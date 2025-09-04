Desivé odhalenie: Mikrofón zachytil slová prezidentov Číny a Ruska! Vyjadrenia sú šokujúce

PEKING - Na vojenskej prehliadke v Pekingu sa do živého vysielania dostal súkromný dialóg Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga. Padli v ňom slová o transplantáciách orgánov aj o živote dlhom 150 rokov.
Mikrofony prezradili viac, než mali
Obaja lídri kráčali bok po boku po námestí Nebeského pokoja, keď čínska štátna televízia omylom odvysielala ich rozhovor. Ako upozornila agentúra Reuters, Putinov tlmočník preložil jeho slová do čínštiny: „Biotechnológie napredujú. Orgány možno transplantovať znova a znova. Čím dlhšie človek žije, tým mladším sa stáva – dokonca môže dosiahnuť nesmrteľnosť.“
Si: ľudia môžu žiť 150 rokov
Si Ťin-pching na to okamžite reagoval: „Niektorí predpovedajú, že ešte v tomto storočí môžu ľudia dosiahnuť vek až 150 rokov.“ Putin následne priznal, že s čínskym prezidentom naozaj krátko diskutoval o predĺžení ľudského života.
Veda v službách moci
Putin i Si sa už roky netaja záujmom o výskum starnutia a dlhovekosti. Podľa The Guardian ruský prezident dokonca poveril parlament vytvorením centra Nové zdravotné technológie. Do vývoja genetických projektov sa zapojila aj jeho dcéra, endokrinologička Marija Voroncovová.
Pochod autokratov
Samotná prehliadka bola ukážkou sily – tanky, drony, jadrové rakety i najmodernejšie stíhačky sledovalo 50-tisíc divákov. Spolu s Putinom a Sim pochodoval aj severokórejský diktátor Kim Čong-un, bieloruský líder Alexandr Lukašenko či iránsky prezident Masúd Pezeškján.
„Čínu nikto nezastaví“
V oficiálnom prejave Si vyhlásil, že jeho krajina stojí „na správnej strane dejín“ a nikdy sa nepodriadi „šikanujúcim“. Podľa Guardianu išlo o narážku na Spojené štáty a ich spojencov. Pred davom dodal: „Čínu nikto nezastaví.“
Nesmrteľnosť v priamom prenose
Kým čínska armáda predvádzala svoju silu, svet obletel moment, ktorý v Pekingu neplánovali – nečakaný dialóg o nesmrteľnosti. Odborníci pripomínajú, že fascinácia dlhovekosťou je medzi ruskými a čínskymi elitami prítomná už dávno. Tentoraz však ich sny zazneli pred miliónmi divákov po celej planéte.