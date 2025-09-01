MEGA HANBA slávneho speváka: Polícia ho OPITÉHO ťahala z pódia... Priznal veľké problémy!

NEW YORK - Country spevák Bryan Martin vyrobil nepríjemný incident počas koncertu na Schaghticoke Fair v štáte New York. Podľa polície musel byť násilne odvedený z pódia po tom, čo vykazoval známky opitosti a správal sa nevyrovnane.
Ako informuje magazín TMZ, Martin vystupoval v piatok večer neďaleko Albany, keď si organizátori všimli jeho zvláštne správanie. Policajti sa ho najskôr snažili pokojne usmerniť a odviesť, no spevák odporoval, a tak ho napokon museli zo scény vyniesť. Na sociálnych sieťach sa objavilo video, na ktorom Martin kričí, zatiaľ čo ho muži zákona odvádzajú z pódia.
Niekoľko hodín po incidente sa spevák svojim fanúšikom na sociálnej sieti Instagram ospravedlnil. Priznal, že bojuje s úzkosťou, depresiou a závislosťou od alkoholu. „Mrzí ma, že som vás dnes sklamal… pravda je, že nie som v poriadku,“ napísal. Dodal, že život na cestách a odlúčenie od detí ho veľmi vyčerpáva. Zároveň uviedol, že sa chce viac sústrediť na svoje zdravie a opiera sa o svoju vieru. Fanúšikov uistil, že stále pracuje na novej hudbe: „Nikdy nie som hrdý, keď siahnem po ďalšom poháriku… Dúfam, že mi dokážete odpustiť a veriť aj takej zlomenej duši, akou som ja.“
Šerif Kyle Bourgault poďakoval zasahujúcim policajtom za profesionálny prístup a zdôraznil, že pri problémoch so závislosťou je dôležitá kombinácia zodpovednosti a súcitu.
