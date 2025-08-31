MIMORIADNY ONLINE USA posilnia Ukrajinu tisíckami rakiet: Civilnú loď pri Odese poškodila explózia dronu

Nedeľa31. august 2025, meniny má Nora, zajtra Drahoslava

KYJEV - Ruský dronový útok poškodil v noci na nedeľu štyri energetické zariadenia v blízkosti mesta Odesa na juhu Ukrajiny. V dôsledku toho bolo ráno bez elektrického prúdu vyše 29.000 odberateľov, informoval gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper i ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK, píše agentúra Reuters. Situáciu sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

ONLINE

18:35 Maďarsko naďalej vetuje vstup Ukrajiny do EÚ. Ako člen EÚ má Maďarsko právo veta nad ďalším pokrokom.

17:40 Ofenzívne schopnosti Ukrajiny sa zdajú byť pripravené na výrazné posilnenie v najbližších mesiacoch po oznámení, že USA povolili predaj 3 350 rakiet s predĺženým doletom (ERAM) za 850 miliónov dolárov financovaný Európou.

16:45 Civilná loď poškodená po náraze na neidentifikované výbušné zariadenie v Čiernom mori pri Odese. Podľa správ explodovala pod loďou časť zostreleného ruského dronu Shahed.

15:44 Podľa vládneho splnomocnenca pre rekonštrukciu Ukrajiny Tomáša Kopečného je nádejou na ukončenie ruskej agresie voči Ukrajine to, že Rusko príde o príjmy z vývozu ropy a plynu, ktorými vojnu financuje. Kopečný to dnes uviedol v programe Českej televízie Otázky Václava Moravce. Námestník ukrajinského ministra zahraničia Jevhen Perebyjnis v tejto súvislosti uviedol, že je potrebné zamedziť obchádzaniu protiruských sankcií cez tretie krajiny, čo je ambíciou chystaného nového sankčného balíčka EÚ.

14:00 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes obvinil európske mocnosti, že bránia snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa dosiahnuť mier na Ukrajine. Povedal tiež, že Rusko bude vo vojne proti Ukrajine pokračovať, kým Kyjev neukáže reálne známky toho, že je pripravený na mier. Ruská armáda susednú krajinu vojensky napadla vo februári 2022 na rozkaz šéfa Kremľa Vladimíra Putina.

12:35 Čistý zisk ruskej spoločnosti Rosneft klesol o 68 %, informuje agentúra Reuters. Ceny ropy stlačilo zvýšenie ťažby zo strany Saudskej Arábie a ďalších krajín OPEC. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

11:20 Ruský dronový útok poškodil v noci na nedeľu štyri energetické zariadenia v blízkosti mesta Odesa na juhu Ukrajiny. V dôsledku toho bolo ráno bez elektrického prúdu vyše 29.000 odberateľov, informoval gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper i ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK, píše agentúra Reuters. Najviac zasiahnuté bolo prístavné mesto Čornomorsk, ležiace neďaleko Odesy, kde boli poškodené aj obytné domy či administratívne budovy, priblížil Kiper na platforme Telegram. „Kritická infraštruktúra funguje vďaka generátorom,“ uviedol. Dodal, že pri útoku utrpela zranenia jedna osoba.

10:40 Rusko nahlas vyslovilo to, čo doteraz mlčalo – vojna na Ukrajine bude pokračovať, čakajú nás ďalšie masívne bombardovania miest. „Dnes objasníme úlohy vojenských skupín v smeroch na jesenné obdobie,“ povedal Valerij Gerasimov. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

9:45 Ukrajinské vojenské velenie dnes označilo tvrdenia ruského náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova o ruských úspechoch v bojoch na Ukrajine za vysoko prehnané. V sobotu Gerasimov uviedol, že od marca Rusko obsadilo viac ako 3 500 kilometrov štvorcových ukrajinského územia. To je o niečo viac ako rozloha regiónu Karlovy Vary. Podľa Gerasimova ruské sily prevzali kontrolu nad 149 dedinami. Ukrajinský generálny štáb dnes uviedol, že ruská letná ofenzíva skončila „prakticky ničím“. Podľa Kyjeva sa Rusom nepodarilo obsadiť žiadne väčšie mestá, naopak, v bojoch na Donbase a v Charkovskej oblasti bolo zranených alebo zabitých takmer 210 000 ruských vojakov. Informácie o vojnových obetiach nie je možné overiť.

7:45 Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že 11 ukrajinských dronov protivzdušná obrana zničila nad územím Volgogradskej oblasti, osem nad Rostovskou oblasťou a zvyšné nad Belgorodskou a Brjanskou oblasťou. O zranených či škodách sa nezmieňuje.

7:40 Rusko v noci na dnes podniklo rozsiahly útok na energetickú infraštruktúru v Odeskej oblasti, po ktorom je vyše 29.000 odberateľov bez elektriny, píše agentúra Ukrinform. Rusko zase podľa agentúry TASS informuje o zničení 21 ukrajinských dronov nad štvoricou ruských regiónov. "Najviac postihnuté bolo mesto Čiernomorské a jeho okolie," napísal na telegrame šéf Odeskej oblastnej správy Oleh Kiper, podľa ktorého boli poškodené tiež súkromné domy a administratívne budovy a na viacerých miestach vypukli požiare. Zatiaľ sú informácie o jednom zranenom.

6:06 Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v sobotu do čínskeho mesta Tchien-ťin, kde sa spolu s lídrami približne 20 ďalších krajín zúčastní na summite organizovanom čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. S odvolaním sa na ruské a čínske štátne médiá o tom informovali agentúry AFP a Reuters.

6:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v sobotu medzinárodných lídrov, aby vyvinuli tlak na Moskvu. Urobil tak pred cestou ruského prezidenta Vladimira Putina do Číny na summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Informovala o tom agentúra DPA.

Ruské jednotky blízko Dobropillje boli obkľúčené

"Aspoň zatiaľ boli ruské jednotky, ktoré postupovali na Dobropillju – táto ´krabí klepeta´ – odrezané a obkľúčené," povedal Trehubov. Mesto Dobropillja leží v Pokrovskom okrese, v súčasnosti zrejme najohrozenejšom sektore frontovej línie. Rusko v tomto regióne podľa ukrajinskej armády sústreďuje viac ako 110.000 vojakov.

Začiatkom tohto mesiaca sa objavili správy, že ruské jednotky postúpili smerom k diaľnici Dobropillja-Kramatorsk, obsadili pozície v blízkych osadách a údajne prerazili ukrajinskú obranu. Ukrajinské sily však tvrdia, že sa im v ťažkých bojoch minulý týždeň podarilo oslobodiť niekoľko miestnych obcí, vrátane dediny Novomychajlivka. Informácie tohto druhu nemožno priamo nezávisle overiť. Ruská armáda začala inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022 na rozkaz šéfa Kremľa Vladimira Putina. Napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou agresii bráni. V posledných mesiacoch Rusko zintenzívnilo svoju pozemnú ofenzívu na východe Ukrajiny, a to napriek diplomatickému úsiliu o ukončenie vojny. Za frontovou líniou Moskva naďalej pravidelne útočí na ukrajinské mestá a zabíja civilistov po celej krajine.

