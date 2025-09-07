Ukrajina sa nevzdáva, TÁTO zbraň jej môže VÝRAZNE pomôcť! Ohrozené sú aj lokality hlboko v Rusku

KYJEV – Ukrajina sa naďalej bráni ruským útokom. I keď počas vojny prišla o značnú časť územia, ktoré teraz okupujú Putinove jednotky, väčšina Ukrajiny sa naďalej úspešne bráni. Kyjev dokonca podniká útoky na rafinérie nepriateľa pomocou dronov. Nová zbraň však prináša ďalšie výhody.
Ukrajinská spoločnosť na výrobu bojových rakiet a iných zbraní vyvinula s novým systémom protivzdušnej obrany aj dve nové balistické strely. Ako píše denník The Kyiv Independent s odvolaním sa na Militarnyi, reč je o spoločnosti Fire Point.
Rakety majú sériové číslo FP-7 a FP-9. Prvá menovaná má dolet 200 kilometrov a dokáže vyvinúť maximálnu rýchlosť 5400 km/h. Odpaľuje sa z podzemných platforiem a dokáže letieť vzduchom 250 sekúnd, teda niečo cez štyri minúty.
Problémom pre Rusko by mohla byť ale druhá menovaná strela FP-9, ktorá je schopná doletieť až 855 kilometrov a vyvinúť rýchlosť 7920 km/h. V hlavici môže uniesť náklad o hmotnosti 800 kilogramov a letieť je schopná v maximálnej výške 70 kilometrov. Fire Point informuje, že presnosť tejto rakety je v tolerancii 20 metrov od cieľa.
Hlavné rozdiely
Balistické strely sa dajú síce ťažšie zachytiť, pretože pred dopadom vyvíjajú obrovskú rýchlosť, no sú menej presné ako strely s plochou dráhou letu. Tie sú poháňané prúdovými motormi a vystreľované na kratšie vzdialenosti, zatiaľ čo balistické strely poháňajú raketové motory a odpaľujú ich vysoko do atmosféry.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ešte koncom augusta vyhlásil, že "použitie zbraní dlhého doletu domácej výroby nekoordinuje s USA".
Spoločnosť Fire Point má byť vyšetrovaná za korupciu, pretože vláde poskytla chybné dáta ohľadom schopností rakiet, cien aj dodávok.