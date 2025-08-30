Sobota30. august 2025, meniny má Ružena, zajtra Nora

Pakistan evakuoval vyše pol milióna ľudí v dôsledku povodní spôsobených dažďami

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: SITA/AP Photo/K.M. Chaudary)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

LAHORE - Takmer pol milióna ľudí bolo evakuovaných v dôsledku povodní vo východnom Pakistane po tom, čo niekoľkodňové silné dažde spôsobili vyliatie riek z korýt, uviedli v sobotu miestne záchranné služby. Informujeme podľa správy agentúry AFP.

Hladiny troch riek, ktoré pretekajú provinciou Pandžáb, hraničiacou s Indiou, dosiahli mimoriadne vysokú úroveň a voda z nich zasiahla viac ako 2300 dedín. Približne 481.000 ľudí, ktorí uviazli v dôsledku povodní, bolo evakuovaných spolu s 405.000 kusmi dobytka. Celkovo bolo povodňami ovplyvnených vyše 1,5 milióna ľudí.

Pakistan evakuoval vyše pol
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/K.M. Chaudary)

Najnovšia vlna monzúnových povodní si od začiatku týždňa vyžiadala 30 obetí

„Ide o najväčšiu záchrannú operáciu v histórii Pandžábu,“ dodal na tlačovej konferencii vedúci provinčného úradu pre riadenie katastrof. Najnovšia vlna monzúnových povodní si od začiatku týždňa vyžiadala 30 obetí. Počas mimoriadne silnej sezóny, ktorá začala ešte v júni, tak zahynuli už stovky ľudí. Na evakuácii rodín z kritických častí, ktoré sa nachádzajú prevažne vo vidieckych oblastiach v blízkosti brehov spomínaných troch riek, sa podieľalo viac ako 800 lodí a vyše 1300 záchranárov.

Pakistan evakuoval vyše pol
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/K.M. Chaudary)

Bolo tiež zriadených viac ako 500 záchranných táborov, ktoré poskytujú útočisko rodinám a ich dobytku. Dážď padal počas celej soboty aj v Lahore, druhom najväčšom meste krajiny. Polovicu celej obytnej štvrte zaplavila voda. V polovici augusta zahynulo v priebehu pár dní viac ako 400 Pakistancov v dôsledku zosuvov pôdy spôsobených prívalovými dažďami na druhej strane krajiny, blízko Afganistanu. V roku 2022 zaplavili povodne tretinu Pakistanu, pričom najviac postihnutou oblasťou bola južná provincia Sindh.

Viac o téme: PovodnePočasieEvakuáciaPakistan
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

August KONČÍ, počasie okamžite
August KONČÍ, počasie okamžite mení svoju podobu: Na slnečné lúče ZABUDNITE, o pár hodín prídu búrky a lejaky!
Domáce
Taliansko trápi nepriaznivé počasie:
Taliansko trápi nepriaznivé počasie: Zasiahlo aj dovolenkové rezorty, zatvárali pláže
Zahraničné
FOTO Počasie cez víkend bude
Počasie cez víkend bude ovplyvňovať studený front, môže priniesť zrážky
Domáce
Predpoveď počasia na koniec
Predpoveď počasia na koniec prázdnin: Vráti sa leto, ale... V TENTO deň znova udrú búrky, tak ľahko neodídu!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Deň otvorených dverí v Národnej rade SR a na Bratislavskom hrade
Deň otvorených dverí v Národnej rade SR a na Bratislavskom hrade
Správy
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci
Deň otvorených dverí v Prezidentskom paláci
Správy
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Tréner ŠKP Bratislava Tomáš Kuťka: Skúsený súper naše chyby využil
Šport

Domáce správy

FOTO Migaľovci si vybavujú účty
Migaľovci si vybavujú účty s Hlasom: Šalitroš sa rozohnil, schytali to za tender aj voľby, pridal sa aj Danko!
Domáce
Aktualizujeme Šéf SIS mal dopravnú
Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Podľa Gašpara sa všetko udialo veľmi rýchlo, zranila sa aj maloletá osoba!
Domáce
Vodiči, spozornite! Začína sa
Vodiči, spozornite! Začína sa oprava cesty od štátnej hranice s Českom
Domáce
Testovanie 9 a maturita 2026: Poznáme presné termíny, kedy budú žiaci a študenti skúšaní
Testovanie 9 a maturita 2026: Poznáme presné termíny, kedy budú žiaci a študenti skúšaní
Banská Bystrica

Zahraničné

FOTO Pakistan evakuoval vyše pol
Pakistan evakuoval vyše pol milióna ľudí v dôsledku povodní spôsobených dažďami
Zahraničné
Poľsko, Fínsko a Pobaltie
Poľsko, Fínsko a Pobaltie žiadajú Európsku komisiu o ďalšie financie na ochranu hraníc
Zahraničné
Evakuáciu mesta Gaza nie
Evakuáciu mesta Gaza nie je možné bezpečne uskutočniť: TOTO je dôvod
Zahraničné
Napätie v Eppingu rastie:
Napätie v Eppingu rastie: Súd zrušil zákaz ubytovania azylantov v miestnom hoteli
Zahraničné

Prominenti

Premiéra filmu Pod parou.
Herečka Judit Pecháček sa dostala medzi svetovú elitu: Účinkuje v mega seriáli za 60 miliónov eur!
Domáci prominenti
AGRESÍVNY ÚTOK na speváčku
AGRESÍVNY ÚTOK na speváčku Luciu Bílú: Žena HÁDZALA POKLOPY z kanálov!
Domáci prominenti
Hviezda Pobrežnej hliadky bojuje
Hviezda Pobrežnej hliadky bojuje s RAKOVINOU prsníka: FOTO... Podstúpila mastektómiu!
Zahraniční prominenti
Andrej Bičan s partnerkou
Trpké PRIZNANIE Bičana: Dostal sa do FINANČNÝCH PROBLÉMOV! Injekcia prišla od mladšej manželky
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Údolie motýľov na Rhodose:
Údolie motýľov na Rhodose: Unikátna prírodná rezervácia s tisíckami pestrofarebných krídel
dromedar.sk
Muž ignoroval príznaky celé
Muž ignoroval príznaky celé roky, skončil s rakovinou v NAJHORŠOM štádiu! Trpíte nimi aj vy?
Zaujímavosti
FOTO Nová DROGA modernej doby?
Nová DROGA modernej doby? Čaj, ktorý pobláznil svet: Japonci len krútia hlavou!
Zaujímavosti
Myslíte si, že len
Myslíte si, že len zapáchate? Vaše telo vám dáva VAROVNÉ signály
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Banky varujú pred novými podvodmi: Podvodníci vyberú peniaze priamo z vášho účtu!
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Ako vyzerá bežný deň najmladšej miliardárky sveta? Žiadny luxus nečakajte!
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)
Nový plavecký komplex môžu Košičanom všetci závidieť: Pozrite si, čo všetko a za koľko ponúkne! (foto)

Šport

HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos z Tatranského pohára 2025
HC Košice - HK 32 Liptovský Mikuláš: Online prenos z Tatranského pohára 2025
Tipsport liga
Tomáš Rigo spečatil veľký prestup! V Anglicku nastúpi s ďalším reprezentantom Slovenska
Tomáš Rigo spečatil veľký prestup! V Anglicku nastúpi s ďalším reprezentantom Slovenska
Slováci v zahraničí
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Eufóriu ligovej dediny vystriedala tvrdá realita: Nováčik reaguje na hrozný štart sezóny
Slovensko
Rúben Amorim otvorene o konci v United: Zostal som šokovaný, ale toto sa zrejme nezmení
Rúben Amorim otvorene o konci v United: Zostal som šokovaný, ale toto sa zrejme nezmení
Premier League

Auto-moto

FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Po letnej pauze späť do práce? Takto si jednoducho obnovíte pracovnú morálku a energiu
Po letnej pauze späť do práce? Takto si jednoducho obnovíte pracovnú morálku a energiu
Motivácia a produktivita
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Sedenie, ktoré vás nezničí: Ako si správne nastaviť pracovné miesto, aby vás nebolela chrbtica ani oči
Prostredie práce
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Čo s paradajkami? 7 tipov, ako ich šikovne využiť bez plytvania
Výber receptov
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Slivkový lekvár z panvice: Postačia slivky, cukor a správny postup
Výber receptov

Technológie

Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Toto je deväť najväčších klamstiev o smartfónoch, ktorým možno veríš aj ty
Návody
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Hackeri budú mať ťažšie časy. Google zavádza do Správ novú bezpečnostnú funkciu, ktorá robí SMS kódy zastaranými
Aplikácie a hry
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Mapa sveta, ktorú poznáš, je zavádzajúca. Afrika to chce zmeniť. Svet v skutočnosti vyzerá takto
Veda a výskum
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Toto sa stane, ak odinštaluješ appky, ktoré nepoužívaš! Tvoj smartfón sa ti poďakuje a nielen on
Android

Bývanie

Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Sám si prerobil vlastný byt, väčšinu prác zvládol svojpomocne. Architekt využil, čo sa dalo, a ušetril na nákladoch
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových

Pre kutilov

10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Marhuľa na dvore už nerodila, tak prišli s výborným nápadom, ako ju ešte využiť
Dvor a záhrada
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tvrdil, že nikoho nemá: Cash Warren, ešte stále manžel Jessicy Alby, bol prichytený ako sa bozkáva s o dosť mladšou modelkou
Zahraničné celebrity
Tvrdil, že nikoho nemá: Cash Warren, ešte stále manžel Jessicy Alby, bol prichytený ako sa bozkáva s o dosť mladšou modelkou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Migaľovci si vybavujú účty
Domáce
Migaľovci si vybavujú účty s Hlasom: Šalitroš sa rozohnil, schytali to za tender aj voľby, pridal sa aj Danko!
Šéf SIS mal dopravnú
Domáce
Šéf SIS mal dopravnú nehodu: Podľa Gašpara sa všetko udialo veľmi rýchlo, zranila sa aj maloletá osoba!
MIMORIADNE Vražda na Ukrajine:
Zahraničné
MIMORIADNE Vražda na Ukrajine: V meste Ľvov zastrelili bývalého šéfa parlamentu!
Podvodník v Prešove prekabátil
Domáce
Podvodník v Prešove prekabátil dôchodcov a prefíkane ich olúpil: Hlavu im úplne domotal hrncami zadarmo!

Ďalšie zo Zoznamu