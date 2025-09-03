Ukrajina má novú nebezpečnú zbraň: Má to však háčik! Jej výrobca má obrovský problém

KYJEV - Ukrajinská armáda sa nedávno pochválila novou raketou s plochou dráhou letu Flamingo, ktorú prezident Volodymyr Zelenskyj označil za „najlepšiu, akú má krajina k dispozícii“. Lenže eufóriu rýchlo vystriedal škandál – výrobca zbrane, spoločnosť Fire Point, sa ocitol v hľadáčiku protikorupčných vyšetrovateľov.
Raketová nádej Ukrajiny
Pred necelými dvoma týždňami Zelenskyj podľa štátnej agentúry Ukrinform vyhlásil, že testy Flaminga dopadli úspešne. „Uletí až tritisíc kilometrov. Zatiaľ je to naša najlepšia raketa,“ povedal prezident a dodal, že ešte tento rok by sa mohla spustiť jej sériová výroba. Britský týždenník The Economist pripomína, že vývoj tejto zbrane sa začal len vlani.
Podozrenia z korupcie
Ešte predtým, než sa Flamingo dostalo na výrobné linky, objavili sa pochybnosti. Podľa portálu Kyiv Independent je firma Fire Point vyšetrovaná Národným protikorupčným úradom (NABU) pre podozrenia z podvodov pri štátnych zákazkách. Vyšetrovatelia tvrdia, že spoločnosť mohla vládu zavádzať pri cenách zbraní a pri počte dronov dodaných armáde.
Nejasné vlastníctvo
V centre pozornosti stojí aj spolumajiteľ známej produkčnej spoločnosti Kvartal 95 Timur Mindič – dlhoročný známy samotného Zelenského. Podľa médií má byť konečným vlastníkom Fire Point. Mindičov právny zástupca to však odmieta. Na prepojenie podnikateľa s výrobcom rakety upozornila aj Ukrajinská pravda.
Rýchly vzostup
Záhady sa netýkajú len vlastníctva, ale aj samotného vzostupu firmy. Fire Point vznikol v súčasnej podobe až v roku 2023. V priebehu jediného roka sa stal jedným z najväčších dodávateľov pre ministerstvo obrany, hoci jeho oficiálni predstavitelia Jehor Skalyha a Iryna Terechová nemali pred vojnou žiadnu skúsenosť so zbrojárstvom.
Reakcie a kontext
Spoločnosť Fire Point všetky obvinenia odmieta. NABU však už v minulosti zasahoval proti predraženým armádnym kontraktom. BBC pripomenula, že len koncom augusta úrad zadržal viacerých činiteľov v súvislosti s podozrivými nákupmi. Stalo sa to práve v čase, keď sa Zelenskyj pokúsil obmedziť nezávislosť protikorupčného úradu, no nakoniec ustúpil domácemu aj zahraničnému tlaku.