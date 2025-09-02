Libanon a Sýria vytvoria dva výbory: Riešiť budú osud 2000 väzňov, nezvestné osoby a hranice

BEJRÚT - Libanon a Sýria vytvoria dva výbory, ktoré budú rozhodovať o osude takmer 2000 sýrskych väzňov držaných v libanonských väzniciach, lokalizujú libanonských štátnych príslušníkov, ktorí sú v Sýrii roky nezvestní, a vytýčia priebeh spoločných hraníc. Uviedli to v pondelok justiční a bezpečnostní predstavitelia, informovala agentúra AP.
Toto oznámenie prišlo v čase, keď Bejrút navštívila sýrska delegácia, ktorej súčasťou sú dvaja bývalí ministri a šéf sýrskej komisie pre nezvestné osoby. Ide o prvú takúto návštevu od vlaňajšieho decembra, keď povstalci zvrhli vládu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Nová sýrska vláda pod vedením dočasného prezidenta Ahmada Šaru chce začať novú kapitolu vzťahov s Libanonom a pripraviť cestu pre návštevu sýrskych ministrov zahraničných vecí a spravodlivosti, uviedli pre agentúru AP traja libanonskí justiční a bezpečnostní predstavitelia.
Vzťahy medzi Sýriou a Libanonom sú napäté už desaťročia. Súčasné sýrske vedenie má ťažké srdce na libanonské militantné hnutie Hizballáh podporované Iránom, ktoré stálo na strane Asadových síl, zatiaľ čo mnohí Libanončania majú stále v pamäti 29-ročnú prítomnosť sýrskej armády v Libanone, ktorá mala pôvodne ukončiť tamojšiu občiansku vojnu a skončila sa až v roku 2005.
V Libanone sa navyše nachádza odhadom 1,5 miliónoch Sýrčanov, ktorí tam utiekli pred takmer 15 rokov trvajúcou občianskou vojnou. Od pádu Asada navštívili Sýriu dvaja libanonskí premiéri. Libanonský prezident Joseph Aún a Ahmad Šara sa stretli počas marcového summitu arabských krajín v Egypte. Sýria a Libanon sa až v roku 2008 dohodli na otvorení veľvyslanectiev, čo bolo prvý oficiálny prejav uznania existencie Libanonu ako samostatného štátu zo strany Sýrie od získania nezávislosti od Francúzska v roku 1943.