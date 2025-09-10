Zmeny v mediálnom priemysle: Nové pravidlá pre štátnu reklamu a meranie sledovanosti

BRATISLAVA - Vysielatelia a poskytovatelia audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie, ale i vydavatelia periodických publikácií a prevádzkovatelia spravodajských portálov budú povinní na svojom webe zverejniť informácie o poskytnutí finančných prostriedkov na štátnu reklamu. Povinnosť sa bude vzťahovať na poskytnutie verejných finančných prostriedkov a tiež prostriedkov od orgánov verejnej moci alebo verejných subjektov z iného štátu. Vyplýva to z novely zákona o mediálnych službách, ktorá mení aj zákon o publikáciách, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.
„Príslušné subjekty sú povinné na svojom webe zverejniť informácie o celkovej sume finančných prostriedkov, ktoré im boli na štátnu reklamu poskytnuté za kalendárny rok, a to do 31. januára nasledujúceho roka,“ konkretizuje návrh ustanovenia predkladateľ návrhu Ministerstvo kultúry (MK) SR. Vysvetľuje, že cieľom návrhu i ďalších úprav je implementácia smernice Európskej únie (EÚ) a Európskeho aktu o slobode médií (EMFA) do slovenského právneho poriadku.
archívne video
Povinnosť zverejniť pridelenie peňazí na štátnu reklamu budú mať okrem prijímateľov i zadávatelia štátnej reklamy, aj v tomto prípade musia do 31. januára predložiť informácie o poskytnutí prostriedkov v predchádzajúcom roku. Informácie poskytujú regulátorovi Rade pre mediálne služby (RpMS). Povinnosťou zadávateľa bude tiež na svojom webe sprístupniť verejnosti informácie o distribúcii štátnej reklamy, rovnako i zabezpečiť, „aby výdavky na štátnu reklamu, ktoré vynaloží v príslušnom kalendárnom roku, distribuoval širokej škále poskytovateľov obsahových služieb zastúpených na relevantnom mediálnom trhu“.
Novelou zákona sa do pôsobnosti regulátora v oblasti výkonu štátnej správy dopĺňa kompetencia monitorovať prideľovanie verejných finančných prostriedkov na štátnu reklamu podľa osobitného predpisu, ktorým je EMFA. Rovnako sa úpravy legislatívy týkajú možnosti regulátora uložiť za nedodržanie povinností sankciu. Novelou zákona o mediálnych službách sa takisto upravujú povinnosti poskytovateľov systémov merania sledovanosti, cieľom zmien je tiež zabezpečiť nevyhnutnú súčinnosť dotknutých subjektov pri výkone kompetencií regulátora.
Sankcia pre vydavateľov
Súčasťou novej legislatívy je tiež sankcia pre vydavateľov periodickej tlače, prevádzkovateľov spravodajského webového portálu a poskytovateľov online platformy za nesplnenie povinnosti poskytnúť regulátorovi súčinnosť „pri posudzovaní plurality informácií a transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov“. Dopĺňa sa aj sankcia za nesplnenie povinnosti vykonať v lehote určenej regulátorom nápravu. Zmeny, ktoré súvisia s implementáciou ustanovení EMFA, sa premietnu i do zmien v zákone o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie. Novela má platiť od 1. novembra.