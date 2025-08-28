Štvrtok28. august 2025, meniny má Augustín, zajtra Nikola, Nikolaj

Šokujúce rozhodnutie OSN: Koniec 50-ročnej misie v Libanone sa blíži!

Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN venované jadrovému programu Iránu v sídle OSN v New Yorku
Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN venované jadrovému programu Iránu v sídle OSN v New Yorku (Zdroj: TASR/AP/Yuki Iwamura)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NEW YORK – Bezpečnostná rada OSN vo štvrtok schválila ukončenie mierovej misie Organizácie Spojených národov v južnom Libanone. Podľa rezolúcie prijatej jednohlasne sa jej mandát naposledy predĺži do konca roka 2026 a v ďalšom roku sa z krajiny stiahne. Koniec misie po takmer piatich desaťročiach žiadali Spojené štáty a ich blízky spojenec Izrael. Informujú o tom agentúry AP a AFP.

Dočasné sily OSN v Libanone (UNIFIL) vytvorili v roku 1978 s cieľom dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z južného Libanonu. Za návrh 16-mesačného predĺženia hlasovali aj USA, ktoré pôvodne požadovali koniec misie o šesť mesiacov a neskôr o rok. Prijatá rezolúcia ukončí mandát UNIFIL a zastaví jej operácie 31. decembra 2026. Proces odchodu 10800 členov vojenského a civilného personálu a techniky sa začne hneď po tom v konzultácii s libanonskou vládou. Zavŕšiť by ho mali do jedného roka.

Izrael má stiahnuť svoje ozbrojené sily

V rezolúcii sa uvádza, že cieľom je dosiahnuť, aby jediným „zaisťovateľom bezpečnosti“ v južnom Libanone bola vláda tejto krajiny. Týka sa to oblasti severne od tzv. modrej línie, hranice s Izraelom stanovenej svetovou organizáciou. Izrael Bezpečnostná rada OSN vyzvala, aby odtiaľ stiahol svoje ozbrojené sily, ktoré tam po nedávnej vojne s Hizballáhom ponechal na viacerých strategických pozíciách.

Európske krajiny ako Francúzsko a Taliansko namietali voči prirýchlemu ukončeniu UNIFIL. Argumentovali, že stiahnuť misiu skôr, ako bude libanonská armáda schopná úplne zabezpečiť pohraničnú oblasť, by vytvorilo vákuum, ktoré by mohol rýchlo využiť Hizballáh. Vláda v Bejrúte uvádza, že jej armáda zatiaľ nie je na prevzatie plnej kontroly pripravená.

OSN vyzvala na väčšiu podporu libanonskej armády

Rozhodnutie BR OSN o predĺžení mandátu vo štvrtok privítal libanonský premiér Nawáf Salám s tým, že ďakuje Francúzsku a „všetkým priateľským štátom“ v rade. Rezolúciu privítal aj izraelský veľvyslanec pri svetovej organizácii Danny Danon. „Pre zmenu máme dobré správy prichádzajúce z OSN,“ vyhlásil podľa AFP.

Rezolúcia BR OSN apeluje na medzinárodné spoločenstvo, aby „zintenzívnilo svoju podporu vrátane vybavenia, materiálu a financií“ pre libanonské ozbrojené sily. Tie sa na základe prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom postupne umiestňujú v južnom Libanone, kde zároveň odstraňujú infraštruktúru tejto militantnej skupiny. Libanon tiež rieši citlivú otázku odzbrojenia Hizballáhu, vplyvnej politickej a polovojenskej organizácie podporovanej Iránom. Vláda tento mesiac požiadala armádu, aby vypracovala príslušný plán do konca roka.

Viac o téme: Usa OSNIzraelLibanonBezpečnostná rada
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Trump hostil stretnutie o
Trump hostil stretnutie o povojnových plánoch pre Pásmo Gazy: Rubio so Saarom tiež diskutovali
Zahraničné
Katastrofálna situácia v Libanone:
Katastrofálna situácia v Libanone: Prudký pokles zrážok spôsobil v krajine bezprecedentný nedostatok vody
Zahraničné
Izraelská armáda bola obvinená
Izraelská armáda bola obvinená z úmyselného ničenia civilného majetku v Libanone
Zahraničné
Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN
Bezpečnostná rada OSN bude hlasovať o mierovej misii v Libanone
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner dvadsaťjednotky Juraj Kentoš oznámil nomináciu na kvalifikačné zápasy proti Andorre a Moldavsku
Tréner dvadsaťjednotky Juraj Kentoš oznámil nomináciu na kvalifikačné zápasy proti Andorre a Moldavsku
Zoznam TV
Calzona o nominovaných hráčoch na kvalifikačný dvojzápas s Nemeckom a Luxemburskom: Mám v nich obrovskú dôveru
Calzona o nominovaných hráčoch na kvalifikačný dvojzápas s Nemeckom a Luxemburskom: Mám v nich obrovskú dôveru
Zoznam TV
Časť učiteľov v Českej republike nespĺňa potrebnú kvalifikáciu
Časť učiteľov v Českej republike nespĺňa potrebnú kvalifikáciu
Správy

Domáce správy

Z postrelenej kadetky bojovníčka
Z postrelenej kadetky bojovníčka na ľade: Nezlomná Miška sa dostala na majstrovstvá sveta!
Domáce
Vláda pod vedením Fica
Vláda pod vedením Fica nepredstavila žiadne opatrenia na budúci rok napriek opakovaným rokovaniam
Domáce
Ministerstvo kultúry navrhuje zmeny
Ministerstvo kultúry navrhuje zmeny v zákone o hazardných hrách: Opozícia návrh kritizuje
Domáce
Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 165 umelých kúpalísk, hygienici varujú pred nebezpečnými lokalitami
Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 165 umelých kúpalísk, hygienici varujú pred nebezpečnými lokalitami
Banská Bystrica

Zahraničné

Donald Trump žiada obviniť
Šokujúci návrh Trumpa: Žiada obviniť miliardára Soroša! Za korupciu a podporu násilných protestov
Zahraničné
Zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN
Šokujúce rozhodnutie OSN: Koniec 50-ročnej misie v Libanone sa blíži!
Zahraničné
Hanba pri ikonickej pamiatke!
Hanba pri ikonickej pamiatke! VIDEO Turistka sa správala ako na kúpalisku, zasiahnuť musela polícia
Zahraničné
Péter Szijjártó
Maďarsko ostro kritizuje ukrajinský útok na ropovod Družba: Označuje ho za narušenie suverenity
Zahraničné

Prominenti

MÓDA z festivalu v
MÓDA z festivalu v Benátkach očami AI: Hviezda ako moderná IKONA, 60. roky a éterická Heidi Klum!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI Kedysi bola MUŽ a
Kedysi bola MUŽ a teraz: Hviezda Markízy na SEXI fotkách... Fúha, piercingy v OBRÝCH silikónoch!
Domáci prominenti
Krásna Miss VYSKOČILA z
Krásna Miss VYSKOČILA z okna, svedkyňa opísala CHVÍLE HRÔZY: Dopadla pred mamičku s kočíkom!
Domáci prominenti
Meghan Trainor ZMENENÁ na
Meghan Trainor ZMENENÁ na nepoznanie: Vyzerá ako Paris Hilton... Sebavedomý odkaz hejterom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Ľudia už dnes majú
Ľudia už dnes majú s umelou inteligenciou nielen vzťah, ale aj SEX: Nie je to sci fi!
vysetrenie.sk
Robíte aj vy TÚTO
Robíte aj vy TÚTO chybu pri pití vody? Koledujete si o VÁŽNE zdravotné problémy
Zaujímavosti
Pracovníčka výletnej lode odhalila
Pracovníčka výletnej lode odhalila šokujúcu pravdu: Tieto CHYBY vás môžu stáť dovolenku snov!
Zaujímavosti
Nudí vás už Malorka
Nudí vás už Malorka či Ibiza? Navštívte tieto menej známe španielske ostrovy
dromedar.sk

Dobré správy

Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce
KVÍZ Vyznáte sa v
KVÍZ Vyznáte sa v otázkach o peniazoch či úveroch? Ukážte naplno svoje znalosti aj vy
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalé vlny bez návštevy kaderníka? Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce

Ekonomika

Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Ruská ropa po ukrajinských útokoch už opäť tečie na Slovensko: Saková posiela Ukrajine odkaz!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Siahne vláda na dôchodky či dávky? Kamenický prezradil novinky a aj očakávaný termín!
Slováci robia na byt najdlhšie v Európe. A bude ešte horšie! (komentár)
Slováci robia na byt najdlhšie v Európe. A bude ešte horšie! (komentár)
Nvidia hviezdi a valcuje konkurenciu: Ako je na tom Európa a kde môžu profitovať investori?
Nvidia hviezdi a valcuje konkurenciu: Ako je na tom Európa a kde môžu profitovať investori?

Šport

Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy
Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava: Online prenos z odvetného zápasu play-off Európskej ligy
Európska liga
Kritický Guľa bez servítky naložil federácii Lotyšska: Akoby si dala vlastný gól!
Kritický Guľa bez servítky naložil federácii Lotyšska: Akoby si dala vlastný gól!
Ostatné
Hancko a Lobotka spoznali súperov: Takto vyzerá žreb hlavnej fázy Ligy majstrov
Hancko a Lobotka spoznali súperov: Takto vyzerá žreb hlavnej fázy Ligy majstrov
Liga majstrov
HC Slovan Bratislava - Viedeň Capitals: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
HC Slovan Bratislava - Viedeň Capitals: Online prenos z prípravného hokejového zápasu
Online prenosy

Auto-moto

Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Podkapotou hrdých Mercedesov majú byť motory od BMW. Ťažké časy, ťažké kroky
Novinky
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Most pri V. Úľanoch zrekonštruujú, doprava povedie po dočasnom premostení
Doprava
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Obľúbené kórejské SUV s nízkou cenou dostane to, čo zákazníkom chýba: nízku spotrebu
Predstavujeme
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Nový Opel Corsa GSE Vision GT zrýchli z 0 na 100 km/h za 2 sekundy
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Odhalené! Toto sú 5 najčastejších chýb na pohovore, ktoré vás môžu stáť vysnívanú prácu
Odhalené! Toto sú 5 najčastejších chýb na pohovore, ktoré vás môžu stáť vysnívanú prácu
Pracovný pohovor
Kariérny zlom po 40-tke? Práve teraz máte najväčšiu šancu na úspech!
Kariérny zlom po 40-tke? Práve teraz máte najväčšiu šancu na úspech!
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Utajená krkovička (tajomstvo pre chlapov)
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Slivkový lekvár v rúre takmer bez práce
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Paradajkové hrianky: Jednoduchá večera, keď neviete, čo na rýchlo
Výber receptov
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Jednoduché medové rezy: recept na lahodný zákusok
Koláče a torty

Technológie

Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Tieto húsenice žerú plasty. Vedci tvrdia, že tašku zvládnu za deň a ukladajú ju ako tuk. Môžu zachrániť planétu od odpadu
Veda a výskum
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Gmail má problém. Google vyzýva všetkých 2,5 miliardy užívateľov, aby si okamžite zmenili heslo
Bezpečnosť
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Tvoja Samsung SMART TV dostala novú AI funkciu Copilot AI a je to úplne zadarmo
Filmy a seriály
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Prvý ransomvér s umelou inteligenciou je tu. PromptLock môže zaútočiť aj na teba, varuje ESET
Bezpečnosť

Bývanie

Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Týchto 10 chýb pokazí v interiéri dojem a robia ich aj ľudia so štýlom. Takto to urobíte správne, radí dizajnérka
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Dôchodok trávia skromne, ale v prírode. Pár seniorov sa presťahoval do maringotky, má len 18 metrov štvorcových
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
Na tomto mieste sa musí skvelo oddychovať! Dom pri jazere stvorili na čerpanie síl a perfektný relax
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút
NÁVOD: Vŕzgajúce dvere už viac nebudú problémom! Takto ich opravíte svojpomocne a len za pár minút

Pre kutilov

10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
10 skvelých tipov pre krásnu záhradu celý rok: Ako kombinovať rastliny a farby ako profík
Záhrada
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Opantala chute miliónov ľudí: Pripravte si taliansku paradajkovú omáčku podomácky aj do zásob
Recepty
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Naučte sa používať zvinovací meter naplno! O týchto možnostiach ste možno nevedeli
Náradie
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Zbierate bylinky a chystáte sa z nich variť čaje? Pre najlepší výsledok si osvojte tieto pravidlá
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tri typy žien, ktoré muž najčastejšie vymení za inú: Vonkajšia krása im nebude stačiť na to, aby si ho udržali, keď postrádajú toto
Partnerské vzťahy
Tri typy žien, ktoré muž najčastejšie vymení za inú: Vonkajšia krása im nebude stačiť na to, aby si ho udržali, keď postrádajú toto
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Donald Trump žiada obviniť
Zahraničné
Šokujúci návrh Trumpa: Žiada obviniť miliardára Soroša! Za korupciu a podporu násilných protestov
Z postrelenej kadetky bojovníčka
Domáce
Z postrelenej kadetky bojovníčka na ľade: Nezlomná Miška sa dostala na majstrovstvá sveta!
Hanba pri ikonickej pamiatke!
Zahraničné
Hanba pri ikonickej pamiatke! VIDEO Turistka sa správala ako na kúpalisku, zasiahnuť musela polícia
Mŕtve hlodavce, pleseň aj
Zahraničné
Mŕtve hlodavce, pleseň aj špina! Inšpektori museli zatvoriť reštauráciu: FOTO Len pre silné povahy!

Ďalšie zo Zoznamu