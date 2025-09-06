Meteorológovia varujú pred prívalovou povodňou: Výstrahy platia vo viacerých častiach Slovenska

BRATISLAVA - Hydrologické výstrahy platia vo viacerých častiach Slovenska. Aktuálne sú vyhlásené pre okresy Poprad, Gelnica a časť okresu Košice-okolie. Na webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Aktualizované 18:40 Na východe Slovenska platia v sobotu večer výstrahy pred búrkami prvého stupňa. Meteorológovia ich vyhlásili pre okresy Košice-okolie, Gelnica a Prešov. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav. Búrky môže podľa meteorológov sprevádzať silný vietor. V nárazoch môže dosahovať rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Búrky môžu byť tiež spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu a s krúpami.
„Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie,“ varovali meteorológovia. Výstrahy platia predbežne do 20.00 h.
Aktualizované 18:20 V okrese Gelnica vyhlásili meteorológovia druhý stupeň výstrahy. Na ostatných miestach platí prvý stupeň.
„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín hlavne na malých tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov,“ varoval ústav.
Pre celý Košický i Prešovský kraj, ako aj pre okresy Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Liptovský Mikuláš naďalej platia meteorologické výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Ich platnosť sa predbežne končí o 18.00 h.