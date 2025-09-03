Šokovaní policajti: VIDEO Deti (11, 12) oslavovali koniec prázdnin rumom! Ani nedokázali stáť na nohách

PRAHA - Večerná služba mestských policajtov v Prahe 9 sa zmenila na zásah, ktorý vyvoláva množstvo otázok. Na detskom ihrisku našli dvoch školákov, ktorí sa tackali po vypití pol litra rumu. Deti skončili u rodičov, prípad však už rieši polícia aj sociálka.
Malí chlapci, veľká fľaša
Podľa svedka sa dvojica chlapcov nedokázala udržať na nohách, padali na zem a pôsobili, akoby boli pod vplyvom drog či alkoholu. Keď na miesto prišla hliadka mestskej polície, potvrdila, že situácia je presne taká, ako oznamovateľ opísal, píšu pražskí strážnici na sociálnej sieti.
Deti vo veku 11 a 12 rokov sa policajtom priznali, že si otvorili pol litrovú fľašu rumu. Alkohol im mal zabezpečiť ich šestnásťročný kamarát. Na otázky, kde sa k nemu dostal, odpovedali, že „v Dejviciach“.
„Chceli sme len skúsiť“
Obaja chlapci boli natoľko opití, že sa neudržali na nohách. Pri dychovej skúške nafúkali 1,54 a 1,67 promile. „My sme to chceli len vyskúšať,“ povedal jeden z nich mestským policajtom, čo zachytáva aj zverejnené video.
Zásah záchranárov a ďalší postup
Na miesto dorazili aj zdravotníci, ktorí preverili zdravotný stav detí. Hoci opitosť bola silná, ich životy neboli v bezprostrednom ohrození. Záchranári ich preto odovzdali rodičom.
Mestskí policajti zároveň vyrozumeli štátnu políciu a odbor sociálno-právnej ochrany detí. Celý incident tak bude mať dohru nielen v rodinách chlapcov, ale aj na úradoch.