telefónov ťa roky klamú
Android
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Heslá končia. Takto si zapneš prístupové kľúče a hackeri nemajú šancu
Bezpečnosť
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Nový telefonický útok hackerov zo skupiny ShinyHunters ohrozuje milióny ľudí na celom svete. Slovensko nie je výnimkou
Bezpečnosť

Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Bývali v zdedenom drevenom dome, no chceli začať odznova. Nové bývanie je ako stvorené na vidiecku idylku
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám

Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Toto potrebujete vedieť o jesennej výsadbe cibule a cesnaku: Odrody, termíny, príprava pôdy a ďalšie tipy
Záhrada
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada

Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS26: Tomáš Němec predstavil tajomnú kolekciu, prítomným vyrazil dych
Móda
Mercedes-Benz Prague Fashion Week SS26: Tomáš Němec predstavil tajomnú kolekciu, prítomným vyrazil dych
